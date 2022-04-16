У Маріуполі з'явився сталий мобільний зв'язок, - міськрада
В одному з районів блокадного Маріуполя з'явився сталий мобільний інтернет.
Про це у Telegram повідомляє Маріупольська міськрада, інформує Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. В районі Порт-Сіті з’явився сталий мобільний інтернет. Дозволяє робити відео-дзвінки. Дзвонить рідним", - йдеться в повідомленні.
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