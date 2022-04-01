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На Донеччині заборонили торгівлю алкогольними напоями

алкоголь

Відповідне розпорядження підписав начальник штабу — перший заступник Командувача об'єднаних сил бригадний генерал Анатолій Шевченко.

Про це повідомляють у Донецькій обласній військовій адмінітсрації, інформує Цензор.НЕТ

"Заборона на продаж алкоголю допоможе покращити стан громадської безпеки та порядку в області. Це — важливий елемент протистояння ворогу. Прошу всіх поставитися з розумінням. Алкоголь зараз — це невиправданий ризик для кожної окремої людини та суспільства в цілому", - пояснює ситуацію очільник ОВА Павло Кириленко.

Зазначається, що контролювати виконання розпорядження належить, зокрема, місцевим військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування. Заборона діятиме на час воєнного стану.

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алкоголь (1234) заборона (1448) Донецька область (8335) Кириленко Павло (907)


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Топ коментарі
+3
думаю, таки заборонено
це досить логічно
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01.04.2022 15:37
+2
А у нас в Киеве разрешили. Только что из Варуса. Взял рыбку и две бутылочки пива. Прям день победы какой-то! Тьфу-тьфу не сглазить.
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01.04.2022 15:39
+1
Издевательство. Выпить, пофилософствовать, обсудить глобальные проблемы. Теперь для для жителей донеччины это в прошлом❗
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01.04.2022 15:38
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1 Квітня чи таки заборонено
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01.04.2022 15:30 Відповісти
думаю, таки заборонено
це досить логічно
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01.04.2022 15:37 Відповісти
На период военного времени.
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01.04.2022 15:38 Відповісти
Издевательство. Выпить, пофилософствовать, обсудить глобальные проблемы. Теперь для для жителей донеччины это в прошлом❗
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01.04.2022 15:38 Відповісти
А у нас в Киеве разрешили. Только что из Варуса. Взял рыбку и две бутылочки пива. Прям день победы какой-то! Тьфу-тьфу не сглазить.
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01.04.2022 15:39 Відповісти
Сколько действовал запрет? Месяц?
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01.04.2022 15:43 Відповісти
Так. С 24ГО ЛЮТОГО.
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01.04.2022 15:49 Відповісти
У нас в Одессе тоже сегодня разрешили ( вино, пиво). Запрет был с 25.02.
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01.04.2022 16:01 Відповісти
уже вмазал?
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01.04.2022 16:16 Відповісти
это не наркотики, а под акцизный товар, экономика и налоги..вы еще курить запретите под дудку...
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01.04.2022 15:52 Відповісти
отож. через месяц ветерок в пустых карманах бюджета перестал радовать
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01.04.2022 17:00 Відповісти
Ні. Ще на роботі. Подзвонив жінці щоб картопли зварила.
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01.04.2022 16:23 Відповісти
 
 