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Новости Война
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Оккупанты безрезультатно пытались штурмовать Марьинку, - Генштаб ВСУ

війна,марїнка

Российские оккупанты пытались штурмовать Марьинку в Донецкой области, однако успеха не добились.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг не прекращает наносить ракетные удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры на территории Украины и пытается вести наступление на отдельных направлениях. Продолжаются авиационные удары по городу Мариуполю. Продолжается частичная блокада Харькова.

На Донецком направлении противник пытался провести штурм Марьинки, успеха не имел", - говорится в сообщении.

Также во временно занятых врагом районах Луганской области фиксируется использование зданий и близлежащих территорий общеобразовательных учреждений для обустройства дополнительных полевых госпиталей, мест размещения вооружения, боеприпасов и военной техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 15.04.2022

Генштаб ВС (6265) Марьинка (713)


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Топ комментарии
+14
Ото Поляки їбашать німців.Виступ на саміті ЄС!!Красава!!!
https://twitter.com/i/status/1514935550045786112
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15.04.2022 20:28
+10
Сколько кацапов передохло за месяц штурмуя укрепления Марьинки, построенные при Пете, не счесть. Я ж говорил в марте там Гудериан с Манштейном бы не прошли, куда русня лезет 🤣
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15.04.2022 20:28
+7
"Співробітник СБУ грає з кицею під час затримання колаборантів"😻😹


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15.04.2022 20:34
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Ото Поляки їбашать німців.Виступ на саміті ЄС!!Красава!!!
https://twitter.com/i/status/1514935550045786112
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15.04.2022 20:28 Ответить
właśnie popieprzone ... niemieckie prostytutki
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15.04.2022 20:47 Ответить
это нужно слушать...!
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15.04.2022 20:48 Ответить
Бомба! Порвал швабов на тряпки!
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15.04.2022 21:05 Ответить
До редакції - або робіть субтитри меньше розміром, або взагалі без них, бо всі українці і так розуміють
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15.04.2022 21:18 Ответить
Поляки вдало використовують ситуацію для виправдання власних боків. Але попри це, вони на нашому боці. Входження України в Євросоюз ще більше змінить баланс сил, де східна Європа буде врівноважувати вагу Германії і Франції. Якби лишилась Британія, ЄС отримав би зовсім іншу, нову динаміку.
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15.04.2022 21:25 Ответить
Сколько кацапов передохло за месяц штурмуя укрепления Марьинки, построенные при Пете, не счесть. Я ж говорил в марте там Гудериан с Манштейном бы не прошли, куда русня лезет 🤣
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15.04.2022 20:28 Ответить
жаль что на перешейке что то подобное по какой то причине (скорее всего по минску) не создали
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15.04.2022 20:43 Ответить
На перешейке Перекоп и Чонгаре были укрепления,но по високой команде были сняты даже минные заграждения.Кто это был?Догадайтесь ...
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15.04.2022 21:21 Ответить
Садомазохісти якісь.
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15.04.2022 20:30 Ответить
Хоть штрумуй, хоть нє штурмуй -- всьо равно палучіш куй.
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15.04.2022 20:32 Ответить
"Співробітник СБУ грає з кицею під час затримання колаборантів"😻😹


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15.04.2022 20:34 Ответить
An SSU officer plays with pussy
while detaining collaborators

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15.04.2022 20:48 Ответить
Робить злу руку киці
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15.04.2022 21:00 Ответить
котик с котиком
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15.04.2022 21:24 Ответить
 
 