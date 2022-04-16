Оккупанты усиливают позиции вблизи Изюма, частично блокируют Харьков, - Генштаб ВСУ

В районе города Изюм Харьковской области сосредоточено до 22-х батальонных тактических групп.

Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что наиболее активно российская армия действует на Слобожанском и Донецком направлениях.

В частности, на Слобожанском направлении оккупанты продолжают ведение боевых действий силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии Западного военного округа, 35-й и 36-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного. военного округа, воздушно-десантных войск, береговых войск балтийского и северного флотов.

Основные усилия противник сосредоточивает на перегруппировке и усилении группировки войск, продолжает частичную блокировку Харькова и их обстрелы с применением артиллерии.

"В районе города Изюм врагом сосредоточено до 22-х батальонных тактических групп. Основные усилия противник сосредотачивается на удержании занимаемых ранее позиций и достигнутых рубежей. С целью усиления группировки на указанном направлении отмечается развертывание дополнительных подразделений из состава 35-й общевойсковой армии сообщении.

Не исключается активизация действий противника в направлении населенных пунктов Изюм и Барвенково с целью выхода в тыл подразделений Объединенных сил в районе города Славянск.

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