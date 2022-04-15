Окупанти безрезультатно намагалися штурмувати Мар'їнку, - Генштаб ЗСУ
Російські окупанти намагалися штурмувати Мар'їнку на Донеччині, однак успіху не досягли.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог не припиняє завдавати ракетних ударів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури на території України і намагається вести наступ на окремих напрямках. Продовжуються авіаційні удари по місту Маріуполю. Триває часткова блокада Харкова.
На Донецькому напрямку противник намагався провести штурм Мар’їнки, успіху не мав", - йдеться в повідомленні.
Також в тимчасово зайнятих ворогом районах Луганської області фіксується використання будівель та прилеглих територій загальноосвітніх закладів для облаштування додаткових польових шпиталів, місць розміщення озброєння, боєприпасів та військової техніки.
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