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Байден (2382) кибербезопасность (639) кибератака (81)

Байден заявил о вероятности кибератаки России против США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Технологии

байден

Президент США Джо Байден призвал партнеров из частного сектора "немедленно усилить свою киберзащиту". Он заявил, что Россия может совершать кибератаку против Соединенных Штатов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Президент в своем заявлении сказал, что "федеральное правительство не может оградиться от этой угрозы самостоятельно".

По его словам, большая часть критической инфраструктуры Америки принадлежит и управляется частным сектором и важно заблокировать "цифровую дверь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские хакеры "разочаровали" США

"Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Министерства внутренней безопасности активно сотрудничает с организациями с критической инфраструктурой, чтобы быстро обмениваться информацией, чтобы защитить их системы и сети", – сказал Байден.

Отмечается, что для защиты от кибератак будут применены многофакторные аутентификации, также проведут консультации с профессионалами по кибербезопасности. Все для того, чтобы убедиться, что системы исправлены и защищены от всех известных уязвимостей.
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Топ комментарии
+10
Підори - такі підори.

Угорщина відмовилася підтримувати можливі санкції ЄС щодо енергопостачання росії. Про це сказав міністр іноземних справ Угорщини Петер Сіярто.
"Ми не підтримуватимемо жодних санкційних заходів, які ставлять під загрозу енергетичну безпеку Угорщини", заявив він.

Будапешт накладе вето на санкції Євросоюзу на імпорт російського газу, запровадження безпольотної зони над Україною та навіть миротворчу місію ЄС.
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21.03.2022 22:43
+4
Боооже! Яке кончене!

Ти звідки вилізло, бидло зайвохромосомне!?
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21.03.2022 23:16
+3
Хто тобі дозволяв з пляшки зіскакувати?! Ану бігом вернувся на процедуру, гівно лаптєноге!
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21.03.2022 23:21
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Чого ж не атакуешь на перед?
Не бот, я.
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21.03.2022 22:40 Ответить
Для США російські кібератаки це пилюка.
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21.03.2022 22:41 Ответить
Если кого то и стоит бояться то хакеров Китая. А в парашке такие же хакеры как и армия) Самые крепкие умы уже давно работают за границей а не херней страдают в своей стране без перспектив.
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21.03.2022 22:51 Ответить
Цікаво тільки на кого вони працюють ці світлі уми?
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21.03.2022 22:56 Ответить
не надо так идеализировать Китай - они копипасты , а в плане разработки того же ПО они не ахти
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21.03.2022 23:12 Ответить
Підори - такі підори.

Угорщина відмовилася підтримувати можливі санкції ЄС щодо енергопостачання росії. Про це сказав міністр іноземних справ Угорщини Петер Сіярто.
"Ми не підтримуватимемо жодних санкційних заходів, які ставлять під загрозу енергетичну безпеку Угорщини", заявив він.

Будапешт накладе вето на санкції Євросоюзу на імпорт російського газу, запровадження безпольотної зони над Україною та навіть миротворчу місію ЄС.
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21.03.2022 22:43 Ответить
Не правильно всі малюють карти бойових дій, ПМР, Крим, Рашку вказують, а мадяр ні
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21.03.2022 22:46 Ответить
А когось це іще дивує? Угорщина і на вступ в НАТО вето як накладала, так і накладатиме. І будь-яку допомогу Україні саботуватиме до останньої можливості.
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21.03.2022 22:48 Ответить
Особисто я не здивований. Просто в черговий раз нагадую, які ******** межують з Україною.
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21.03.2022 22:51 Ответить
Договорняк ,если-бы ,остальные сильно хотели , то хитродупые мадьяры -бы не тявкали Как , были пособниками фашистов Гитлера ,так и остались шавками УБИЙЦ ‼️рашистов путлера
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22.03.2022 03:10 Ответить
Ну так стань раком и рот еще открой на всякий случай. А, ну да, можно ж еще превентивно *******, но Барак Обама не то завещал.
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21.03.2022 22:47 Ответить
Боооже! Яке кончене!

Ти звідки вилізло, бидло зайвохромосомне!?
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21.03.2022 23:16 Ответить
Туда мразь какцапскую
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22.03.2022 03:11 Ответить
Хто тобі дозволяв з пляшки зіскакувати?! Ану бігом вернувся на процедуру, гівно лаптєноге!
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21.03.2022 23:21 Ответить
Джо. Бронежилет ето не только защита от тела. и каска об головы. Давай уже на ноги, руки. Ты же знаешь почему пуля в пистолете тупая и что такое болевой шок.
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21.03.2022 22:48 Ответить
Судя по комментариям, не знаете. Поясню на пальцах. Еще в далекие времена заметили, что острая пуля проходит на вылет. И боец может продолжать бой. Болевой шок есть. Но, малый в случае боя. А тупая заостряет в теле. Я, про что? Про осколки.
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21.03.2022 22:55 Ответить
Байден когда были переговоры с русскими, рассчитывал на решение проблемы, как было в Афганистане, но события пошли не так.
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21.03.2022 22:54 Ответить
Какая то странная политика . США МОГЛИ БЫ кибератакой положить все сайты раши , но они сидят и ждут, когда раша первая НАПАДЕТ
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21.03.2022 22:57 Ответить
То, відріж дроти, старий.
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21.03.2022 23:08 Ответить
эта бабушка может только глазки щурить и без того узкие - не переизберут его на второй срок пролетят демократы , похоже американцам самим надоело что об них ноги вытирают
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21.03.2022 23:10 Ответить
Як же нам все-таки пощастило, що американці обрали Байдена, а не Трампона. Навіть не уявляю, щоб з нами було при цьому рудому додіку зараз.
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21.03.2022 23:14 Ответить
Ну, сиди жди.

Типу ж, =попереджав= у Давосі.
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21.03.2022 23:14 Ответить
Ой…скіки загиблих буде?
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21.03.2022 23:23 Ответить
я от слогана " Байден придет, порядок наведет " перешел к выражению " старый, обоссавшийся от страха чиновник".
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22.03.2022 06:33 Ответить
 
 