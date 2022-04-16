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Зеленський (22389) Швеція (914)

Зеленський розповів швецькій прем'єрці Андерссон про критичну ситуацію в Маріуполі

андерссон,магдалена

Президент Володимир Зеленський та премє'р-міністр Швеції Магдалена Андрессон обговорили оборонну підтримку України та посилення санкцій проти РФ.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Поговорив зі прем'єркою Швеції Магдаленою Андрессон. Розповів про критичну ситуацію в Маріуполі. Обговорили оборонну підтримку України, посилення антиросійських санкцій. Подякував за підтримку приєднання України до ЄС", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Путін сам себе обіграв, розв'язавши війну проти України, – The Guardian

Автор: 
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Топ коментарі
+9
Швецькій? Не ганьбіться ради Христа.
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16.04.2022 21:04
+6
передай подоляку, - що це ху"овий портрет *****.
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16.04.2022 21:07
+4
Та вони не так давно Латвію і Литву плутали , а ви їм про чередування літер ((
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16.04.2022 21:18
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16.04.2022 21:03 Відповісти
Герой, яких мало...мда.
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16.04.2022 21:07 Відповісти
передай подоляку, - що це ху"овий портрет *****.
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16.04.2022 21:07 Відповісти
Спроси у Миши Подоляка когда Херсонскую область освобождать будем
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16.04.2022 21:29 Відповісти
нє, це давид, який ******** пращею
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16.04.2022 21:43 Відповісти
Швецькій? Не ганьбіться ради Христа.
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16.04.2022 21:04 Відповісти
Та вони не так давно Латвію і Литву плутали , а ви їм про чередування літер ((
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16.04.2022 21:18 Відповісти
швецькій і кравецькій
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16.04.2022 21:44 Відповісти
(і на дуді) грецькій
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16.04.2022 22:06 Відповісти
ЗМІ повідомляють,що на Сумщині після відступу рашистів було виявлено залишки хімічної речовини-зарину.
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16.04.2022 21:06 Відповісти
Про це можно і в інтернеті подивитись.
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16.04.2022 21:14 Відповісти
оффтоп. Садовий щойно оголосив ришення миськради. за завищення плати оренди житла для пересенцив це житло переходить у власнисть держави. готуеться механизм провадження. рагули трохи прихренели. я сам зи Львова, прийняв до себе жинку з дитиною, грошей не беру.
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16.04.2022 21:15 Відповісти
Ну жінку я б теж прийняв , навіть з дитиною ((
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16.04.2022 21:19 Відповісти
с кагого ты Львова? кацап недобитый
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16.04.2022 21:35 Відповісти
А ти знаєш,що є така літера "і"?
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16.04.2022 21:50 Відповісти
Як ти зі Львова, то я з барнаула ,курва...
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16.04.2022 22:10 Відповісти
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16.04.2022 21:24 Відповісти
Критическая ситуация в Мариуполе была тогда, когда снимали мины на перешейке и не заминировали очень жестко тот самый погранпост. А сейчас - закономерный итог полной недееспособности и расхлябанности. Спасает то, что орки еще тупее и ничего кроме этого.

До сих пор нету ясного и чёткого обещания: открытое и свободное владение оружием, нарезным, короткоствольным, всем гражданам от 16 лет после реальной беседы с психиатром, с возможностью ношения на улице и применению в том числе и при нападении с ударом кулака и падением на землю. Вот лучшая защита страны, никто не пойдет захватывать страну, где 50 млн единиц дешевого и мощного огнестрельного оружия. Не позор с охотничьим ружьем, когда все нормальные люди даже и не думают об охоте, зачем им убивать тварын не представляющих им угрозы. А настоящая самооборона. Не раздают стволы, даже за деньги. И по-моему, и не будут пытаться, чтобы как-то закрепиться у власти и дальше, сделать ротацию коррупции и олигархическую клептократию, очевидно. Не совсем понятно будущее Украины, пока нету этой поправки в Конституцию.
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16.04.2022 21:27 Відповісти
наверное просил RBS15 Mk3.
Но скорее всего просто рассказал, как все должны ....
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16.04.2022 21:33 Відповісти
а про асфальт нічого не розказав їй? чи там про "не вірили"? а тоді уже вірили, але приховували? а канали як позакривав опозиційні? нє, не розказав? а про 7176? а про мирні угоди свої ********?????
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16.04.2022 21:46 Відповісти
ходит жалуется всем подряд а что головнокомандувач сделал что бы спасти Мариуполь?
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16.04.2022 21:47 Відповісти
розповів швецькій прем'єрці. ШвеЦькій,Карл!!!
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16.04.2022 22:07 Відповісти
так хочется ткнуть в нос хрипатому его брызганье слюной на стадионе в апреле !!!! 2019 ...когда оно вспоминало Иловайскую трагедию и уверяло что оно б такого не допустило точно...
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16.04.2022 22:19 Відповісти
Проводиться шантаж долею міста . Жаль,що місту і тим паче захисникам відведена роль вістових.
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16.04.2022 22:25 Відповісти
 
 