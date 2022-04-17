Индия отказалась от покупки 48 российских вертолетов Ми-17

Индия выходит из военного соглашения с Россией о покупке 48 вертолетов Ми-17. Решение об отказе от крупного контракта было принято после встречи министров обороны США и Индии в Вашингтоне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в твиттере британский эксперт Самюэль Раманы.

Источники в министерстве обороны Индии объясняют такое решение желанием максимально оснастить армию отечественной военной техникой и никак не увязывают с ухудшением отношений с РФ.

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