Хотим, чтобы военных преступников РФ судили в Украине, - Маркарова
На планете не должно быть места, где российские военные преступники могли бы спрятаться от правосудия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью CBS.
"Все они будут привлечены к ответственности - и военные командиры, и личный состав, и люди, которые это делали на местах, и дававшие приказ, и вплоть до Путина", - подчеркнула она.
По словам Маркаровой, на планете не должно быть места, где они могли бы спрятаться.
"Мы хотели бы, чтобы их судили в Украине, и мы очень надеемся, что после победы и освобождения Украины у нас будет трибунал", - добавила она.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторжение России в Украину показало неэффективность мировой системы безопасности, - Маркарова
Топ комментарии
+19 Павло ШОвте
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+12 Oleksandr Ievtushenko
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Світ, власне почув пана Порошенка але нажаль, починаючи десь з 2016, пан Порошенко перестав чути світ.
Внутрішні українські реформи у цивільній сфері функціонування держави, не відповідали тим шаблонам, за якими звик жити і діяти бізнесмен Порошенко. Що, відповідно, і проторувало дорогу до перемоги іншому бізнесмену комедійного жанру у 2019.
Здобутки у піднятті України від ролі субєкта до ролі обєкта у міжнародній площині, відбудова ЗСУ, повернення Українській Церкві провідної ролі у суспільстві, успішна декомунізація і інші здобутки не знімають відповідальности за провал у площині цивільних змін, очикуваних як Західним світом так і суспільством України.
Чи зрозумів він ці свої помилки? Я не можу знати. Відповідь мають знайти самі українці.
Виборці почули але за вже традиційною звичкою не зауважили що "новоє ліцо" також бізнесмен, тільки бідніший і відповідно залежний і керований багатшими конкурентами попереднього бізнесмена-президента.
Шоб рашку судити її треба зпочатку перемогти.
Бо за 3 роки військових злочинців повідпускали на Роісю вже досить.
Де Цемах, наприклад?
раSSія країна терорист!