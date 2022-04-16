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алкоголь (1218) Чернігівщина (1580)

Заборону продажу алкоголю скасували на Чернігівщині, - ОВА

алкоголь

На території Чернігівської області знову дозволили продавати алкогольні напої.

Про це у Facebook повідомляє Чернігівська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"На Чернігівщині знято заборону на продаж алкогольних напоїв, яка тривала з 26 лютого. Пом’якшення обмежень пов’язане зі стабілізацією ситуації в області після деокупації та покликане сприяти відновленню економіки і торгівлі", - йдеться в повідомленні.

Однак наголошується, що за потреби органи місцевого самоврядування можуть самостійно забороняти чи обмежувати реалізацію алкоголю на території відповідних громад.

Також читайте: На Донеччині заборонили торгівлю алкогольними напоями

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Топ коментарі
+9
у нас на кожному кути тероборона. злочиннисть нуль. багато людей мають при соби зброю. гопники голодають.
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16.04.2022 21:46
+7
Виявляється,щоб відновити економіку потрібно всім масово кинутися бухати.
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16.04.2022 21:43
+3
Знову "устали от войны" повилазили , чамг розслабитись вже?
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16.04.2022 21:44
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А зря. ...уличная преступность уже во всеоружии...
Моя сетруха в Днепре -- барышня модная -- уже боится в шо-нить красивое одеваться, когда на улицу идёт. Ограбят...
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16.04.2022 21:43 Відповісти
Просто пусть золотишко не надевает. А шмотки ..кому они нужны?
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16.04.2022 21:46 Відповісти
у нас на кожному кути тероборона. злочиннисть нуль. багато людей мають при соби зброю. гопники голодають.
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16.04.2022 21:46 Відповісти
Те ж саме. Стільки терорборони, що поліція навіть і не потрібна
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16.04.2022 21:49 Відповісти
а у нас даже блок посты сняли - скучно стало , даже кофе или чай вынести некому - удачи им
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16.04.2022 21:56 Відповісти
Я живу в Днепре. ****** чистой воды. Никто не боится и ходит в чем и раньше.
может она с Амур-нижнеднепровского района или с северного, так там до полномасштабного вторжения страшно было выходит с машины. А в темнное время суток вообще находится.
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16.04.2022 21:53 Відповісти
Виявляється,щоб відновити економіку потрібно всім масово кинутися бухати.
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16.04.2022 21:43 Відповісти
Многие не знают других вариантов отдыха после работы.
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16.04.2022 22:15 Відповісти
Знову "устали от войны" повилазили , чамг розслабитись вже?
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16.04.2022 21:44 Відповісти
тут два аспекти перший - бухать неприлично. другий - це гроши. держави потрибно гроши. а вси знають що це найрентабельнийший бизнес. та и бухло ниде не дилось просто пишло в тинь.
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16.04.2022 21:44 Відповісти
Опіум для народа
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16.04.2022 21:53 Відповісти
я всегда был противником запрета продажи алкоголя что в мирное время что при военном положении - запрет продажи алкоголя порождает подпольный рынок , а кто сильно захочет тот всегда найдет
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16.04.2022 21:53 Відповісти
Згоден. У мене знайомі, не купивши горілки в магазині, напились якоїсь бовтанки. Трьох відкачали, одного - ні. Та і самогоноваріння розцвіло.
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16.04.2022 22:10 Відповісти
вот так всегда алкоголики и курильщики спасают экономику страны
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16.04.2022 21:56 Відповісти
Свой семейный и личный не умеют спасать, пусть хоть государственный в обиде не останется.
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16.04.2022 22:18 Відповісти
ну дозволили, то й дозволили.. вже багато-де дозволили.. в першу чергу тому, що акциз -- це податок до місцевих бюджетів.
Нащо з цього новину на всю Україну робити?
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16.04.2022 22:04 Відповісти
Правильно! Це робочі місця, податки і зарплати у такий важкий для країни час!
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16.04.2022 22:49 Відповісти
рановато, оружия много, война не закончена.
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17.04.2022 03:18 Відповісти
Українська влада боїться злити свій електорат, який складається на 90% з совкової вати, у якої побухати - головна ціль життя
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17.04.2022 12:08 Відповісти
 
 