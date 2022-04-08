Хакери Armageddon здійснили кібератаку на державні органи України, - Держспецзв’язку

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про отримання нових небезпечних електронних листів з темою "№1275 від 07.04.2022".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держспецзв’язку.

Як повідомляється, листи містять HTML-файл, відкриття якого призведе до створення на комп'ютері архіву з файлом під назвою "Щодо фактів переслідування та вбивства працівників Прокуратури з боку російських військових на тимчасово окупованих територіях.lnk". Його відкриття, своєю чергою, призведе до можливості хакерів отримати повний контроль над вашим комп'ютером і загрожує крадіжкою конфіденційної інформації, пошкодженням даних та комп’ютерних систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хакери розсилають держорганам України лист-вірус "Військові злочинці РФ.htm", - CERT-UA

У Держспецзв’язку нагадали, що хакерська група Armageddon вже неодноразово здійснювала кібертаратаки як на державні органи України, так і на країни ЄС.



Команда CERT-UA попереджає, що члени групи, серед іншого, використовують Dynamic DNS сервіс NO-IP. Тож необхідно звертати особливу увагу на з'єднання з доменними іменами, що використовуються згаданим сервісом.

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