У Маріуполі з'явився сталий мобільний зв'язок, - міськрада

В одному з районів блокадного Маріуполя з'явився сталий мобільний інтернет.

Про це у Telegram повідомляє Маріупольська міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. В районі Порт-Сіті з’явився сталий мобільний інтернет. Дозволяє робити відео-дзвінки. Дзвонить рідним", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Луганщині частково зник мобільний зв'язок, - Гайдай