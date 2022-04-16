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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Оперативна інформація станом на 6:00 16 квітня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 06:00 16 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

Так, розпочалася п’ятдесят друга доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Триває повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти нашої Держави. Зазначається, що найбільш активні дії противника фіксуються на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив. Відзначається переміщення, імовірно окремих підрозділів забезпечення 35-ї та 36-ї загальновійськових армій Східного військового округу. Вантажні та спеціальні автомобілі і паливозаправники рухаються до районів завантаження.

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують ведення бойових дій силами окремих підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії Західного військового округу, 35-ї та 36-ї загальновійськових армій і 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ, берегових військ балтійського та північного флотів.

Основні зусилля противник зосереджує на перегрупуванні та посиленні угруповання військ, продовжує часткове блокування міста Харкова та його обстріли із застосуванням артилерії.

У районі міста Ізюм ворогом зосереджено до 22-х батальйонних тактичних груп. Основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних раніше позицій та досягнутих рубежів. З метою посилення угруповання на зазначеному напрямку відзначається розгортання додаткових підрозділів зі складу 35-ї загальновійськової армії.

Не відкидається активізація дій противника на напрямку населених пунктів Ізюм та Барвінкове з метою виходу в тил підрозділів Об’єднаних сил у районі міста Слов’янськ.

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На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагається утримати захоплені території. Зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне, встановленні повного контролю над містом Маріуполь. Вживає заходів з відновлення боєздатності та поповнення боєприпасів. Намагається покращити тактичне положення. Продовжує обстріли на більшості напрямків.

На Сєверодонецькому напрямку значних змін в обстановці не відзначено, ворог збільшив інтенсивність вогневого впливу з метою нанесення втрат, виснаження наших військ та можливої підготовки до наступальних дій.

На Попаснянському напрямку противник здійснює постійний вогневий вплив на підрозділи наших військ. Силами мотострілецьких підрозділів, у взаємодії з батальйоном однієї з приватних військових компаній, намагається покращити тактичне положення, просунутися вглиб населеного пункту Попасна. Успіху не має.

У районі міста Торецьк ворог продовжує здійснювати періодичний вогневий вплив з метою виснаження наших військ. Здійснює підготовку до активізації бойових дій у районі Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку дії противника характеризувалися проведенням заходів з відновлення боєздатності, поповнення запасів, інженерного обладнання позицій в районах населених пунктів Любимівка, Петрівка, Хрещенівка та посилення своїх передових позицій, імовірно підрозділами мобілізаційного резерву 1-го та 2-го армійських корпусів.

Також читайте: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 15.04.2022

"Очікується, що противник продовжить ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області та намагатиметься відновити наступ.

В акваторії Азовського моря корабельне угруповання противника продовжує виконання завдань з блокування порту Маріуполь та здійснення вогневої підтримки на приморському напрямку.

Зважаючи на перебування в акваторії Чорного моря російських військових кораблів, озброєних крилатими ракетами морського базування "Калібр", зберігається підвищений рівень загрози застосування окупантами ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури нашої Держави", - зазначили в Генштабі.

Крім того, на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак ворога, знищено три танки, один бронетранспортер, одну одиницю спеціальної техніки, два автомобілі та три артилерійські системи противника. захоплено один бронетранспортер загарбників.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено сім повітряних цілей: один літак, один вертоліт, три БПЛА та дві крилаті ракети.

Автор: 

армія рф (17346) Генштаб ЗС (6565)


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Топ коментарі
+14
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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16.04.2022 07:46
+7
Нам не можуть писати всі деталі.
Щось здогадуємося, решту не знаємо. Так є.

Виловлюємо щось у блогерів, щось в аналітиків, складаємо самі.
Тільки серце болить.

Віримо в наших Захисників і в Україну.

Захід чекав капітуляції і захоплення за 2-3 дні, але оскільки прокинувся і почав допомагати зброєю, то зрозумів, що варто. Та ще й х**ло, правда, своїми божевільними заявочками їх таки точно налякало до смерті. То вже вирішили нашими руками, кров'ю і жертвами спробувати з ним розправитися.
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16.04.2022 08:11
+3
Это все понятно только генералам!
Папрашу сообщить сколько населенных пунктов освободили ВСУ и сколько захватили рашенфашисты.?
Когда будут освобождены Мариуполь и Херсон??
С нетерпением жду перекрытия Крымского канала!

Оперативна інформація не цікава! Там обстріляли, там обстріляли, туди поїхали бензовози, сюди переміщують рашенфашисти війська, там плавають кораблі рашенашистів і т.п.
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16.04.2022 08:04
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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16.04.2022 07:46 Відповісти
Это все понятно только генералам!
Папрашу сообщить сколько населенных пунктов освободили ВСУ и сколько захватили рашенфашисты.?
Когда будут освобождены Мариуполь и Херсон??
С нетерпением жду перекрытия Крымского канала!

Оперативна інформація не цікава! Там обстріляли, там обстріляли, туди поїхали бензовози, сюди переміщують рашенфашисти війська, там плавають кораблі рашенашистів і т.п.
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16.04.2022 08:04 Відповісти
Нам не можуть писати всі деталі.
Щось здогадуємося, решту не знаємо. Так є.

Виловлюємо щось у блогерів, щось в аналітиків, складаємо самі.
Тільки серце болить.

Віримо в наших Захисників і в Україну.

Захід чекав капітуляції і захоплення за 2-3 дні, але оскільки прокинувся і почав допомагати зброєю, то зрозумів, що варто. Та ще й х**ло, правда, своїми божевільними заявочками їх таки точно налякало до смерті. То вже вирішили нашими руками, кров'ю і жертвами спробувати з ним розправитися.
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16.04.2022 08:11 Відповісти
Ты случайно не в подотделе очистки мосКВА от бродячих животных работаешь?
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16.04.2022 08:15 Відповісти
Вы хто. Грыша?
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16.04.2022 09:04 Відповісти
Грыжа михельсон- хитрожопая рашистская ботва
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16.04.2022 09:53 Відповісти
Брехня! Він чистий бендерівець! Місто народження - Львів.
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16.04.2022 10:47 Відповісти
Ви легко можете підняти дупу з дивана, та на передовій дізнатися о всіх цікавих новинах...
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16.04.2022 12:49 Відповісти
Дякую нашим ЗСУ, які боронять нашу землю!
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16.04.2022 08:18 Відповісти
А если коротко - то жопа по всем фронтам ни одного города не освобождено, наоборот рашисты все больше захватывают территорий и укрепляются.
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16.04.2022 08:32 Відповісти
Жопа это когда происходит некий резкий прорыв фронта. Ну например за день захватили весь Донбасс. Или окружили Харьков. Или вышли к городу Днепру. Вот это жопа. А фронт стабилизировался и "стоит" уже которую неделю. Ах да. Ещё орков полностью выбили с севера. Или это типа, по вашему, была добрая воля бункерной моли уйти с трёх областей?

Города быстро освобождаться и не будут. Мало того что ещё не все резервы задействованы, так ещё, я более чем уверена, ждут технику от Запада. Те же гаубицы высокоточные, дроны, и т.д. Так как наши воевать так, как воюют орки, не собираются. Это они могут подогнать батарею арты и стрелять по жилым кварталам.

Да. Орки укрепляются. Так как наступление всё. Кончилось. Теперь им только и остается что рыть окопы и укрепляться. Кончились колоны техники на марше. И поэтому война переходит в долгую фазу. В фазу "качелей" и "перетягивания каната". Так ВСЕ войны и происходят. Некий прорыв противника. Потом стабилизация. А потом медленное вытеснение противника.

И Херсон освободят. И Бердянск. И Мариуполь (да. как бы это печально не звучало, но сначала мы его полностью потеряем). Всё освободят. Но очень не скоро.

Почему вы, розовые пони, думали что война широкомасштабная, если она начнется, то она будет длится недели или месяц. Нет. Она будет идти год, два, три, пять.

Хотя, судя по вашему коменту, вы может и не совсем за Украину.

Или просто всё ещё в панике, восьмую то неделю...
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16.04.2022 09:05 Відповісти
Нет у Украины нескольких лет к сожалению.
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16.04.2022 09:55 Відповісти
Експерта одразу видно...
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16.04.2022 09:13 Відповісти
Да что ты такое кудахчешь ,курица пригожинская ? Вам по любому конец,причем слонячий и на всю морду
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16.04.2022 09:55 Відповісти
Така вже робота в неї. Не буде квоктати - не дадуть цукру. І доведеться ірусіку вести активні бойові дії в гастрономі за кілограм щастя.
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16.04.2022 16:28 Відповісти
Надо понимать,что ВСУ изматывает и обескровливает в оборонительных боях орды орков..Когда их наступательный порыв ослабеет,тогда можно перейти в наступление и не "на УРА"как они,а качественно используя предоставленное НАТО наступательное оружие
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16.04.2022 13:03 Відповісти
Как пагодка в мухасранскє?
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16.04.2022 16:25 Відповісти
 
 