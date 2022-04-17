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Укрпошта (1053) Смілянський (180)

"Укрпошта" планує випустити футболки "Русский военный корабль, иди нах#й", - Смілянський

марка

"Укрпошта" планує випустити ще один тираж марок "Русский военный корабль, иди..." та фірмові футболки з аналогічним зображенням.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вже готуємось. З першого дня (повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України з 14 лютого. - Ред.) ми намагаємось підтримати український бізнес. І саме сьогодні ведемо переговори з українськими виробниками, щоб вони змогли виготовити ці футболки вже наступного тижня. І, безперечно, частина виручених грошей піде на підтримку Збройних Сил України", - зазначив він.

Смілянський нагадав, що за перші чотири дні після випуску вже продано 500 тисяч екземплярів нової марки "Русский военный корабль, иди нах#й" (загальний тираж складає 1 млн екземплярів).

"Буде ще один тираж – трохи завадив нам авіаналіт. Але з понеділка, якщо ви у Києві, ще будуть (марки. - Ред.) на головному поштамті. Також буде невелика партія у кожному регіоні України. Ми трохи притримаємо кілька для Херсона. Ми дуже сподіваємося, що і Херсон, і Мелітополь, і Бердянськ скоро повернуться, і люди там теж заслуговують на те, щоб отримати нашу марку", - додав гендиректор "Укрпошти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мабуть, вперше в історії, коли черга по поштову марку більша, ніж по айфон": в Києві люди стоять у черзі по марку "Русскій воєнний корабль, іді ... !". ФОТО

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Топ коментарі
+10
Кто еще не видел этот шедевр?) https://www.youtube.com/watch?v=JNVenoS2cFA В Черном море украинском...
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17.04.2022 01:36
+7
А марку с горящим крейсером моцква ? И со словами « ухожу нахер»
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17.04.2022 01:31
+5
давайте еще одну марку, где вместо корабля -спокойная синяя гладь....так сказать, логически завершить тему
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17.04.2022 01:45
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А марку с горящим крейсером моцква ? И со словами « ухожу нахер»
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17.04.2022 01:31 Відповісти
В марках сохраняется история событий - так что про главный потонувший крейсер обязательно марку надо
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17.04.2022 01:33 Відповісти
И эротическая марка с изображением боевого курса
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17.04.2022 05:15 Відповісти
хай вже марки пошта робить, а яким чином футболки до пошти?...
смілянський в умовах війни має займатися швидкою і безперебійною роботи пошти...
а він саботує цю роботу і його виїзні відділення приймають, а потім доставляють кореспонденцію раз на тиждень..і невелика бандеролька 300 км йде два тижні...
а цей тим часом футболками займається
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17.04.2022 08:26 Відповісти
Кто еще не видел этот шедевр?) https://www.youtube.com/watch?v=JNVenoS2cFA В Черном море украинском...
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17.04.2022 01:36 Відповісти
Буквально на три минуты опоздал с тем же)))
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17.04.2022 01:42 Відповісти
Это нормально) Главное чтобы народу побольше увидело) У Леси Никитюк уже несколько песен на эту тему) https://www.youtube.com/watch?v=2-2ibwYHnlc Нова біологічна пісня. Сіла птаха
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17.04.2022 02:04 Відповісти
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17.04.2022 07:39 Відповісти
Да, знаменитый был крейсер. И марки, и песни про него слагают.
https://www.youtube.com/watch?v=0peTxctU0YM
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17.04.2022 01:39 Відповісти
давайте еще одну марку, где вместо корабля -спокойная синяя гладь....так сказать, логически завершить тему
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17.04.2022 01:45 Відповісти
Из фразы пора уже убрать слова "военный корабль".
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17.04.2022 01:47 Відповісти
Надеюсь вся прибыль пойдёт в ВСУ, а не налево.
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17.04.2022 01:51 Відповісти
Це все добре. Але вказане гасло має залишитися на війні. Які і розірвані, понівечені тіла, неймовірний біль і страждання. Це гасло надпотужної емоційної напруги. Всі звертають увагу, як буденно орки в телефонних розмовах через слово вживають мат при спілкуванні з найріднішими людьми. Не можна це наслідувати. Тим самим ми самі перетворюємось на орків, як Ланцелот перетворюється в дракрна.
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17.04.2022 01:59 Відповісти
Для всього є своя роль. Для мата у мові - також є своя роль, для вираження надміцних емоцій, для яких звичайних слів замало. Для початку рекомендую вам ознайомитись з творчістю відомого українського неокласика Леся Подерев'янського. Якщо ви "естет" і від Леся вас "верне" - та хоч би і Жадана почитайте!
Орки, як ви і самі побачили, просто матюками спілкуються, бо інших слів в голову не заклали. А що ви хотіли від організмів, для яких в 21 столітті дивами світу є заасфальтовані дороги у селі і унітази?
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17.04.2022 10:37 Відповісти
Куплю две.
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17.04.2022 01:59 Відповісти
Для двох касабських рабів!?
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17.04.2022 02:24 Відповісти
Куплю 30 штук. 8 "M", 14 "L", 8 "XL".
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17.04.2022 02:32 Відповісти
Да, сделайте наклейки на машины.
Почтовые конверты, настенные плакаты разных форматов.
Детские игрушки: "Крейсер "Москва"
Презервативы "Крейсер "Москва" - тоже звучит.
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17.04.2022 03:44 Відповісти
Я сразу заказываю три , где можно оплатить
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17.04.2022 04:49 Відповісти
Надо выпустить номерной блок
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17.04.2022 04:57 Відповісти
Цю марку потрібно назвати "Рускій воєнний карабль вже на х.ю" і зобразити як він лежить на дні моря.
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17.04.2022 07:22 Відповісти
Укрпошта як завжди пасе задніх. "Русский корабль" вже дойшов за призначеною адресою.
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17.04.2022 07:38 Відповісти
я не розумію, чого ви від дурниці так перевозбудилися, він же замилює нам очі через пенсійні гроші, що він оркам подарував
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17.04.2022 08:56 Відповісти
Нащо нам російське матюччя і російська мова? Це тема люмпена. Укр-роспошта не хоче випустити футболки з Бандерою, Коновальцем, Шухевичем?

А це не по європейські, не демократично? російський люмпен з "юга-вастока" образиться і не проголосує наступного разу?
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17.04.2022 09:29 Відповісти
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17.04.2022 09:31 Відповісти
интересуюсь купить футболку,будет доставка в Израиль?
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17.04.2022 09:46 Відповісти
Автор фразы какой процент от продаж будет иметь?
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17.04.2022 13:11 Відповісти
 
 