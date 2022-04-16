Заборону продажу алкоголю скасували на Чернігівщині, - ОВА
На території Чернігівської області знову дозволили продавати алкогольні напої.
Про це у Facebook повідомляє Чернігівська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"На Чернігівщині знято заборону на продаж алкогольних напоїв, яка тривала з 26 лютого. Пом’якшення обмежень пов’язане зі стабілізацією ситуації в області після деокупації та покликане сприяти відновленню економіки і торгівлі", - йдеться в повідомленні.
Однак наголошується, що за потреби органи місцевого самоврядування можуть самостійно забороняти чи обмежувати реалізацію алкоголю на території відповідних громад.
Топ коментарі
+9 оззи
показати весь коментар16.04.2022 21:46
+7 Garry Grant
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+3 Posich Posich
показати весь коментар16.04.2022 21:44
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Будь ласка, зачекайте...
Моя сетруха в Днепре -- барышня модная -- уже боится в шо-нить красивое одеваться, когда на улицу идёт. Ограбят...
может она с Амур-нижнеднепровского района или с северного, так там до полномасштабного вторжения страшно было выходит с машины. А в темнное время суток вообще находится.
Нащо з цього новину на всю Україну робити?