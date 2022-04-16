Оперативна інформація станом на 6:00 16 квітня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 06:00 16 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
Так, розпочалася п’ятдесят друга доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Триває повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти нашої Держави. Зазначається, що найбільш активні дії противника фіксуються на Слобожанському та Донецькому напрямках.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив. Відзначається переміщення, імовірно окремих підрозділів забезпечення 35-ї та 36-ї загальновійськових армій Східного військового округу. Вантажні та спеціальні автомобілі і паливозаправники рухаються до районів завантаження.
На Слобожанському напрямку окупанти продовжують ведення бойових дій силами окремих підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії Західного військового округу, 35-ї та 36-ї загальновійськових армій і 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ, берегових військ балтійського та північного флотів.
Основні зусилля противник зосереджує на перегрупуванні та посиленні угруповання військ, продовжує часткове блокування міста Харкова та його обстріли із застосуванням артилерії.
У районі міста Ізюм ворогом зосереджено до 22-х батальйонних тактичних груп. Основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних раніше позицій та досягнутих рубежів. З метою посилення угруповання на зазначеному напрямку відзначається розгортання додаткових підрозділів зі складу 35-ї загальновійськової армії.
Не відкидається активізація дій противника на напрямку населених пунктів Ізюм та Барвінкове з метою виходу в тил підрозділів Об’єднаних сил у районі міста Слов’янськ.
На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагається утримати захоплені території. Зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне, встановленні повного контролю над містом Маріуполь. Вживає заходів з відновлення боєздатності та поповнення боєприпасів. Намагається покращити тактичне положення. Продовжує обстріли на більшості напрямків.
На Сєверодонецькому напрямку значних змін в обстановці не відзначено, ворог збільшив інтенсивність вогневого впливу з метою нанесення втрат, виснаження наших військ та можливої підготовки до наступальних дій.
На Попаснянському напрямку противник здійснює постійний вогневий вплив на підрозділи наших військ. Силами мотострілецьких підрозділів, у взаємодії з батальйоном однієї з приватних військових компаній, намагається покращити тактичне положення, просунутися вглиб населеного пункту Попасна. Успіху не має.
У районі міста Торецьк ворог продовжує здійснювати періодичний вогневий вплив з метою виснаження наших військ. Здійснює підготовку до активізації бойових дій у районі Авдіївки.
На Південнобузькому напрямку дії противника характеризувалися проведенням заходів з відновлення боєздатності, поповнення запасів, інженерного обладнання позицій в районах населених пунктів Любимівка, Петрівка, Хрещенівка та посилення своїх передових позицій, імовірно підрозділами мобілізаційного резерву 1-го та 2-го армійських корпусів.
"Очікується, що противник продовжить ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області та намагатиметься відновити наступ.
В акваторії Азовського моря корабельне угруповання противника продовжує виконання завдань з блокування порту Маріуполь та здійснення вогневої підтримки на приморському напрямку.
Зважаючи на перебування в акваторії Чорного моря російських військових кораблів, озброєних крилатими ракетами морського базування "Калібр", зберігається підвищений рівень загрози застосування окупантами ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури нашої Держави", - зазначили в Генштабі.
Крім того, на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак ворога, знищено три танки, один бронетранспортер, одну одиницю спеціальної техніки, два автомобілі та три артилерійські системи противника. захоплено один бронетранспортер загарбників.
Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено сім повітряних цілей: один літак, один вертоліт, три БПЛА та дві крилаті ракети.
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Папрашу сообщить сколько населенных пунктов освободили ВСУ и сколько захватили рашенфашисты.?
Когда будут освобождены Мариуполь и Херсон??
С нетерпением жду перекрытия Крымского канала!
Оперативна інформація не цікава! Там обстріляли, там обстріляли, туди поїхали бензовози, сюди переміщують рашенфашисти війська, там плавають кораблі рашенашистів і т.п.
Щось здогадуємося, решту не знаємо. Так є.
Виловлюємо щось у блогерів, щось в аналітиків, складаємо самі.
Тільки серце болить.
Віримо в наших Захисників і в Україну.
Захід чекав капітуляції і захоплення за 2-3 дні, але оскільки прокинувся і почав допомагати зброєю, то зрозумів, що варто. Та ще й х**ло, правда, своїми божевільними заявочками їх таки точно налякало до смерті. То вже вирішили нашими руками, кров'ю і жертвами спробувати з ним розправитися.
Города быстро освобождаться и не будут. Мало того что ещё не все резервы задействованы, так ещё, я более чем уверена, ждут технику от Запада. Те же гаубицы высокоточные, дроны, и т.д. Так как наши воевать так, как воюют орки, не собираются. Это они могут подогнать батарею арты и стрелять по жилым кварталам.
Да. Орки укрепляются. Так как наступление всё. Кончилось. Теперь им только и остается что рыть окопы и укрепляться. Кончились колоны техники на марше. И поэтому война переходит в долгую фазу. В фазу "качелей" и "перетягивания каната". Так ВСЕ войны и происходят. Некий прорыв противника. Потом стабилизация. А потом медленное вытеснение противника.
И Херсон освободят. И Бердянск. И Мариуполь (да. как бы это печально не звучало, но сначала мы его полностью потеряем). Всё освободят. Но очень не скоро.
Почему вы, розовые пони, думали что война широкомасштабная, если она начнется, то она будет длится недели или месяц. Нет. Она будет идти год, два, три, пять.
Хотя, судя по вашему коменту, вы может и не совсем за Украину.
Или просто всё ещё в панике, восьмую то неделю...