Хотим, чтобы военных преступников РФ судили в Украине, - Маркарова

На планете не должно быть места, где российские военные преступники могли бы спрятаться от правосудия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью CBS.

"Все они будут привлечены к ответственности - и военные командиры, и личный состав, и люди, которые это делали на местах, и дававшие приказ, и вплоть до Путина", - подчеркнула она.

По словам Маркаровой, на планете не должно быть места, где они могли бы спрятаться.

"Мы хотели бы, чтобы их судили в Украине, и мы очень надеемся, что после победы и освобождения Украины у нас будет трибунал", - добавила она.

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