Заборону продажу алкоголю скасували на Чернігівщині, - ОВА

На території Чернігівської області знову дозволили продавати алкогольні напої.

Про це у Facebook повідомляє Чернігівська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"На Чернігівщині знято заборону на продаж алкогольних напоїв, яка тривала з 26 лютого. Пом’якшення обмежень пов’язане зі стабілізацією ситуації в області після деокупації та покликане сприяти відновленню економіки і торгівлі", - йдеться в повідомленні.

Однак наголошується, що за потреби органи місцевого самоврядування можуть самостійно забороняти чи обмежувати реалізацію алкоголю на території відповідних громад.

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