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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты усиливают позиции вблизи Изюма, частично блокируют Харьков, - Генштаб ВСУ

рф

В районе города Изюм Харьковской области сосредоточено до 22-х батальонных тактических групп.

Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что наиболее активно российская армия действует на Слобожанском и Донецком направлениях.

В частности, на Слобожанском направлении оккупанты продолжают ведение боевых действий силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии Западного военного округа, 35-й и 36-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного. военного округа, воздушно-десантных войск, береговых войск балтийского и северного флотов.

Основные усилия противник сосредоточивает на перегруппировке и усилении группировки войск, продолжает частичную блокировку Харькова и их обстрелы с применением артиллерии.

"В районе города Изюм врагом сосредоточено до 22-х батальонных тактических групп. Основные усилия противник сосредотачивается на удержании занимаемых ранее позиций и достигнутых рубежей. С целью усиления группировки на указанном направлении отмечается развертывание дополнительных подразделений из состава 35-й общевойсковой армии сообщении.

Не исключается активизация действий противника в направлении населенных пунктов Изюм и Барвенково с целью выхода в тыл подразделений Объединенных сил в районе города Славянск.

Читайте: Оперативная информация по состоянию на 6:00 16 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

армия РФ (19197) Генштаб ВС (6265) Харьков (7475) Изюм (270)


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Топ комментарии
+12
Хлопці, влупіть по них чимось таким потужним, щоб їх рознесло геть і нічого од них не лишилося.

Будь ласка.
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16.04.2022 08:16
+12
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16.04.2022 08:23
+12
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16.04.2022 08:40
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Правила форума Совет форумчан
Хлопці, влупіть по них чимось таким потужним, щоб їх рознесло геть і нічого од них не лишилося.

Будь ласка.
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16.04.2022 08:16 Ответить
Потужним великим крадівництвом, згодиться?
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16.04.2022 08:52 Ответить
Чарівною паличкою? Лампою Алладіна? Треба виходити із РЕАЛЬНИХ можливостей.
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16.04.2022 09:01 Ответить
В Україні немає ядерної зброї
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16.04.2022 10:48 Ответить
Хіба що зЕленим асфальтом "в'їбати".
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16.04.2022 12:31 Ответить
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16.04.2022 08:23 Ответить
А все ж таки, що це ?
Схоже на ініціали нашого президента
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16.04.2022 09:34 Ответить
Генштаб резюмировал... это хорошо... и что - теперь надо ждать анализа ситуации от "наивеличайшедолбонутого ыхспэрда" проститута арестовича? мы слышим о Харькове и Изюме давно, как и о Херсоне с Николаевом... так может начинать где-то мочить свинорылокозолмордых молча, а не вздрачивать никому не нужными анализами народ?
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16.04.2022 08:29 Ответить
А может ты просто провокатор или настолько тупой что не понимаешь что их там десятки тысяч и так просто всех не перебить... их бьют но это армия у которой численность на много больше... так что закрой свое хлебало и жди пока всу работают...
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16.04.2022 08:46 Ответить
Ви вважаєте що генштабом ********** керує Арестович?

Які ви тупі 🔢
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16.04.2022 08:47 Ответить
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16.04.2022 08:40 Ответить
Там много хвойных вечнозеленых лесов (хорошо помню эти красивые сосновые боры), а значит можно удачно применять диверсионно-партизанскую тактику нанесения урона врагу (малыми группами с переносными ПЗРК и ПТУРами)!
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16.04.2022 08:49 Ответить
Хорошо, что помните.
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16.04.2022 09:02 Ответить
У нас там даже плакаты висели: "берегите лес, негде будет партизанить". На рисунке убивают фашиста. Лет 20 назад были точно.
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16.04.2022 09:05 Ответить
Не треба лаятись. Дійсно, тим, хто пов'язаний з Харковом, важко читати, починаючи з 24 лютого, що місто частково заблоковано і постійно під обстрілами. Тим більше, в Харкові купа стратегічних підприємств, у які орки намагаються влучити.
Всім хочеться, аби орків відсунули хоча б на 10-15 км, начебто вже і людей вистачає, і зброя від союзників надходить.
Звичайно, будемо чекати, Генштаб краще нас знає, що зараз в пріоритеті.
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16.04.2022 09:13 Ответить
Навіть повному дилетанту зрозуміло, що кацапи готують оточення Слов'янська - Краматорська, аж до даунєцка. По-суті ключова битва за дамбас
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16.04.2022 09:06 Ответить
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16.04.2022 09:13 Ответить
Справа в тому, що харків'яне не ховаються від боїв з загарбниками (як "патріоти" Львова-Ужгорода-ІФ, що сховалися від війни у тер.обороні Львова-Ужгорода на безпечній відстані 1200 км від армії РФ):
"зараз черга в тероборону [у Харкові] така, що навіть учасники бойових дій не можуть туди потрапити. Наш знайомий вже тричі от ходив. І все невдало. Бо неучасників бойових дій вони не беруть"
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16.04.2022 13:44 Ответить
 
 