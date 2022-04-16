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Центр кіберзахисту нейтралізував атаку на сайти держорганів, - Держспецзв’язок

хакер,киберпреступление

Система захищеного доступу до мережі "Інтернет" Державного центру кіберзахисту (ДЦКЗ) Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації зафіксувала і відбила низку масштабних DDoS-атак, спрямованих на порушення доступності вебресурсів органів державної влади України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держспецзв’язку.

Фахівці ДЦКЗ визначили, що атаки відбувалися з великої кількості заражених хостів ботнетів, які намагалися замаскуватися під легітимний трафік з браузерів з метою обходу правил блокування. Особливістю атаки було здійснення разом із заблокованою DDoS-атакою бот-атаки з імітацією поведінки користувачів.

"Зловмисники проводили кібероперацію в два етапи. Під час першого проводили генерування ботнет-трафіку в малій кількості, для перевірки ресурсів на уразливості протягом декількох днів. Другим етапом було генерування великої кількості трафіку в короткий проміжок часу з метою блокування доступу до веб-ресурсів. Пікова потужність атак перевищила 435 Gbps", - наголошується в повідомленні.

За даними Держспецзв'язку, атаки в основному здійснювалися за допомогою VPN-трафіку, маскуючись під різні країни, зокрема Україну. Однак такі маніпуляції були виявлені фахівцями ДЦКЗ і заблоковані завдяки вжитим заходам щодо додаткових налаштувань політик безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські фахівці завадили масштабній кібератаці на енергетичний сектор України, - Держспецзв’язок

Доступність атакованих державних ресурсів не була порушена.

Автор: 

хакер (1347) Держспецзв’язок (351) кібератака (407)


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Real Dmitry Smirnov


@Dmitry88872798

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https://twitter.com/Dmitry88872798/status/1514966472359043078 22 ч



Я так понимаю никакого "купола ПВО" над москвой нет, ибо во время каждого шухера *********** десятки правительственных бортов за Урал. Потом нехотя возвращаются и так каждый раз. В общем всё понятно, мультипликаторы херовы...
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16.04.2022 15:25 Відповісти
даже если по кремлю прилетит это ничего не изменит. быдло начнет выть, а москальня все же будет тупо идти на фарш.
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16.04.2022 15:28 Відповісти
та да...гундяев профнепригоден...
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16.04.2022 15:32 Відповісти
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16.04.2022 15:29 Відповісти
ніколи не кляцайте ссилку яку не очікували,
ніколи не відповайте на дзвіінок, який не очікували - весь кібервідбой в голові.
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16.04.2022 16:02 Відповісти
 
 