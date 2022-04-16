Вздовж лінії розмежування на Донеччині посилилися обстріли російськими окупантами, - Кириленко
Вздовж лінії розмежування на Донеччині точаться бої з російськими окупантами.
Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Обстріли посилилися: і вздовж лінії розмежування точаться постійні обстріли, і з півночі області – активні бойові дії, це населені пункти Лиманської територіальної громади. Там було багато спроб прориву супротивника: він зараз утримується – йому завдаються удари у відповідь. Авдіївка, Вугледар, Краматорський район – там сьогодні також були масовані обстріли протягом дня", - пояснив він.
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Ватажка донецьких сепаратистів викрали російські спецслужби - ГУР МО України.
Російські спецслужби мають «чорний список» командирів незаконних збройних формувань ОРДЛО, і репресують тих, хто не виправдав їх сподівань. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України на своїй сторінці у Facebook.
«Встановлено, що після спілкування зі співробітниками ФСБ в невідомому напрямку вивезено Едуарда Басуріна, «заступника командувача» корпусу «міноборони ДНР», - йдеться у повідомленні. Також зазначається, що розправа над колаборантом може бути пов'язаною з необережною заявою, яка розкрила плани РФ застосувати хімічну зброю проти українських оборонців Маріуполя.
Окрім того стало відомо, що з 24 квітня по 2 березня в окупованій Горлівці працювала комісія з РФ, яка мала виявити причини поточного некомплекту 3 окремої мотострілецької бригади окупаційних військ. Як з'ясувалося після початку бойових дій, що реальна наявність військовослужбовців склала близько 55% штатного розкладу.
Після встановлення фактів невідповідності двох командирів батальйонів взято під арешт в невідомому напрямку цивільними особами (ймовірно співробітниками ФСБ). Подальша доля вже колишніх командирів - невідома, повідомляє ГУР МО України.