В Луганской области частично исчезла мобильная связь, - Гайдай
В Луганской области частично исчезла мобильная связь.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Без паники! Работаем над решением проблемы! На такой случай в Украине запустили национальный роуминг - Госспецсвязи", - отметил Гайдай.
Дальше он подробно останавливается на том, как подключиться к нему.
Все пункты обязательны:
- Отключить автовыбор сети
на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор
на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети
- Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL
- Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть
- Проверить возможность исходящего вызова, SMS
"Раз в день пытайтесь вернуться (подключиться) к сети оператора", - резюмирует глава региона.
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