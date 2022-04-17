Погрози РФ не змінять прагнення США надавати зброю Україні, - Маркарова

США залишаються непохитними в підтримці України попри всі демарші й дипломатичні ноти Росії, яка погрожує "непередбачуваними наслідками" за постачання важкої зброї й техніки ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила посол України в Вашингтоні Оксана Маркарова.

"Позиція Сполучених Штатів залишається незмінною. Вона була такою до війни", - сказала Маркарова, коментуючи чи вплинув останній дипломатичний демарш росії на процес поставок оборонної допомоги США в Україну.

Посол наголосила, що США й Україна є стратегічними партнерами та друзями.

"І ми чуємо постійно, незалежно від того, яка брехлива комунікація не виходила б із кремля, які б залякування не лунали чи то в нотах, чи в прямих заявах, Сполучені Штати дуже чітко й публічно говорять, що вони – з Україною, підтримують нас у нашій боротьбі за власні життя, за демократію й суверенітет", - зазначила вона.

За її словами, ця підтримка висловлюється не лише на словах, а й реалізується в конкретних формах. Це і постачання зброї та іншої оборонної допомоги; і забезпечення фінансової, енергетичної та іншої підтримки; а також запровадження санкцій.

"Ми дуже очікуємо, що найближчим часом ми почуємо про нові пакети санкцій", - зауважила дипломат.

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