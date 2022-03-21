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Байден (2322) кібербезпека (653) кібератака (136)

Байден заявив про ймовірність кібератаки Росії проти США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Технології

байден

Президент США Джо Байден закликав партнерів із приватного сектору "негайно посилити свій кіберзахист". Він заявив, що Росія може здійснювати ​​кібератаку проти Сполучених Штатів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Президент у своїй заяві сказав, що "федеральний уряд не може захиститися від цієї загрози самостійно".

За його словами, більшість критичної інфраструктури Америки належить та керується приватним сектором і важливо заблокувати цифрові двері.

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"Агентство кібербезпеки та безпеки інфраструктури Міністерства внутрішньої безпеки активно співпрацює з організаціями з критичною інфраструктурою, щоб швидко обмінюватися інформацією, щоб захистити їхні системи та мережі", - сказав Байден.

Зазначається, що від кібератак застосують багатофакторні аутентифікації, проведуть консультації з професіоналами з кібербезпеки. Все для того, щоб переконатися, що системи виправлені та захищені від усіх відомих уразливостей.
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Топ коментарі
+10
Підори - такі підори.

Угорщина відмовилася підтримувати можливі санкції ЄС щодо енергопостачання росії. Про це сказав міністр іноземних справ Угорщини Петер Сіярто.
"Ми не підтримуватимемо жодних санкційних заходів, які ставлять під загрозу енергетичну безпеку Угорщини", заявив він.

Будапешт накладе вето на санкції Євросоюзу на імпорт російського газу, запровадження безпольотної зони над Україною та навіть миротворчу місію ЄС.
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21.03.2022 22:43
+4
Боооже! Яке кончене!

Ти звідки вилізло, бидло зайвохромосомне!?
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21.03.2022 23:16
+3
Хто тобі дозволяв з пляшки зіскакувати?! Ану бігом вернувся на процедуру, гівно лаптєноге!
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21.03.2022 23:21
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Чого ж не атакуешь на перед?
Не бот, я.
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21.03.2022 22:40 Відповісти
Для США російські кібератаки це пилюка.
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21.03.2022 22:41 Відповісти
Если кого то и стоит бояться то хакеров Китая. А в парашке такие же хакеры как и армия) Самые крепкие умы уже давно работают за границей а не херней страдают в своей стране без перспектив.
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21.03.2022 22:51 Відповісти
Цікаво тільки на кого вони працюють ці світлі уми?
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21.03.2022 22:56 Відповісти
не надо так идеализировать Китай - они копипасты , а в плане разработки того же ПО они не ахти
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21.03.2022 23:12 Відповісти
Підори - такі підори.

Угорщина відмовилася підтримувати можливі санкції ЄС щодо енергопостачання росії. Про це сказав міністр іноземних справ Угорщини Петер Сіярто.
"Ми не підтримуватимемо жодних санкційних заходів, які ставлять під загрозу енергетичну безпеку Угорщини", заявив він.

Будапешт накладе вето на санкції Євросоюзу на імпорт російського газу, запровадження безпольотної зони над Україною та навіть миротворчу місію ЄС.
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21.03.2022 22:43 Відповісти
Не правильно всі малюють карти бойових дій, ПМР, Крим, Рашку вказують, а мадяр ні
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21.03.2022 22:46 Відповісти
А когось це іще дивує? Угорщина і на вступ в НАТО вето як накладала, так і накладатиме. І будь-яку допомогу Україні саботуватиме до останньої можливості.
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21.03.2022 22:48 Відповісти
Особисто я не здивований. Просто в черговий раз нагадую, які ******** межують з Україною.
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21.03.2022 22:51 Відповісти
Договорняк ,если-бы ,остальные сильно хотели , то хитродупые мадьяры -бы не тявкали Как , были пособниками фашистов Гитлера ,так и остались шавками УБИЙЦ ‼️рашистов путлера
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22.03.2022 03:10 Відповісти
Ну так стань раком и рот еще открой на всякий случай. А, ну да, можно ж еще превентивно *******, но Барак Обама не то завещал.
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21.03.2022 22:47 Відповісти
Боооже! Яке кончене!

Ти звідки вилізло, бидло зайвохромосомне!?
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21.03.2022 23:16 Відповісти
Туда мразь какцапскую
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22.03.2022 03:11 Відповісти
Хто тобі дозволяв з пляшки зіскакувати?! Ану бігом вернувся на процедуру, гівно лаптєноге!
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21.03.2022 23:21 Відповісти
Джо. Бронежилет ето не только защита от тела. и каска об головы. Давай уже на ноги, руки. Ты же знаешь почему пуля в пистолете тупая и что такое болевой шок.
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21.03.2022 22:48 Відповісти
Судя по комментариям, не знаете. Поясню на пальцах. Еще в далекие времена заметили, что острая пуля проходит на вылет. И боец может продолжать бой. Болевой шок есть. Но, малый в случае боя. А тупая заостряет в теле. Я, про что? Про осколки.
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21.03.2022 22:55 Відповісти
Байден когда были переговоры с русскими, рассчитывал на решение проблемы, как было в Афганистане, но события пошли не так.
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21.03.2022 22:54 Відповісти
Какая то странная политика . США МОГЛИ БЫ кибератакой положить все сайты раши , но они сидят и ждут, когда раша первая НАПАДЕТ
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21.03.2022 22:57 Відповісти
То, відріж дроти, старий.
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21.03.2022 23:08 Відповісти
эта бабушка может только глазки щурить и без того узкие - не переизберут его на второй срок пролетят демократы , похоже американцам самим надоело что об них ноги вытирают
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21.03.2022 23:10 Відповісти
Як же нам все-таки пощастило, що американці обрали Байдена, а не Трампона. Навіть не уявляю, щоб з нами було при цьому рудому додіку зараз.
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21.03.2022 23:14 Відповісти
Ну, сиди жди.

Типу ж, =попереджав= у Давосі.
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21.03.2022 23:14 Відповісти
Ой…скіки загиблих буде?
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21.03.2022 23:23 Відповісти
я от слогана " Байден придет, порядок наведет " перешел к выражению " старый, обоссавшийся от страха чиновник".
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22.03.2022 06:33 Відповісти
 
 