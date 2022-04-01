На Донеччині заборонили торгівлю алкогольними напоями

Відповідне розпорядження підписав начальник штабу — перший заступник Командувача об'єднаних сил бригадний генерал Анатолій Шевченко.

Про це повідомляють у Донецькій обласній військовій адмінітсрації, інформує Цензор.НЕТ

"Заборона на продаж алкоголю допоможе покращити стан громадської безпеки та порядку в області. Це — важливий елемент протистояння ворогу. Прошу всіх поставитися з розумінням. Алкоголь зараз — це невиправданий ризик для кожної окремої людини та суспільства в цілому", - пояснює ситуацію очільник ОВА Павло Кириленко.

Зазначається, що контролювати виконання розпорядження належить, зокрема, місцевим військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування. Заборона діятиме на час воєнного стану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло п'ятеро мирних жителів, 22 - поранено, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА