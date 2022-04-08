Хакеры Armageddon осуществили кибератаку на государственные органы Украины, - Госспецсвязи
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Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупреждает о получении новых опасных электронных писем с темой "№1275 от 07.04.2022".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.
Как сообщается, письма содержат HTML-файл, открытие которого приведет к созданию на компьютере архива с файлом под названием "О фактах преследования и убийства работников Прокуратуры со стороны российских военных на временно оккупированных территориях.lnk". Его открытие, в свою очередь, приведет к возможности хакеров получить полный контроль над вашим компьютером и грозит воровством конфиденциальной информации, повреждением данных и компьютерных систем.
В Госспецсвязи напомнили, что хакерская группа Armageddon уже неоднократно осуществляла кибертаратаки как государственные органы Украины, так и на страны ЕС.
Команда CERT-UA предупреждает, що члени группы, также используют Dynamic DNS сервис NO-IP. Необходимо обращать особое внимание на моединение с доменными именами, используемых упомянутым сервисом.
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В масах це прийде тільки зі зміною поколінь. Наразі ******* люди у віці від 35 до 50+ років розглядають кібербезпеку в основному як заваду для своєї діяльності. Вони не розуміють, які ризики несе наприклад компрометація паролю або витік персональних даних. Вони кльопають на всі посилання і відкривають всі атачі. Неодноразово проведені навчання з кібербезпеки також не дають масового результату, нажаль.
Так що - тільки чекати наступних поколінь.
тицяють на будь яке посилання. Тут нічого не допоможе