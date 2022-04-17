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Індія відмовилася від покупки 48 російських вертольотів Мі-17
Індія виходить з військової угоди з Росією про покупку 48 вертольотів Мі-17. Рішення про відмову від великого контракту було прийнято після зустрічі міністрів оборони США та Індії у Вашингтоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твіттері британський експерт Самюель Рамани.
Джерела в міністерстві оборони Інії пояснюють таке рішення бажанням максимально оснастити армію вітчизняною військовою технікою і ніяк не пов'язують з погіршенням відносин з РФ.
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Топ коментарі
+30 Юрий Педаченко
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+21 уаыау
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+20 Юрий Педаченко
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боитсяСША - недавно они купили у кацапов очень крупную партию нефти так что индусы не наши друзья
Dhanya India, наші індо-європейскі брати, а не ці світловолосі мокшанє
А вона йде .,.За кораблями саратов, мАсква і т.д.