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Новини Війна
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Окупанти безрезультатно намагалися штурмувати Мар'їнку, - Генштаб ЗСУ

війна,марїнка

Російські окупанти намагалися штурмувати Мар'їнку на Донеччині, однак успіху не досягли.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог не припиняє завдавати ракетних ударів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури на території України і намагається вести наступ на окремих напрямках. Продовжуються авіаційні удари по місту Маріуполю. Триває часткова блокада Харкова.

На Донецькому напрямку противник намагався провести штурм Мар’їнки, успіху не мав", - йдеться в повідомленні.

Також в тимчасово зайнятих ворогом районах Луганської області фіксується використання будівель та прилеглих територій загальноосвітніх закладів для облаштування додаткових польових шпиталів, місць розміщення озброєння, боєприпасів та військової техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 15.04.2022

Автор: 

Генштаб ЗС (6565) Мар’їнка (622)


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Топ коментарі
+14
Ото Поляки їбашать німців.Виступ на саміті ЄС!!Красава!!!
https://twitter.com/i/status/1514935550045786112
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15.04.2022 20:28
+10
Сколько кацапов передохло за месяц штурмуя укрепления Марьинки, построенные при Пете, не счесть. Я ж говорил в марте там Гудериан с Манштейном бы не прошли, куда русня лезет 🤣
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15.04.2022 20:28
+7
"Співробітник СБУ грає з кицею під час затримання колаборантів"😻😹


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15.04.2022 20:34
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Ото Поляки їбашать німців.Виступ на саміті ЄС!!Красава!!!
https://twitter.com/i/status/1514935550045786112
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15.04.2022 20:28 Відповісти
właśnie popieprzone ... niemieckie prostytutki
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15.04.2022 20:47 Відповісти
это нужно слушать...!
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15.04.2022 20:48 Відповісти
Бомба! Порвал швабов на тряпки!
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15.04.2022 21:05 Відповісти
До редакції - або робіть субтитри меньше розміром, або взагалі без них, бо всі українці і так розуміють
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15.04.2022 21:18 Відповісти
Поляки вдало використовують ситуацію для виправдання власних боків. Але попри це, вони на нашому боці. Входження України в Євросоюз ще більше змінить баланс сил, де східна Європа буде врівноважувати вагу Германії і Франції. Якби лишилась Британія, ЄС отримав би зовсім іншу, нову динаміку.
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15.04.2022 21:25 Відповісти
Сколько кацапов передохло за месяц штурмуя укрепления Марьинки, построенные при Пете, не счесть. Я ж говорил в марте там Гудериан с Манштейном бы не прошли, куда русня лезет 🤣
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15.04.2022 20:28 Відповісти
жаль что на перешейке что то подобное по какой то причине (скорее всего по минску) не создали
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15.04.2022 20:43 Відповісти
На перешейке Перекоп и Чонгаре были укрепления,но по високой команде были сняты даже минные заграждения.Кто это был?Догадайтесь ...
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15.04.2022 21:21 Відповісти
Садомазохісти якісь.
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15.04.2022 20:30 Відповісти
Хоть штрумуй, хоть нє штурмуй -- всьо равно палучіш куй.
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15.04.2022 20:32 Відповісти
"Співробітник СБУ грає з кицею під час затримання колаборантів"😻😹


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15.04.2022 20:34 Відповісти
An SSU officer plays with pussy
while detaining collaborators

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15.04.2022 20:48 Відповісти
Робить злу руку киці
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15.04.2022 21:00 Відповісти
котик с котиком
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15.04.2022 21:24 Відповісти
 
 