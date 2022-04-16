Окупанти посилюють позиції поблизу Ізюма, частково блокують Харків, - Генштаб ЗСУ

У районі міста Ізюм Харківської область зосереджено до 22-х батальйонних тактичних груп.

Про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

Наголошується, що найактивніше російська армія діє Слобожанському та Донецькому напрямках.

Зокрема, на Слобожанському напрямку окупанти продовжують ведення бойових дій силами окремих підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії Західного військового округу, 35-ї та 36-ї загальновійськових армій і 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ, берегових військ балтійського та північного флотів.

Основні зусилля супротивник зосереджує на перегрупуванні та посиленні угруповання військ, продовжує часткове блокування Харкова та його обстріли із застосуванням артилерії.

"У районі міста Ізюм ворогом зосереджено до 22-х батальйонних тактичних груп. Основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних раніше позицій та досягнутих рубежів. З метою посилення угруповання на зазначеному напрямку відзначається розгортання додаткових підрозділів зі складу 35-ї загальновійськової армії, - йдеться в повідомленні.

Не відкидається активізація дій противника на напрямку населених пунктів Ізюм та Барвінкове з метою виходу в тил підрозділів Об’єднаних сил у районі міста Слов’янськ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти перегруповують свої війська для наступу під Ізюмом, - Генштаб