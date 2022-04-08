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Держспецзв'язок (174) кібербезпека (654) кібератака (145)

Хакери Armageddon здійснили кібератаку на державні органи України, - Держспецзв’язку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про отримання нових небезпечних електронних листів з темою "№1275 від 07.04.2022".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держспецзв’язку.

Як повідомляється, листи містять HTML-файл, відкриття якого призведе до створення на комп'ютері архіву з файлом під назвою "Щодо фактів переслідування та вбивства працівників Прокуратури з боку російських військових на тимчасово окупованих територіях.lnk". Його відкриття, своєю чергою, призведе до можливості хакерів отримати повний контроль над вашим комп'ютером і загрожує крадіжкою конфіденційної інформації, пошкодженням даних та комп’ютерних систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хакери розсилають держорганам України лист-вірус "Військові злочинці РФ.htm", - CERT-UA

У Держспецзв’язку нагадали, що хакерська група Armageddon вже неодноразово здійснювала кібертаратаки як на державні органи України, так і на країни ЄС.

Команда CERT-UA попереджає, що члени групи, серед іншого, використовують Dynamic DNS сервіс NO-IP. Тож необхідно звертати особливу увагу на з'єднання з доменними іменами, що використовуються згаданим сервісом.

Також читайте: На сайт Київської ОВА було вчинено кібератаку
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Як навчити наших користуівчів НЕ ВІДКРИВАТИ всяку ..уйню у пошті ?!!
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08.04.2022 11:00 Відповісти
Ніяк, говорю вам як сисадмін.
В масах це прийде тільки зі зміною поколінь. Наразі ******* люди у віці від 35 до 50+ років розглядають кібербезпеку в основному як заваду для своєї діяльності. Вони не розуміють, які ризики несе наприклад компрометація паролю або витік персональних даних. Вони кльопають на всі посилання і відкривають всі атачі. Неодноразово проведені навчання з кібербезпеки також не дають масового результату, нажаль.
Так що - тільки чекати наступних поколінь.
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08.04.2022 11:09 Відповісти
згоден. У більшості 40+ користувачів пароль - 5555, 123456 і т.д.
тицяють на будь яке посилання. Тут нічого не допоможе
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08.04.2022 11:13 Відповісти
Мені пішов 70й і в інеті більше 20 років.Усім новачкам кажу що ти прийшов не в англійський клуб а на базар.Не будь довірливим та наївним. Не лови гав, бо там дуже багато шахрїв.А кібербеспеку потрібно вичати з того часу коли дитина взяла в руки смартфона.
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08.04.2022 11:35 Відповісти
Ви це окремий випадок. Як серед русні адекватні особи. Таких одиниці на мільйон
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08.04.2022 11:39 Відповісти
На Лубянке армагеддон от разрывающихся срак
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08.04.2022 11:06 Відповісти
Примитивы, какие вы "хакеры", так, школота.
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08.04.2022 11:08 Відповісти
Розсилання спаму - це не кібератака
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08.04.2022 12:37 Відповісти
 
 