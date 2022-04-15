Оккупанты безрезультатно пытались штурмовать Марьинку, - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты пытались штурмовать Марьинку в Донецкой области, однако успеха не добились.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг не прекращает наносить ракетные удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры на территории Украины и пытается вести наступление на отдельных направлениях. Продолжаются авиационные удары по городу Мариуполю. Продолжается частичная блокада Харькова.
На Донецком направлении противник пытался провести штурм Марьинки, успеха не имел", - говорится в сообщении.
Также во временно занятых врагом районах Луганской области фиксируется использование зданий и близлежащих территорий общеобразовательных учреждений для обустройства дополнительных полевых госпиталей, мест размещения вооружения, боеприпасов и военной техники.
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