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Хочемо, щоб воєнних злочинців РФ судили в Україні, - Маркарова

фото:,путін,epa/upg

На планеті не повинно бути місця, до російські воєнні злочинці могли б заховатись від правосуддя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю CBS.

"Усі вони будуть притягнені до відповідальності - і військові командири, і особовий склад, і люди, які це робили на місцях, і ті, хто давав наказ, і аж до Путіна", - наголосила вона.

За словами Маркарової, на планеті не повинно бути місця, де вони могли б сховатися.

"Ми хотіли б, щоб їх судили в Україні, і ми дуже сподіваємося, що після перемоги і звільнення України у нас буде трибунал", - додала вона.

Читайте: Вторгнення Росії в Україну показало неефективність світової системи безпеки, - Маркарова

Автор: 

Маркарова Оксана (492)


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Топ коментарі
+19
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10.04.2022 22:07
+12
Еге ж у окружному суді Києва, або Печерському
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10.04.2022 22:06
+9
Суд над Путіном має бути у Києві. Київська Русь створила Москву, тому Київ має право Москву похоронити.
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10.04.2022 22:08
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Еге ж у окружному суді Києва, або Печерському
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10.04.2022 22:06 Відповісти
Доречі де вони ділися? Ця ж наволоч мала розглядати позов януковоща
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10.04.2022 22:41 Відповісти
Просто буде як з терористом. Знайдуть і бах. Весь суд і трибунал
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10.04.2022 22:07 Відповісти
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10.04.2022 22:07 Відповісти
Ну пан Джонсон з його запальною емоційністю дещо перебільшує.
Світ, власне почув пана Порошенка але нажаль, починаючи десь з 2016, пан Порошенко перестав чути світ.
Внутрішні українські реформи у цивільній сфері функціонування держави, не відповідали тим шаблонам, за якими звик жити і діяти бізнесмен Порошенко. Що, відповідно, і проторувало дорогу до перемоги іншому бізнесмену комедійного жанру у 2019.
Здобутки у піднятті України від ролі субєкта до ролі обєкта у міжнародній площині, відбудова ЗСУ, повернення Українській Церкві провідної ролі у суспільстві, успішна декомунізація і інші здобутки не знімають відповідальности за провал у площині цивільних змін, очикуваних як Західним світом так і суспільством України.
Чи зрозумів він ці свої помилки? Я не можу знати. Відповідь мають знайти самі українці.
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10.04.2022 22:48 Відповісти
Добре, що в 2019 обрали іншого Президента і тепер все заіпісь.
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10.04.2022 23:07 Відповісти
Ну так обрали у 2019 це еволюційне непорозуміння оскільки його передвиборча риторика була акцентована на тих помилках, яких допустився попередник і голосно заявляв що все те змінить.
Виборці почули але за вже традиційною звичкою не зауважили що "новоє ліцо" також бізнесмен, тільки бідніший і відповідно залежний і керований багатшими конкурентами попереднього бізнесмена-президента.
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10.04.2022 23:20 Відповісти
Цікаво які помилки допустив попередник окрім тих що Вам розповіли на 1+1 можете навести конкретні приклади бажано ті де є висловлювання західних політиків.А може треба признатись що Ви всього-на-всього споживач продукції 1+1. Не ображайтесь таких як Ви 73%, але якщо почитати роботи західних вчених Вас має бути 75% і це нормально 2% десь по дорозі загубилось.
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11.04.2022 10:03 Відповісти
а бабушка української корупції почула, а де вона зараз, мовчить і поїхала, бо не хоче бачити та чути як її закадичного корефана лашпашать на теренах України - танки повинні стояти в казармах, бо вона це Україна, яка працює
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11.04.2022 05:17 Відповісти
Суд над Путіном має бути у Києві. Київська Русь створила Москву, тому Київ має право Москву похоронити.
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10.04.2022 22:08 Відповісти
Не довезуть його ані до Гааги, ані до Києва, бо воно дуже багато "челяді" за собою потягне, а воно їм треба? Крали все життя у кацапів та таскали на Захід, а тепер за грати загриміти? Нє... А якщо пуйла "не довезти", то все можна звалити на нього, і можна знов кататися по Європах та тринькати вкрадене.
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10.04.2022 22:29 Відповісти
Київська Русь москву не створювала. Зовсім. Ну от зовсім ніякого відношення до її виникнення не має.
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10.04.2022 22:31 Відповісти
Чесно? А де похований засновник Москви і чому саме там?
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10.04.2022 22:33 Відповісти
А хто Вам сказав що він "засновник"? Імперський підручник перелицьований совком а потім затверджений ******? Так ***** сказало що і України ніколи не було і мене немає разом з усім народом.
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10.04.2022 22:41 Відповісти
Російськість- злочин проти Людства
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10.04.2022 22:10 Відповісти
я вас разочарую. суда не будет. блоха сдохнет в бункере. от тоски.
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10.04.2022 22:10 Відповісти
ну, якщо вже аналогії пішли - то має здохнути від ціаніду
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10.04.2022 22:27 Відповісти
дура - дурою!!!
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10.04.2022 22:11 Відповісти
хто у нас военной прокурор?
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10.04.2022 22:11 Відповісти
Судить? Много чести, ликвидировать, война как никак, военное положение по всей стране, не заметили!
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10.04.2022 22:13 Відповісти
Просто хочу нагадати, що кожен вчинок має наслідки. Злочинне рішення про розмінування перешийку призвело до підриву українським морпіхом мосту ціною свого життя. Велике крадівництво замість розбудови ракетної програми - до тисячі жертв в наших містах. Голосування має наслідки!
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10.04.2022 22:14 Відповісти
одно втішає: за Ющенка в першому турі виборів 2010-го проголосувало 5%; за Пороха в першому турі 2019-го - 16%. Ріст помітний.
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10.04.2022 22:26 Відповісти
Дивись десь під третє тисячоліття хто небуть притомний зможе просидіти всі два строки щоб сама співуча нація не вибрала замість нього якогось довбойоба...
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10.04.2022 22:44 Відповісти
майстри художнього свисту, всякі політичні еквелібристи здриснули з Олімпу і як все утрясеться -приїдуть знову і будуть нести всякі панагирики один одному.
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11.04.2022 05:22 Відповісти
Ага з нашими суддями та за нашими законами за якими судді дають 5 років за вбивство та 3 за згвалтування, ну ну
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10.04.2022 22:23 Відповісти
разве что если тупицкий судить будет
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10.04.2022 22:32 Відповісти
Суд і вирок ********** - санкції до повної виплати репарацій на відбудову України в її міжнародно визнаних кордонах. ***** до суду не доживе. Знищать свої щоб "уникнути ганьби" і свідчень про співучасть. А потім кожний кацап буде горлати "ето нє ми, ето всьо путін..."
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10.04.2022 22:36 Відповісти
Угу, в Печерському суді під керівництвом Портнова.
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10.04.2022 22:41 Відповісти
портков передав керівництво татарову і ще там одному перцю. Сам бездипломний юрист вже точно не вернеться. Як там його- казбек махмудович (чуваш чувашом)
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11.04.2022 05:25 Відповісти
Ага. В Печерському суді.
Шоб рашку судити її треба зпочатку перемогти.
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10.04.2022 22:42 Відповісти
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10.04.2022 22:46 Відповісти
Судити воєнних злочинців мають в спеціалізованих міжнародних судах. Не у нас. Будь який, навіть надзвичайно справедливий!, вирок винесений в тотально корумпованій правоохоронній системі буде спаплюжено її гнилістю. Подякуємо за це Пєті і Зєлі...
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10.04.2022 22:52 Відповісти
Зеля (схоже?) хоче воювати таким собі інтелегентом у білих рукавичках. Але на кожен військовий злочин рашки потрібно відповідати актами відплати. Наприклад: убили чотириста українців у Бучі - вирізати чотириста кацапів на території РФ і так далі в тому ж дусі.
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10.04.2022 22:53 Відповісти
Який суд ви про що????? Ідуть переговори скоро Зе з Ze домовляться десь ,,по серєдіке'' і все буде Ок!!!
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10.04.2022 22:54 Відповісти
"Дипломатка" заговорила... Нудить від цих зєкадрів....
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10.04.2022 22:58 Відповісти
А ми, народ України, хочемо, щоб Бєню Ко судили в Америці....тільки чомусь його покриває найвэличніший...
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10.04.2022 23:01 Відповісти
Може не треба?

Бо за 3 роки військових злочинців повідпускали на Роісю вже досить.

Де Цемах, наприклад?
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11.04.2022 00:38 Відповісти
Їй шоу дай а нам потрібен результат,кінчена,блаттт...
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11.04.2022 01:06 Відповісти
Єрмак поставив її, а від неї за півроку жодної результативної дії, ось так поважають єрмака за океаном, навіть містечкові перці з Брайтон Біч її ігнорують. Ну хоче Єрмак бути в курсі всього що робить світ для оборони України, вже свого ясельного кореша поставив замом замість Халімона-війна війною а бариші ніхто не відміняв. А тут іде Зе разом з Борисом, і о боже, Єрмака в кадрі немає. Світ перевернувся.
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11.04.2022 05:29 Відповісти
Полностью согласен. Чтобы преступников видели и судили все пострадавшие. Судить их надо Кпамоторске, Буче, Харкове, Херсоне..... СЛАВА УКРАИНЕ!
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11.04.2022 07:34 Відповісти
раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
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11.04.2022 09:46 Відповісти
в Киеве суд провести и повесить их всех!
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11.04.2022 11:36 Відповісти
 
 