Окупанти безрезультатно намагалися штурмувати Мар'їнку, - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти намагалися штурмувати Мар'їнку на Донеччині, однак успіху не досягли.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог не припиняє завдавати ракетних ударів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури на території України і намагається вести наступ на окремих напрямках. Продовжуються авіаційні удари по місту Маріуполю. Триває часткова блокада Харкова.

На Донецькому напрямку противник намагався провести штурм Мар’їнки, успіху не мав", - йдеться в повідомленні.

Також в тимчасово зайнятих ворогом районах Луганської області фіксується використання будівель та прилеглих територій загальноосвітніх закладів для облаштування додаткових польових шпиталів, місць розміщення озброєння, боєприпасів та військової техніки.

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