На Луганщині частково зник мобільний зв'язок, - Гайдай
На Луганщині частково зник мобільний зв'язок.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Без паніки! Працюємо над вирішенням проблеми! На такий випадок в Україні запустили національний роумінг - Держспецзв’язку", - зазначив Гайдай.
Далі він детально зупиняється на тому, як підключитися до нього.
Всі пункти обов'язкові:
Відключити автовибір мережі
на Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор
на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі
Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL
Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу
Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS
"Раз на день намагайтеся повернутись (підключитись) до мережі свого оператора", - резюмує очільник регіону.
Будь ласка, зачекайте...