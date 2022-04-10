Хочемо, щоб воєнних злочинців РФ судили в Україні, - Маркарова

На планеті не повинно бути місця, до російські воєнні злочинці могли б заховатись від правосуддя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю CBS.

"Усі вони будуть притягнені до відповідальності - і військові командири, і особовий склад, і люди, які це робили на місцях, і ті, хто давав наказ, і аж до Путіна", - наголосила вона.

За словами Маркарової, на планеті не повинно бути місця, де вони могли б сховатися.

"Ми хотіли б, щоб їх судили в Україні, і ми дуже сподіваємося, що після перемоги і звільнення України у нас буде трибунал", - додала вона.

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