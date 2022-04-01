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На Донеччине запретили торговлю алкогольными напитками

алкоголь

Соответствующее распоряжение подписал начальник штаба – первый заместитель командующего Объединенных сил бригадный генерал Анатолий Шевченко.

Об этом сообщают в Донецкой областной военной администрации, информирует Цензор.НЕТ

"Запрет на продажу алкоголя поможет улучшить состояние общественной безопасности и порядка в области. Это важный элемент противостояния врагу. Прошу всех отнестись с пониманием. Алкоголь сейчас - это неоправданный риск для каждого отдельного человека и общества в целом", - объясняет ситуацию глава ОВА Павел Кириленко.

Отмечается, что контролировать исполнение распоряжения следует, в частности, местным военным администрациям и органам местного самоуправления. Запрет будет действовать на время военного положения.

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Автор: 

алкоголь (1665) запрет (1705) Донецкая область (9524) Кириленко Павел (638)


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Топ комментарии
+3
думаю, таки заборонено
це досить логічно
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01.04.2022 15:37
+2
А у нас в Киеве разрешили. Только что из Варуса. Взял рыбку и две бутылочки пива. Прям день победы какой-то! Тьфу-тьфу не сглазить.
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01.04.2022 15:39
+1
Издевательство. Выпить, пофилософствовать, обсудить глобальные проблемы. Теперь для для жителей донеччины это в прошлом❗
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01.04.2022 15:38
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1 Квітня чи таки заборонено
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01.04.2022 15:30 Ответить
думаю, таки заборонено
це досить логічно
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01.04.2022 15:37 Ответить
На период военного времени.
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01.04.2022 15:38 Ответить
Издевательство. Выпить, пофилософствовать, обсудить глобальные проблемы. Теперь для для жителей донеччины это в прошлом❗
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01.04.2022 15:38 Ответить
А у нас в Киеве разрешили. Только что из Варуса. Взял рыбку и две бутылочки пива. Прям день победы какой-то! Тьфу-тьфу не сглазить.
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01.04.2022 15:39 Ответить
Сколько действовал запрет? Месяц?
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01.04.2022 15:43 Ответить
Так. С 24ГО ЛЮТОГО.
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01.04.2022 15:49 Ответить
У нас в Одессе тоже сегодня разрешили ( вино, пиво). Запрет был с 25.02.
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01.04.2022 16:01 Ответить
уже вмазал?
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01.04.2022 16:16 Ответить
это не наркотики, а под акцизный товар, экономика и налоги..вы еще курить запретите под дудку...
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01.04.2022 15:52 Ответить
отож. через месяц ветерок в пустых карманах бюджета перестал радовать
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01.04.2022 17:00 Ответить
Ні. Ще на роботі. Подзвонив жінці щоб картопли зварила.
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01.04.2022 16:23 Ответить
 
 