Зеленський розповів швецькій прем'єрці Андерссон про критичну ситуацію в Маріуполі
Президент Володимир Зеленський та премє'р-міністр Швеції Магдалена Андрессон обговорили оборонну підтримку України та посилення санкцій проти РФ.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Поговорив зі прем'єркою Швеції Магдаленою Андрессон. Розповів про критичну ситуацію в Маріуполі. Обговорили оборонну підтримку України, посилення антиросійських санкцій. Подякував за підтримку приєднання України до ЄС", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 Garry Grant
показати весь коментар16.04.2022 21:04
+6 Толья
показати весь коментар16.04.2022 21:07
+4 Слава Шустрий
показати весь коментар16.04.2022 21:18
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Будь ласка, зачекайте...
До сих пор нету ясного и чёткого обещания: открытое и свободное владение оружием, нарезным, короткоствольным, всем гражданам от 16 лет после реальной беседы с психиатром, с возможностью ношения на улице и применению в том числе и при нападении с ударом кулака и падением на землю. Вот лучшая защита страны, никто не пойдет захватывать страну, где 50 млн единиц дешевого и мощного огнестрельного оружия. Не позор с охотничьим ружьем, когда все нормальные люди даже и не думают об охоте, зачем им убивать тварын не представляющих им угрозы. А настоящая самооборона. Не раздают стволы, даже за деньги. И по-моему, и не будут пытаться, чтобы как-то закрепиться у власти и дальше, сделать ротацию коррупции и олигархическую клептократию, очевидно. Не совсем понятно будущее Украины, пока нету этой поправки в Конституцию.
Но скорее всего просто рассказал, как все должны ....