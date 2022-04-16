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Окупанти посилюють позиції поблизу Ізюма, частково блокують Харків, - Генштаб ЗСУ

рф

У районі міста Ізюм Харківської область зосереджено до 22-х батальйонних тактичних груп.

Про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

Наголошується, що найактивніше російська армія діє Слобожанському та Донецькому напрямках.

Зокрема, на Слобожанському напрямку окупанти продовжують ведення бойових дій силами окремих підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії Західного військового округу, 35-ї та 36-ї загальновійськових армій і 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ, берегових військ балтійського та північного флотів.

Основні зусилля супротивник зосереджує на перегрупуванні та посиленні угруповання військ, продовжує часткове блокування Харкова та його обстріли із застосуванням артилерії.

"У районі міста Ізюм ворогом зосереджено до 22-х батальйонних тактичних груп. Основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних раніше позицій та досягнутих рубежів. З метою посилення угруповання на зазначеному напрямку відзначається розгортання додаткових підрозділів зі складу 35-ї загальновійськової армії, - йдеться в повідомленні.

Не відкидається активізація дій противника на напрямку населених пунктів Ізюм та Барвінкове з метою виходу в тил підрозділів Об’єднаних сил у районі міста Слов’янськ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти перегруповують свої війська для наступу під Ізюмом, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17346) Генштаб ЗС (6565) Харків (5591) Ізюм (331)


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Топ коментарі
+12
Хлопці, влупіть по них чимось таким потужним, щоб їх рознесло геть і нічого од них не лишилося.

Будь ласка.
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16.04.2022 08:16
+12
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16.04.2022 08:23
+12
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16.04.2022 08:40
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Хлопці, влупіть по них чимось таким потужним, щоб їх рознесло геть і нічого од них не лишилося.

Будь ласка.
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16.04.2022 08:16 Відповісти
Потужним великим крадівництвом, згодиться?
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16.04.2022 08:52 Відповісти
Чарівною паличкою? Лампою Алладіна? Треба виходити із РЕАЛЬНИХ можливостей.
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16.04.2022 09:01 Відповісти
В Україні немає ядерної зброї
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16.04.2022 10:48 Відповісти
Хіба що зЕленим асфальтом "в'їбати".
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16.04.2022 12:31 Відповісти
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16.04.2022 08:23 Відповісти
А все ж таки, що це ?
Схоже на ініціали нашого президента
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16.04.2022 09:34 Відповісти
Генштаб резюмировал... это хорошо... и что - теперь надо ждать анализа ситуации от "наивеличайшедолбонутого ыхспэрда" проститута арестовича? мы слышим о Харькове и Изюме давно, как и о Херсоне с Николаевом... так может начинать где-то мочить свинорылокозолмордых молча, а не вздрачивать никому не нужными анализами народ?
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16.04.2022 08:29 Відповісти
А может ты просто провокатор или настолько тупой что не понимаешь что их там десятки тысяч и так просто всех не перебить... их бьют но это армия у которой численность на много больше... так что закрой свое хлебало и жди пока всу работают...
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16.04.2022 08:46 Відповісти
Ви вважаєте що генштабом ********** керує Арестович?

Які ви тупі 🔢
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16.04.2022 08:47 Відповісти
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16.04.2022 08:40 Відповісти
Там много хвойных вечнозеленых лесов (хорошо помню эти красивые сосновые боры), а значит можно удачно применять диверсионно-партизанскую тактику нанесения урона врагу (малыми группами с переносными ПЗРК и ПТУРами)!
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16.04.2022 08:49 Відповісти
Хорошо, что помните.
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16.04.2022 09:02 Відповісти
У нас там даже плакаты висели: "берегите лес, негде будет партизанить". На рисунке убивают фашиста. Лет 20 назад были точно.
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16.04.2022 09:05 Відповісти
Не треба лаятись. Дійсно, тим, хто пов'язаний з Харковом, важко читати, починаючи з 24 лютого, що місто частково заблоковано і постійно під обстрілами. Тим більше, в Харкові купа стратегічних підприємств, у які орки намагаються влучити.
Всім хочеться, аби орків відсунули хоча б на 10-15 км, начебто вже і людей вистачає, і зброя від союзників надходить.
Звичайно, будемо чекати, Генштаб краще нас знає, що зараз в пріоритеті.
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16.04.2022 09:13 Відповісти
Навіть повному дилетанту зрозуміло, що кацапи готують оточення Слов'янська - Краматорська, аж до даунєцка. По-суті ключова битва за дамбас
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16.04.2022 09:06 Відповісти
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16.04.2022 09:13 Відповісти
Справа в тому, що харків'яне не ховаються від боїв з загарбниками (як "патріоти" Львова-Ужгорода-ІФ, що сховалися від війни у тер.обороні Львова-Ужгорода на безпечній відстані 1200 км від армії РФ):
"зараз черга в тероборону [у Харкові] така, що навіть учасники бойових дій не можуть туди потрапити. Наш знайомий вже тричі от ходив. І все невдало. Бо неучасників бойових дій вони не беруть"
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16.04.2022 13:44 Відповісти
 
 