РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15317 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
7 840 8
Госспецсвязь (157) кибербезопасность (636) кибератака (86)

Хакеры Armageddon осуществили кибератаку на государственные органы Украины, - Госспецсвязи

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

интернет,хакер,хакеры,компьютер,взлом,кибератака,ddos

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупреждает о получении новых опасных электронных писем с темой "№1275 от 07.04.2022".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.

Как сообщается, письма содержат HTML-файл, открытие которого приведет к созданию на компьютере архива с файлом под названием "О фактах преследования и убийства работников Прокуратуры со стороны российских военных на временно оккупированных территориях.lnk". Его открытие, в свою очередь, приведет к возможности хакеров получить полный контроль над вашим компьютером и грозит воровством конфиденциальной информации, повреждением данных и компьютерных систем.

Читайте: Байден заявил о вероятности кибератаки России против США

В Госспецсвязи напомнили, что хакерская группа Armageddon уже неоднократно осуществляла кибертаратаки как государственные органы Украины, так и на страны ЕС.

Команда CERT-UA предупреждает, що члени группы, также используют Dynamic DNS сервис NO-IP. Необходимо обращать особое внимание на моединение с доменными именами, используемых упомянутым сервисом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина присоединилась к Кибер-НАТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як навчити наших користуівчів НЕ ВІДКРИВАТИ всяку ..уйню у пошті ?!!
показать весь комментарий
08.04.2022 11:00 Ответить
Ніяк, говорю вам як сисадмін.
В масах це прийде тільки зі зміною поколінь. Наразі ******* люди у віці від 35 до 50+ років розглядають кібербезпеку в основному як заваду для своєї діяльності. Вони не розуміють, які ризики несе наприклад компрометація паролю або витік персональних даних. Вони кльопають на всі посилання і відкривають всі атачі. Неодноразово проведені навчання з кібербезпеки також не дають масового результату, нажаль.
Так що - тільки чекати наступних поколінь.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:09 Ответить
згоден. У більшості 40+ користувачів пароль - 5555, 123456 і т.д.
тицяють на будь яке посилання. Тут нічого не допоможе
показать весь комментарий
08.04.2022 11:13 Ответить
Мені пішов 70й і в інеті більше 20 років.Усім новачкам кажу що ти прийшов не в англійський клуб а на базар.Не будь довірливим та наївним. Не лови гав, бо там дуже багато шахрїв.А кібербеспеку потрібно вичати з того часу коли дитина взяла в руки смартфона.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:35 Ответить
Ви це окремий випадок. Як серед русні адекватні особи. Таких одиниці на мільйон
показать весь комментарий
08.04.2022 11:39 Ответить
На Лубянке армагеддон от разрывающихся срак
показать весь комментарий
08.04.2022 11:06 Ответить
Примитивы, какие вы "хакеры", так, школота.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:08 Ответить
Розсилання спаму - це не кібератака
показать весь комментарий
08.04.2022 12:37 Ответить
 
 