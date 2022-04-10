Хочемо, щоб воєнних злочинців РФ судили в Україні, - Маркарова
На планеті не повинно бути місця, до російські воєнні злочинці могли б заховатись від правосуддя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю CBS.
"Усі вони будуть притягнені до відповідальності - і військові командири, і особовий склад, і люди, які це робили на місцях, і ті, хто давав наказ, і аж до Путіна", - наголосила вона.
За словами Маркарової, на планеті не повинно бути місця, де вони могли б сховатися.
"Ми хотіли б, щоб їх судили в Україні, і ми дуже сподіваємося, що після перемоги і звільнення України у нас буде трибунал", - додала вона.
Топ коментарі
+19 Павло ШОвте
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+12 Oleksandr Ievtushenko
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+9 Семен Чугенко
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Світ, власне почув пана Порошенка але нажаль, починаючи десь з 2016, пан Порошенко перестав чути світ.
Внутрішні українські реформи у цивільній сфері функціонування держави, не відповідали тим шаблонам, за якими звик жити і діяти бізнесмен Порошенко. Що, відповідно, і проторувало дорогу до перемоги іншому бізнесмену комедійного жанру у 2019.
Здобутки у піднятті України від ролі субєкта до ролі обєкта у міжнародній площині, відбудова ЗСУ, повернення Українській Церкві провідної ролі у суспільстві, успішна декомунізація і інші здобутки не знімають відповідальности за провал у площині цивільних змін, очикуваних як Західним світом так і суспільством України.
Чи зрозумів він ці свої помилки? Я не можу знати. Відповідь мають знайти самі українці.
Виборці почули але за вже традиційною звичкою не зауважили що "новоє ліцо" також бізнесмен, тільки бідніший і відповідно залежний і керований багатшими конкурентами попереднього бізнесмена-президента.
Шоб рашку судити її треба зпочатку перемогти.
Бо за 3 роки військових злочинців повідпускали на Роісю вже досить.
Де Цемах, наприклад?
раSSія країна терорист!