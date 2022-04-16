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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оперативная информация по состоянию на 6:00 16 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 06:00 16 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Начались пятьдесят вторые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Идет полномасштабная вооруженная агрессия Российской Федерации против нашего Государства. Как отмечается, наиболее активные действия противника фиксируются на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал. Отмечается перемещение, предположительно отдельных подразделений обеспечения 35 и 36 общевойсковых армий Восточного военного округа. Грузовые и специальные автомобили и топливозаправщики двигаются в районы загрузки.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают ведение боевых действий силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии Западного военного округа, 35-й и 36-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск, береговых войск балтийского и северного флотов.

Основные усилия противник сосредоточивает на перегруппировке и усилении группировки войск, продолжает частичную блокировку города Харькова и их обстрелы с применением артиллерии.

В районе города Изюм врагом сосредоточено до 22 батальонных тактических групп. Основные усилия противник сосредотачивается на удержании занимаемых ранее позиций и достигнутых рубежей. В целях усиления группировки на указанном направлении отмечается развертывание дополнительных подразделений из состава 35-й общевойсковой армии.

Не исключается активизация действий противника в направлении населенных пунктов Изюм и Барвенково с целью выхода в тыл подразделений Объединенных сил в районе города Славянск.

Читайте: Оккупанты безрезультатно пытались штурмовать Марьинку, - Генштаб ВСУ

На Донецком и Таврическом направлениях враг пытается удержать захваченные территории. Сосредотачивает главные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля за городом Мариуполь. Принимает меры по восстановлению боеспособности и пополнению боеприпасов. Пытается улучшить тактическое положение. Продолжает обстрелы по большинству направлений.

На Северодонецком направлении значительные изменения в обстановке не отмечены, враг увеличил интенсивность огневого воздействия с целью нанесения потерь, истощения наших войск и возможной подготовки к наступательным действиям.

На Попаснянском направлении противник оказывает постоянное огневое влияние на подразделения наших войск. Силами мотострелковых подразделений во взаимодействии с батальоном одной из частных военных компаний пытается улучшить тактическое положение, продвинуться вглубь населенного пункта Попасна. Удачи нет.

В районе города Торецк враг продолжает оказывать периодическое огневое воздействие с целью истощения наших войск. Подготовка к активизации боевых действий в районе Авдеевки.

На Южнобугском направлении действия противника характеризовались проведением мероприятий по восстановлению боеспособности, пополнению запасов, инженерному оборудованию позиций в районах населенных пунктов Любимовка, Петровка, Крещеновка и усилению своих передовых позиций, вероятно, подразделениям мобилизационного резерва 1-го и 2-го армейских корпусов.

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"Ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области и попытается возобновить наступление".

В акватории Азовского моря корабельная группировка противника продолжает выполнение задач по блокированию порта Мариуполь и осуществлению огневой поддержки на приморском направлении.

"Учитывая пребывание в акватории Черного моря российских военных кораблей, вооруженных крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", сохраняется повышенный уровень угрозы применения оккупантами ракетного вооружения по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуры нашего Государства", - отметили в Генштабе.

Кроме того, на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак врага, уничтожены три танка, один бронетранспортер, одна единица специальной техники, два автомобиля и три артиллерийских системы противника. Захвачен один бронетранспортер захватчиков.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражено семь воздушных целей: один самолет, один вертолет, три БПЛА и две крылатые ракеты.

армия РФ (19197) Генштаб ВС (6265)


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Топ комментарии
+14
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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16.04.2022 07:46
+7
Нам не можуть писати всі деталі.
Щось здогадуємося, решту не знаємо. Так є.

Виловлюємо щось у блогерів, щось в аналітиків, складаємо самі.
Тільки серце болить.

Віримо в наших Захисників і в Україну.

Захід чекав капітуляції і захоплення за 2-3 дні, але оскільки прокинувся і почав допомагати зброєю, то зрозумів, що варто. Та ще й х**ло, правда, своїми божевільними заявочками їх таки точно налякало до смерті. То вже вирішили нашими руками, кров'ю і жертвами спробувати з ним розправитися.
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16.04.2022 08:11
+3
Это все понятно только генералам!
Папрашу сообщить сколько населенных пунктов освободили ВСУ и сколько захватили рашенфашисты.?
Когда будут освобождены Мариуполь и Херсон??
С нетерпением жду перекрытия Крымского канала!

Оперативна інформація не цікава! Там обстріляли, там обстріляли, туди поїхали бензовози, сюди переміщують рашенфашисти війська, там плавають кораблі рашенашистів і т.п.
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16.04.2022 08:04
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Правила форума Совет форумчан
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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16.04.2022 07:46 Ответить
Это все понятно только генералам!
Папрашу сообщить сколько населенных пунктов освободили ВСУ и сколько захватили рашенфашисты.?
Когда будут освобождены Мариуполь и Херсон??
С нетерпением жду перекрытия Крымского канала!

Оперативна інформація не цікава! Там обстріляли, там обстріляли, туди поїхали бензовози, сюди переміщують рашенфашисти війська, там плавають кораблі рашенашистів і т.п.
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16.04.2022 08:04 Ответить
Нам не можуть писати всі деталі.
Щось здогадуємося, решту не знаємо. Так є.

Виловлюємо щось у блогерів, щось в аналітиків, складаємо самі.
Тільки серце болить.

Віримо в наших Захисників і в Україну.

Захід чекав капітуляції і захоплення за 2-3 дні, але оскільки прокинувся і почав допомагати зброєю, то зрозумів, що варто. Та ще й х**ло, правда, своїми божевільними заявочками їх таки точно налякало до смерті. То вже вирішили нашими руками, кров'ю і жертвами спробувати з ним розправитися.
показать весь комментарий
16.04.2022 08:11 Ответить
Ты случайно не в подотделе очистки мосКВА от бродячих животных работаешь?
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16.04.2022 08:15 Ответить
Вы хто. Грыша?
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16.04.2022 09:04 Ответить
Грыжа михельсон- хитрожопая рашистская ботва
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16.04.2022 09:53 Ответить
Брехня! Він чистий бендерівець! Місто народження - Львів.
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16.04.2022 10:47 Ответить
Ви легко можете підняти дупу з дивана, та на передовій дізнатися о всіх цікавих новинах...
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16.04.2022 12:49 Ответить
Дякую нашим ЗСУ, які боронять нашу землю!
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16.04.2022 08:18 Ответить
А если коротко - то жопа по всем фронтам ни одного города не освобождено, наоборот рашисты все больше захватывают территорий и укрепляются.
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16.04.2022 08:32 Ответить
Жопа это когда происходит некий резкий прорыв фронта. Ну например за день захватили весь Донбасс. Или окружили Харьков. Или вышли к городу Днепру. Вот это жопа. А фронт стабилизировался и "стоит" уже которую неделю. Ах да. Ещё орков полностью выбили с севера. Или это типа, по вашему, была добрая воля бункерной моли уйти с трёх областей?

Города быстро освобождаться и не будут. Мало того что ещё не все резервы задействованы, так ещё, я более чем уверена, ждут технику от Запада. Те же гаубицы высокоточные, дроны, и т.д. Так как наши воевать так, как воюют орки, не собираются. Это они могут подогнать батарею арты и стрелять по жилым кварталам.

Да. Орки укрепляются. Так как наступление всё. Кончилось. Теперь им только и остается что рыть окопы и укрепляться. Кончились колоны техники на марше. И поэтому война переходит в долгую фазу. В фазу "качелей" и "перетягивания каната". Так ВСЕ войны и происходят. Некий прорыв противника. Потом стабилизация. А потом медленное вытеснение противника.

И Херсон освободят. И Бердянск. И Мариуполь (да. как бы это печально не звучало, но сначала мы его полностью потеряем). Всё освободят. Но очень не скоро.

Почему вы, розовые пони, думали что война широкомасштабная, если она начнется, то она будет длится недели или месяц. Нет. Она будет идти год, два, три, пять.

Хотя, судя по вашему коменту, вы может и не совсем за Украину.

Или просто всё ещё в панике, восьмую то неделю...
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16.04.2022 09:05 Ответить
Нет у Украины нескольких лет к сожалению.
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16.04.2022 09:55 Ответить
Експерта одразу видно...
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16.04.2022 09:13 Ответить
Да что ты такое кудахчешь ,курица пригожинская ? Вам по любому конец,причем слонячий и на всю морду
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16.04.2022 09:55 Ответить
Така вже робота в неї. Не буде квоктати - не дадуть цукру. І доведеться ірусіку вести активні бойові дії в гастрономі за кілограм щастя.
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16.04.2022 16:28 Ответить
Надо понимать,что ВСУ изматывает и обескровливает в оборонительных боях орды орков..Когда их наступательный порыв ослабеет,тогда можно перейти в наступление и не "на УРА"как они,а качественно используя предоставленное НАТО наступательное оружие
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16.04.2022 13:03 Ответить
Как пагодка в мухасранскє?
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16.04.2022 16:25 Ответить
 
 