На Донеччине запретили торговлю алкогольными напитками

Соответствующее распоряжение подписал начальник штаба – первый заместитель командующего Объединенных сил бригадный генерал Анатолий Шевченко.

Об этом сообщают в Донецкой областной военной администрации, информирует Цензор.НЕТ

"Запрет на продажу алкоголя поможет улучшить состояние общественной безопасности и порядка в области. Это важный элемент противостояния врагу. Прошу всех отнестись с пониманием. Алкоголь сейчас - это неоправданный риск для каждого отдельного человека и общества в целом", - объясняет ситуацию глава ОВА Павел Кириленко.

Отмечается, что контролировать исполнение распоряжения следует, в частности, местным военным администрациям и органам местного самоуправления. Запрет будет действовать на время военного положения.

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