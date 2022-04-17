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США (20973) Маркарова (485)

Погрози РФ не змінять прагнення США надавати зброю Україні, - Маркарова

сша,сенат

США залишаються непохитними в підтримці України попри всі демарші й дипломатичні ноти Росії, яка погрожує "непередбачуваними наслідками" за постачання важкої зброї й техніки ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила посол України в Вашингтоні Оксана Маркарова.

"Позиція Сполучених Штатів залишається незмінною. Вона була такою до війни", - сказала Маркарова, коментуючи чи вплинув останній дипломатичний демарш росії на процес поставок оборонної допомоги США в Україну.

Посол наголосила, що США й Україна є стратегічними партнерами та друзями.

"І ми чуємо постійно, незалежно від того, яка брехлива комунікація не виходила б із кремля, які б залякування не лунали чи то в нотах, чи в прямих заявах, Сполучені Штати дуже чітко й публічно говорять, що вони – з Україною, підтримують нас у нашій боротьбі за власні життя, за демократію й суверенітет", - зазначила вона.

За її словами, ця підтримка висловлюється не лише на словах, а й реалізується в конкретних формах. Це і постачання зброї та іншої оборонної допомоги; і забезпечення фінансової, енергетичної та іншої підтримки; а також запровадження санкцій.

"Ми дуже очікуємо, що найближчим часом ми почуємо про нові пакети санкцій", - зауважила дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хочемо, щоб воєнних злочинців РФ судили в Україні, - Маркарова

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лишь бы абрамович со товарищами из оп-ы не склонил гаранта к подписанию "декрета о мире". а то его всплывание всегда связано с такой угрозой.
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17.04.2022 01:17 Відповісти
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17.04.2022 01:22 Відповісти
Спасибі союзникам за допомогу.
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17.04.2022 01:26 Відповісти
Американцы наверно сами в шоке. 80 лет готовятся к отражению советской/российской угрозы, а тут Украина побеждает мордор, которого они всем НАТО побаивались. Естественно, часть того оружия, которое было предназначено для этих целей они с удовольствием передают нам
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17.04.2022 02:12 Відповісти
Ніхто вже московитів не боїться, бо всі зрозуміли, що це армія нападу, а не "ашвабадітєлі" і дуже велика і відстала, яка може тільки погрожувати і грабувати. Головна стратегія апмії створити великі колони бронегруп і як колись орда, видавати гул, стукіт для залякування, щоб ворог побюачивши "силу" втік. А якщо ворог не втікає і ще навіть вистрілив в їх бік, то втікають московити, залишаючи на полі бою всю свою "новітню" техніку і забруднені в какашки штанці.
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17.04.2022 06:39 Відповісти
Америкоси дипломатично просто послали кацапів нафуй...вслід за кораблем.
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17.04.2022 06:52 Відповісти
 
 