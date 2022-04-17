"Укрпошта" планує випустити футболки "Русский военный корабль, иди нах#й", - Смілянський

"Укрпошта" планує випустити ще один тираж марок "Русский военный корабль, иди..." та фірмові футболки з аналогічним зображенням.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вже готуємось. З першого дня (повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України з 14 лютого. - Ред.) ми намагаємось підтримати український бізнес. І саме сьогодні ведемо переговори з українськими виробниками, щоб вони змогли виготовити ці футболки вже наступного тижня. І, безперечно, частина виручених грошей піде на підтримку Збройних Сил України", - зазначив він.

Смілянський нагадав, що за перші чотири дні після випуску вже продано 500 тисяч екземплярів нової марки "Русский военный корабль, иди нах#й" (загальний тираж складає 1 млн екземплярів).

"Буде ще один тираж – трохи завадив нам авіаналіт. Але з понеділка, якщо ви у Києві, ще будуть (марки. - Ред.) на головному поштамті. Також буде невелика партія у кожному регіоні України. Ми трохи притримаємо кілька для Херсона. Ми дуже сподіваємося, що і Херсон, і Мелітополь, і Бердянськ скоро повернуться, і люди там теж заслуговують на те, щоб отримати нашу марку", - додав гендиректор "Укрпошти".

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