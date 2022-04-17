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Новини Санкції проти Росії
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Індія (638) вертоліт (865)

Індія відмовилася від покупки 48 російських вертольотів Мі-17

ми-17

Індія виходить з військової угоди з Росією про покупку 48 вертольотів Мі-17. Рішення про відмову від великого контракту було прийнято після зустрічі міністрів оборони США та Індії у Вашингтоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твіттері британський експерт Самюель Рамани.

Джерела в міністерстві оборони Інії пояснюють таке рішення бажанням максимально оснастити армію вітчизняною військовою технікою і ніяк не пов'язують з погіршенням відносин з РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Індія має визначитися з підходом до війни РФ проти України, - Блінкен

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Топ коментарі
+30
Так их ещё построить надо. А без импорта соответствующих комплектующих, пусть это даже будет гвоздик, это становится невозможным. Наверно Индия поэтому и отказалась
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17.04.2022 01:35
+21
вкрали в українців машину для чистки вигрібних ям, адже думали, що то бензовоз.
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17.04.2022 01:53
+20
Минус миллиард для вражеской экономики
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17.04.2022 01:32
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Конечно кацапам в перспективе нескольких лет полный экономический капец, не хотелось бы что бы и война столько длилась
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17.04.2022 01:31 Відповісти
Минус миллиард для вражеской экономики
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17.04.2022 01:32 Відповісти
у кацапов деньги есть - у них нет возможности их потратить на то что им нужн
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17.04.2022 01:48 Відповісти
Теперь они отправят эти 48 корыт на фронт.
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17.04.2022 09:34 Відповісти
Так Мі-17 - це експортний варіант старенького Мі-8... Нам США ті Мі-17 безплатно передають, бо за застарілі вертольоти було б дико брати гроші!
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17.04.2022 01:33 Відповісти
Індусам хотіли впарити старі гвинтокрили...перефарбували і напис новий написали шо то Мі-17..Так само як з СУ-57 п'ятого покоління ..американці сміялись і дивувались..а шо тут нового?хіба шо фарба, ,Але індуси побачили ,як збивають їх українці...подумали ну його нафіґ такі гвинтокрили
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17.04.2022 03:06 Відповісти
Су-57 у нас не збивали, бо їх серійних випустили всього ДВА і один торік упав сам...
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17.04.2022 10:35 Відповісти
Как-то двоякое у меня к этому отношение. С одной стороны - вроде гут, меньше денег у дикарей. С другой стороны - не особый гут, бо это значит у дикарей появились 48 вертушек для переброски в Украину.
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17.04.2022 01:33 Відповісти
Ну так может кацапам ещё только предстоит их сделать
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17.04.2022 01:34 Відповісти
Так их ещё построить надо. А без импорта соответствующих комплектующих, пусть это даже будет гвоздик, это становится невозможным. Наверно Индия поэтому и отказалась
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17.04.2022 01:35 Відповісти
Тоже так кажется
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17.04.2022 01:37 Відповісти
Ну гвіздків там нема, а от з підшипниками в рашці тепер дійсно проблема. Вони вже навіть танки не можуть виробляти.
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17.04.2022 01:45 Відповісти
Гвозди - одна из ключевых деталей при производстве российских вертолетов. Так что да, беда
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17.04.2022 07:53 Відповісти
Вполне возможно они безо всякого электронного обвеса, который Индия покупала и устанавливала уже у себя. Для их доведения нужны большие деньги и усилия в закупке узлов.
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17.04.2022 01:37 Відповісти
Не факт, що ці 48 гвинтокрилів наразі фізично існують, можливо ці законтрактовані машини ще мали бути вироблені у майбутньому
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17.04.2022 01:38 Відповісти
Не "возможно" а так и есть! Военная техника это не RENO Logan, она не стоит готовая десятками тысяч на площадках в ожидании своего покупателя.
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17.04.2022 02:33 Відповісти
О Боги! RENO Logan!!! Сударь, да Вы - гурман!
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17.04.2022 06:52 Відповісти
Ерунду говорите. Никто на складе не держит такое количество. Это (как там выше написали) - либо перспективы постройки, либо частично и то не столько.... хотя я могу и ошибаться, так говорит логика, но там с логикой .... проблемы, мягко говоря
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17.04.2022 10:50 Відповісти
У Индии вообще заканчиваются договора по военным закупкам у рашки. Теперь процесс отказа от кацапского дерьма ускорится.
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17.04.2022 01:34 Відповісти
Как показала война, вертолеты как ударная боевая еденица в современной войне летающая бесполезная мишень.
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17.04.2022 01:38 Відповісти
Точно, ударные беспилотники куда эффективнее
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17.04.2022 01:39 Відповісти
нам их США передают вроде
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17.04.2022 01:42 Відповісти
Байрактар это тоже ударные беспилоткик. Но Риперы конечно же круче. Пока что это слухи, что передают
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17.04.2022 01:47 Відповісти
Дивлячись для чого і де їх використовувати. Для швидкого перекидання вантажу та людей, особливо в важкодоступних місцях гвинтокрил дуже корисна річ.
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17.04.2022 01:50 Відповісти
нічого такого війна не показала,бо ЗСУ показують що уся наявна у них техніка працює ефективно.ця війна лиш знову довела,що русня тільки числом може воювати,і навіть не вміє власною технікою користуватись,що й добре
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17.04.2022 02:03 Відповісти
Гелікоптер у наших реаліях - Кіндер сюрприз для пзрк і ППО
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17.04.2022 02:10 Відповісти
А шо случилось?
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17.04.2022 05:18 Відповісти
решили, что одна древняя вимана лучше 48 новых парашных пепелацов )
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17.04.2022 01:40 Відповісти
до сих пор немогу простить индии как они дважды! воздержались в ООН осудить агрессию россии! Я им потом личное письмо навалял...уроды вы, сказал.
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17.04.2022 01:42 Відповісти
може прислухались, і змінили свою позицію, дуже на це сподіваюсь...
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17.04.2022 01:49 Відповісти
Оце дійсно гарна новина! Якщо нас підтримає Індія, то це +20% до перемоги. Аби ще Китай підтримав, тоді б точно кацапії був би триндець
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17.04.2022 01:45 Відповісти
Китаю достаточно просто не поддерживать кацапов
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17.04.2022 01:48 Відповісти
индия поддерживает не нас а боится США - недавно они купили у кацапов очень крупную партию нефти так что индусы не наши друзья
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17.04.2022 01:51 Відповісти
Индия не будет поддерживать Украину напрямую, потому что у них сейчас задача - освободиться от зависимости от рашки. Вся их армия завязана на рашку на сегодня. Америка предлагает им перевооружиться америкаским оружием. Этот отказ Индии от руцких вертолетов - первый шаг на длинной дороге перевооружения и избавления от зависимости от лаптестана.
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17.04.2022 01:52 Відповісти
Не дарма на санскриті "дякую" - "dhanya"
Dhanya India, наші індо-європейскі брати, а не ці світловолосі мокшанє
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17.04.2022 01:47 Відповісти
не пиши всякий тупой бред - ни индия ни тем более китай никакие не друзья Украины
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17.04.2022 01:52 Відповісти
в нас вже буди одні брати.. двоюрідні..
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17.04.2022 06:58 Відповісти
Ну, как говорится, руцкий ваенный вертолет, иди по курсу ваенного корабля!
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17.04.2022 01:49 Відповісти
вкрали в українців машину для чистки вигрібних ям, адже думали, що то бензовоз.
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17.04.2022 01:53 Відповісти
У місцевого фермера вкрали телевізор та гарбуз На Чернігівщині в селищі Лосинівка селяни забарикадували сільськогосподарське підприємство та заправили бензовоз окупантів іржавою водою. Про це розповіли місцевий підприємець та його батько. Відео оприлюднив на своїй сторінці в Facebook ніжинський журналіст Ігор Волосянкін, який зараз служить в ЗСУ.
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17.04.2022 02:59 Відповісти
Ага, в бочке пиво (сраками)
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17.04.2022 07:07 Відповісти
буває навіть в індусів, шось просинається "після зустрічі міністрів оборони США та Індії у Вашингтоні"
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17.04.2022 02:01 Відповісти
впала на землю ракета - чи то та чи то єта.
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17.04.2022 02:04 Відповісти
Індуси зрозуміли, куди "рано чи пізно" піде русія.
А вона йде .,.За кораблями саратов, мАсква і т.д.
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17.04.2022 02:19 Відповісти
Это которые с движками Мотор Сич ?
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17.04.2022 02:48 Відповісти
Індуси з лаптевими торгують по своєму -утром деньги в обед вертолети, а можно наоборот? Можно но деньги вперед. Індусам завжди поставляли зброю після оплати, бо залежність від братів Лаптевих по зброї 80 %. Оплачувалась нібито побудова нових, а передавали фарбовані як нові. А цьому випадку там напевне і моторів немає, індуси їх будуть замовляти в Україні окремо. Їх авіація на задворках світового прогресу.
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17.04.2022 04:55 Відповісти
Ще б Індія відмовилася від російської нафти та газу, ось це був би прорив. Про це зараз можна тільки помріяти. Але що Америка виконує свої обіцянки, я бачу.
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17.04.2022 04:58 Відповісти
правильно, у россии лучше покупать ракетные крейсеры
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17.04.2022 07:48 Відповісти
Це приємно.
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17.04.2022 08:45 Відповісти
Их просто уже НЕТ В НАЛИЧИИ!
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17.04.2022 11:06 Відповісти
просто они на перфокартах москвич 412 с пропеллером
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17.04.2022 11:33 Відповісти
Відмовилась, бо, нарешті, обірвалася кооперація руцкіх вєртальотав та моторсечі, коли кацапи експортували планери, а богуслаєв - двигуни.
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17.04.2022 12:24 Відповісти
 
 