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Центр киберзащиты нейтрализовал атаку на сайты госорганов, - Госспецсвязь

хакер,киберпреступление

Система защищенного доступа к сети "Интернет" Государственного центра киберзащиты (ГЦКЗ) Госслужбы специальной связи и защиты информации зафиксировала и отразила ряд масштабных DDoS-атак, направленных на нарушение доступности веб-ресурсов органов государственной власти Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.

Специалисты ГЦКЗ определили, что атаки происходили из большого количества зараженных хостов ботнетов, пытавшихся замаскироваться под легитимный трафик из браузеров с целью обхода правил блокировки. Особенностью атаки было осуществление вместе с заблокированной DDoS-атакой бот-атаки с имитацией поведения пользователей.

"Злоумышленники проводили кибероперацию в два этапа. Во время первого производили генерирование ботнет-трафика в малом количестве, для проверки ресурсов на уязвимости в течение нескольких дней. Вторым этапом было генерирование большого количества трафика в короткий промежуток времени с целью блокировки доступа к веб-ресурсам. Пиковая мощность атак превысила 435 Gbps", - отмечается в сообщении.

По данным Госспецсвязи, атаки в основном производились с помощью VPN-трафика, маскируясь под разные страны, в том числе Украину. Однако такие манипуляции были обнаружены специалистами ДЦКЗ и заблокированы благодаря принятым мерам по дополнительным настройкам политик безопасности.

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Доступность атакуемых государственных ресурсов не была нарушена.

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Real Dmitry Smirnov


@Dmitry88872798

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https://twitter.com/Dmitry88872798/status/1514966472359043078 22 ч



Я так понимаю никакого "купола ПВО" над москвой нет, ибо во время каждого шухера *********** десятки правительственных бортов за Урал. Потом нехотя возвращаются и так каждый раз. В общем всё понятно, мультипликаторы херовы...
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16.04.2022 15:25 Ответить
даже если по кремлю прилетит это ничего не изменит. быдло начнет выть, а москальня все же будет тупо идти на фарш.
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16.04.2022 15:28 Ответить
та да...гундяев профнепригоден...
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16.04.2022 15:32 Ответить
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16.04.2022 15:29 Ответить
ніколи не кляцайте ссилку яку не очікували,
ніколи не відповайте на дзвіінок, який не очікували - весь кібервідбой в голові.
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16.04.2022 16:02 Ответить
 
 