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Новини Війна
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У Маріуполі з'явився сталий мобільний зв'язок, - міськрада

війна,маріуполь

В одному з районів блокадного Маріуполя з'явився сталий мобільний інтернет.

Про це у Telegram повідомляє Маріупольська міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. В районі Порт-Сіті з’явився сталий мобільний інтернет. Дозволяє робити відео-дзвінки. Дзвонить рідним", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Луганщині частково зник мобільний зв'язок, - Гайдай

Автор: 

інтернет (1991) Маріуполь (3230) мобільний зв’язок (1023)


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Топ коментарі
+8
Десь на росії встановили новий маршрут )
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16.04.2022 19:08
+6
Твльки де телефони заряджати ?
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16.04.2022 18:32
+3
Москальський?
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16.04.2022 18:41
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Твльки де телефони заряджати ?
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16.04.2022 18:32 Відповісти
То добре.
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16.04.2022 18:41 Відповісти
Москальський?
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16.04.2022 18:41 Відповісти
Та явно не Київстар чи Водафон вишки поремонтували. 100% - оркі підтягнули свої мобільні станції зв'язку. Зараз все будуть чути...
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16.04.2022 19:11 Відповісти
Хреново, могут по телефону обнаружить местонахождени наших военных
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16.04.2022 18:48 Відповісти
Краще би додаткові сили і зброя.
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16.04.2022 18:52 Відповісти
Десь на росії встановили новий маршрут )
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16.04.2022 19:08 Відповісти
В Ольгіно!
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16.04.2022 19:09 Відповісти
не торопи любовь идет подготовка оружие едет из за бугра все еще впереди
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16.04.2022 19:14 Відповісти
Допомога. Там скоро не буде кому звонити.
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16.04.2022 20:27 Відповісти
през использовал Азов и все наши подразделения по полной программе. а что они получили взамен ?!! Где поддержка ?!! Все в пути ? А кому она будет нужна ? Неужели человеческие возможности безграничны. если металл плавится... Господи. спаси наших воинов !!!
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16.04.2022 21:40 Відповісти
А Билецкий уже попрощался со своими побратимами ? Или он отрекся от них с тех пор. как со своими нацженами ушел под крылышко авакова ? Почему даже нет его комментария. не говоря об поддержке - ЛЮБОЙ ? Ну нельзя быть такими соучастниками этого преступления !!!
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16.04.2022 21:50 Відповісти
 
 