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Новости Война
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Хотим, чтобы военных преступников РФ судили в Украине, - Маркарова

фото:,путін,epa/upg

На планете не должно быть места, где российские военные преступники могли бы спрятаться от правосудия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью CBS.

"Все они будут привлечены к ответственности - и военные командиры, и личный состав, и люди, которые это делали на местах, и дававшие приказ, и вплоть до Путина", - подчеркнула она.

По словам Маркаровой, на планете не должно быть места, где они могли бы спрятаться.

"Мы хотели бы, чтобы их судили в Украине, и мы очень надеемся, что после победы и освобождения Украины у нас будет трибунал", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторжение России в Украину показало неэффективность мировой системы безопасности, - Маркарова

Маркарова Оксана (279)


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Топ комментарии
+19
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10.04.2022 22:07
+12
Еге ж у окружному суді Києва, або Печерському
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10.04.2022 22:06
+9
Суд над Путіном має бути у Києві. Київська Русь створила Москву, тому Київ має право Москву похоронити.
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10.04.2022 22:08
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Еге ж у окружному суді Києва, або Печерському
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10.04.2022 22:06 Ответить
Доречі де вони ділися? Ця ж наволоч мала розглядати позов януковоща
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10.04.2022 22:41 Ответить
Просто буде як з терористом. Знайдуть і бах. Весь суд і трибунал
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10.04.2022 22:07 Ответить
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10.04.2022 22:07 Ответить
Ну пан Джонсон з його запальною емоційністю дещо перебільшує.
Світ, власне почув пана Порошенка але нажаль, починаючи десь з 2016, пан Порошенко перестав чути світ.
Внутрішні українські реформи у цивільній сфері функціонування держави, не відповідали тим шаблонам, за якими звик жити і діяти бізнесмен Порошенко. Що, відповідно, і проторувало дорогу до перемоги іншому бізнесмену комедійного жанру у 2019.
Здобутки у піднятті України від ролі субєкта до ролі обєкта у міжнародній площині, відбудова ЗСУ, повернення Українській Церкві провідної ролі у суспільстві, успішна декомунізація і інші здобутки не знімають відповідальности за провал у площині цивільних змін, очикуваних як Західним світом так і суспільством України.
Чи зрозумів він ці свої помилки? Я не можу знати. Відповідь мають знайти самі українці.
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10.04.2022 22:48 Ответить
Добре, що в 2019 обрали іншого Президента і тепер все заіпісь.
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10.04.2022 23:07 Ответить
Ну так обрали у 2019 це еволюційне непорозуміння оскільки його передвиборча риторика була акцентована на тих помилках, яких допустився попередник і голосно заявляв що все те змінить.
Виборці почули але за вже традиційною звичкою не зауважили що "новоє ліцо" також бізнесмен, тільки бідніший і відповідно залежний і керований багатшими конкурентами попереднього бізнесмена-президента.
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10.04.2022 23:20 Ответить
Цікаво які помилки допустив попередник окрім тих що Вам розповіли на 1+1 можете навести конкретні приклади бажано ті де є висловлювання західних політиків.А може треба признатись що Ви всього-на-всього споживач продукції 1+1. Не ображайтесь таких як Ви 73%, але якщо почитати роботи західних вчених Вас має бути 75% і це нормально 2% десь по дорозі загубилось.
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11.04.2022 10:03 Ответить
а бабушка української корупції почула, а де вона зараз, мовчить і поїхала, бо не хоче бачити та чути як її закадичного корефана лашпашать на теренах України - танки повинні стояти в казармах, бо вона це Україна, яка працює
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11.04.2022 05:17 Ответить
Суд над Путіном має бути у Києві. Київська Русь створила Москву, тому Київ має право Москву похоронити.
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10.04.2022 22:08 Ответить
Не довезуть його ані до Гааги, ані до Києва, бо воно дуже багато "челяді" за собою потягне, а воно їм треба? Крали все життя у кацапів та таскали на Захід, а тепер за грати загриміти? Нє... А якщо пуйла "не довезти", то все можна звалити на нього, і можна знов кататися по Європах та тринькати вкрадене.
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10.04.2022 22:29 Ответить
Київська Русь москву не створювала. Зовсім. Ну от зовсім ніякого відношення до її виникнення не має.
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10.04.2022 22:31 Ответить
Чесно? А де похований засновник Москви і чому саме там?
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10.04.2022 22:33 Ответить
А хто Вам сказав що він "засновник"? Імперський підручник перелицьований совком а потім затверджений ******? Так ***** сказало що і України ніколи не було і мене немає разом з усім народом.
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10.04.2022 22:41 Ответить
Російськість- злочин проти Людства
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10.04.2022 22:10 Ответить
я вас разочарую. суда не будет. блоха сдохнет в бункере. от тоски.
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10.04.2022 22:10 Ответить
ну, якщо вже аналогії пішли - то має здохнути від ціаніду
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10.04.2022 22:27 Ответить
дура - дурою!!!
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10.04.2022 22:11 Ответить
хто у нас военной прокурор?
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10.04.2022 22:11 Ответить
Судить? Много чести, ликвидировать, война как никак, военное положение по всей стране, не заметили!
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10.04.2022 22:13 Ответить
Просто хочу нагадати, що кожен вчинок має наслідки. Злочинне рішення про розмінування перешийку призвело до підриву українським морпіхом мосту ціною свого життя. Велике крадівництво замість розбудови ракетної програми - до тисячі жертв в наших містах. Голосування має наслідки!
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10.04.2022 22:14 Ответить
одно втішає: за Ющенка в першому турі виборів 2010-го проголосувало 5%; за Пороха в першому турі 2019-го - 16%. Ріст помітний.
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10.04.2022 22:26 Ответить
Дивись десь під третє тисячоліття хто небуть притомний зможе просидіти всі два строки щоб сама співуча нація не вибрала замість нього якогось довбойоба...
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10.04.2022 22:44 Ответить
майстри художнього свисту, всякі політичні еквелібристи здриснули з Олімпу і як все утрясеться -приїдуть знову і будуть нести всякі панагирики один одному.
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11.04.2022 05:22 Ответить
Ага з нашими суддями та за нашими законами за якими судді дають 5 років за вбивство та 3 за згвалтування, ну ну
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10.04.2022 22:23 Ответить
разве что если тупицкий судить будет
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10.04.2022 22:32 Ответить
Суд і вирок ********** - санкції до повної виплати репарацій на відбудову України в її міжнародно визнаних кордонах. ***** до суду не доживе. Знищать свої щоб "уникнути ганьби" і свідчень про співучасть. А потім кожний кацап буде горлати "ето нє ми, ето всьо путін..."
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10.04.2022 22:36 Ответить
Угу, в Печерському суді під керівництвом Портнова.
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10.04.2022 22:41 Ответить
портков передав керівництво татарову і ще там одному перцю. Сам бездипломний юрист вже точно не вернеться. Як там його- казбек махмудович (чуваш чувашом)
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11.04.2022 05:25 Ответить
Ага. В Печерському суді.
Шоб рашку судити її треба зпочатку перемогти.
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10.04.2022 22:42 Ответить
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10.04.2022 22:46 Ответить
Судити воєнних злочинців мають в спеціалізованих міжнародних судах. Не у нас. Будь який, навіть надзвичайно справедливий!, вирок винесений в тотально корумпованій правоохоронній системі буде спаплюжено її гнилістю. Подякуємо за це Пєті і Зєлі...
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10.04.2022 22:52 Ответить
Зеля (схоже?) хоче воювати таким собі інтелегентом у білих рукавичках. Але на кожен військовий злочин рашки потрібно відповідати актами відплати. Наприклад: убили чотириста українців у Бучі - вирізати чотириста кацапів на території РФ і так далі в тому ж дусі.
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10.04.2022 22:53 Ответить
Який суд ви про що????? Ідуть переговори скоро Зе з Ze домовляться десь ,,по серєдіке'' і все буде Ок!!!
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10.04.2022 22:54 Ответить
"Дипломатка" заговорила... Нудить від цих зєкадрів....
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10.04.2022 22:58 Ответить
А ми, народ України, хочемо, щоб Бєню Ко судили в Америці....тільки чомусь його покриває найвэличніший...
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10.04.2022 23:01 Ответить
Може не треба?

Бо за 3 роки військових злочинців повідпускали на Роісю вже досить.

Де Цемах, наприклад?
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11.04.2022 00:38 Ответить
Їй шоу дай а нам потрібен результат,кінчена,блаттт...
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11.04.2022 01:06 Ответить
Єрмак поставив її, а від неї за півроку жодної результативної дії, ось так поважають єрмака за океаном, навіть містечкові перці з Брайтон Біч її ігнорують. Ну хоче Єрмак бути в курсі всього що робить світ для оборони України, вже свого ясельного кореша поставив замом замість Халімона-війна війною а бариші ніхто не відміняв. А тут іде Зе разом з Борисом, і о боже, Єрмака в кадрі немає. Світ перевернувся.
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11.04.2022 05:29 Ответить
Полностью согласен. Чтобы преступников видели и судили все пострадавшие. Судить их надо Кпамоторске, Буче, Харкове, Херсоне..... СЛАВА УКРАИНЕ!
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11.04.2022 07:34 Ответить
раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
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11.04.2022 09:46 Ответить
в Киеве суд провести и повесить их всех!
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11.04.2022 11:36 Ответить
 
 