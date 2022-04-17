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Индия отказалась от покупки 48 российских вертолетов Ми-17
Индия выходит из военного соглашения с Россией о покупке 48 вертолетов Ми-17. Решение об отказе от крупного контракта было принято после встречи министров обороны США и Индии в Вашингтоне.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в твиттере британский эксперт Самюэль Раманы.
Источники в министерстве обороны Индии объясняют такое решение желанием максимально оснастить армию отечественной военной техникой и никак не увязывают с ухудшением отношений с РФ.
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показать весь комментарий17.04.2022 01:32
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боитсяСША - недавно они купили у кацапов очень крупную партию нефти так что индусы не наши друзья
Dhanya India, наші індо-європейскі брати, а не ці світловолосі мокшанє
А вона йде .,.За кораблями саратов, мАсква і т.д.