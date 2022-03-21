Байден заявил о вероятности кибератаки России против США
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Президент США Джо Байден призвал партнеров из частного сектора "немедленно усилить свою киберзащиту". Он заявил, что Россия может совершать кибератаку против Соединенных Штатов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Президент в своем заявлении сказал, что "федеральное правительство не может оградиться от этой угрозы самостоятельно".
По его словам, большая часть критической инфраструктуры Америки принадлежит и управляется частным сектором и важно заблокировать "цифровую дверь".
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"Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Министерства внутренней безопасности активно сотрудничает с организациями с критической инфраструктурой, чтобы быстро обмениваться информацией, чтобы защитить их системы и сети", – сказал Байден.
Отмечается, что для защиты от кибератак будут применены многофакторные аутентификации, также проведут консультации с профессионалами по кибербезопасности. Все для того, чтобы убедиться, что системы исправлены и защищены от всех известных уязвимостей.
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Не бот, я.
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Ти звідки вилізло, бидло зайвохромосомне!?
Типу ж, =попереджав= у Давосі.