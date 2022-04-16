Оперативная информация по состоянию на 6:00 16 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 06:00 16 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Начались пятьдесят вторые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Идет полномасштабная вооруженная агрессия Российской Федерации против нашего Государства. Как отмечается, наиболее активные действия противника фиксируются на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал. Отмечается перемещение, предположительно отдельных подразделений обеспечения 35 и 36 общевойсковых армий Восточного военного округа. Грузовые и специальные автомобили и топливозаправщики двигаются в районы загрузки.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают ведение боевых действий силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии Западного военного округа, 35-й и 36-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск, береговых войск балтийского и северного флотов.

Основные усилия противник сосредоточивает на перегруппировке и усилении группировки войск, продолжает частичную блокировку города Харькова и их обстрелы с применением артиллерии.

В районе города Изюм врагом сосредоточено до 22 батальонных тактических групп. Основные усилия противник сосредотачивается на удержании занимаемых ранее позиций и достигнутых рубежей. В целях усиления группировки на указанном направлении отмечается развертывание дополнительных подразделений из состава 35-й общевойсковой армии.

Не исключается активизация действий противника в направлении населенных пунктов Изюм и Барвенково с целью выхода в тыл подразделений Объединенных сил в районе города Славянск.

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На Донецком и Таврическом направлениях враг пытается удержать захваченные территории. Сосредотачивает главные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля за городом Мариуполь. Принимает меры по восстановлению боеспособности и пополнению боеприпасов. Пытается улучшить тактическое положение. Продолжает обстрелы по большинству направлений.

На Северодонецком направлении значительные изменения в обстановке не отмечены, враг увеличил интенсивность огневого воздействия с целью нанесения потерь, истощения наших войск и возможной подготовки к наступательным действиям.

На Попаснянском направлении противник оказывает постоянное огневое влияние на подразделения наших войск. Силами мотострелковых подразделений во взаимодействии с батальоном одной из частных военных компаний пытается улучшить тактическое положение, продвинуться вглубь населенного пункта Попасна. Удачи нет.

В районе города Торецк враг продолжает оказывать периодическое огневое воздействие с целью истощения наших войск. Подготовка к активизации боевых действий в районе Авдеевки.

На Южнобугском направлении действия противника характеризовались проведением мероприятий по восстановлению боеспособности, пополнению запасов, инженерному оборудованию позиций в районах населенных пунктов Любимовка, Петровка, Крещеновка и усилению своих передовых позиций, вероятно, подразделениям мобилизационного резерва 1-го и 2-го армейских корпусов.

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"Ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области и попытается возобновить наступление".

В акватории Азовского моря корабельная группировка противника продолжает выполнение задач по блокированию порта Мариуполь и осуществлению огневой поддержки на приморском направлении.

"Учитывая пребывание в акватории Черного моря российских военных кораблей, вооруженных крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", сохраняется повышенный уровень угрозы применения оккупантами ракетного вооружения по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуры нашего Государства", - отметили в Генштабе.

Кроме того, на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак врага, уничтожены три танка, один бронетранспортер, одна единица специальной техники, два автомобиля и три артиллерийских системы противника. Захвачен один бронетранспортер захватчиков.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражено семь воздушных целей: один самолет, один вертолет, три БПЛА и две крылатые ракеты.