Зеленський розповів швецькій прем'єрці Андерссон про критичну ситуацію в Маріуполі

Президент Володимир Зеленський та премє'р-міністр Швеції Магдалена Андрессон обговорили оборонну підтримку України та посилення санкцій проти РФ.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Поговорив зі прем'єркою Швеції Магдаленою Андрессон. Розповів про критичну ситуацію в Маріуполі. Обговорили оборонну підтримку України, посилення антиросійських санкцій. Подякував за підтримку приєднання України до ЄС", - йдеться в повідомленні.

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