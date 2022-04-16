РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11358 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Война
4 858 38

Грузия не будет помогать РФ обходить санкции, - глава парламента Папуашвили

стефанчук,папуашвілі

Глава Парламента Грузии Шалва Папуашвили после визита на Киевщину заверил, что его страна не будет помогать РФ обходить санкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

"Мы четко понимаем, где мы находимся, по какую сторону, и для себя четко понимаем, что по одну сторону с Украиной, с Европейским Союзом, а также со всем миром", - подчеркнул он.

Он добавил, что вопросы, касающиеся санкций, четкие и понятные.

"Будет ли помогать Грузия россии, или будет  поддерживать санкции, будет ли она той страной, которая поможет россии избегать санкций, — для нас это четко понятно — Грузия не будет помогать россии никоим образом", - добавил Папуашвили.

Глава Парламента Грузии также заверил, что именно после таких личных встреч, как сегодня с Председателем Верховной Рады Украины, "все окончательно выяснилось" - "мы стоим бок о бок друг с другом и это самое важное".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Участникам пророссийских автопробегов в Германии сожгли автомобили. ВИДЕО

Грузия (4499) россия (95515) санкции (11289)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
Гордый кавказский народ === тьфу... мыльный пузырь...
показать весь комментарий
16.04.2022 19:11
+4
...Але й не перешкоджатиме, на скільки я розумію їхній статус-кво...
показать весь комментарий
16.04.2022 19:15
+4
Да нет дружок врешь ты вместе со своей сволочью Иванишвили.Просто дедушка из США сказал что завяжет вам яйца на черепах если будете помогать нацистской рашке обходить санкции. Ничего личного только бизнес.
показать весь комментарий
16.04.2022 19:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гордый кавказский народ === тьфу... мыльный пузырь...
показать весь комментарий
16.04.2022 19:11 Ответить
тоесть боржми в раше не будет? и на этом спасибо. лицемеры, которые прошли такуюже войну.
показать весь комментарий
16.04.2022 20:14 Ответить
сегодня три грузина, добровольцы погибли в Рубежное, тьфу на тебя
показать весь комментарий
16.04.2022 21:46 Ответить
ну, тебе ніхто за язика не тягнув.
так шо не ображайся яе що не так
показать весь комментарий
16.04.2022 19:12 Ответить
...поживемо,-побачимо.
показать весь комментарий
16.04.2022 19:14 Ответить
Казахстан сейчас помогает кацапам обходить санкции - они под видом своей нефти продают на рынок очень много кацапской которую некуда девать
показать весь комментарий
16.04.2022 19:33 Ответить
Не только. Там сейчас массово перерегистрируются транспортные компании кацапов.
показать весь комментарий
16.04.2022 21:39 Ответить
трансгендер по жизни.
показать весь комментарий
16.04.2022 19:14 Ответить
Кажется мне Пи%дунашвили он
показать весь комментарий
16.04.2022 19:14 Ответить
пусть таможню грузинскую закроет для всех грузов в рашку
показать весь комментарий
16.04.2022 19:34 Ответить
ПапуаНоваяГвинеяШвили
показать весь комментарий
16.04.2022 19:48 Ответить
Сподіваюсь не збрехав.
Бо Байден по сраці надає.
показать весь комментарий
16.04.2022 19:15 Ответить
...Але й не перешкоджатиме, на скільки я розумію їхній статус-кво...
показать весь комментарий
16.04.2022 19:15 Ответить
у Грузии возможности конечно колоссальные в этом вопросе
показать весь комментарий
16.04.2022 19:15 Ответить
А де ж грузинське зарежем расею!
Зарежем!!!
показать весь комментарий
16.04.2022 19:15 Ответить
segodnya v rubejnom pogiblo tri gruzina, vsevo snachala vaini 10, razve ty ne vidish, chto gruzini zashchishchayut ukrainu?
показать весь комментарий
16.04.2022 19:34 Ответить
Героям Слава.
показать весь комментарий
16.04.2022 20:18 Ответить
слух, а мікрофона йому ранджеджового наш фотограф межі ніг запхав? чи він так і приїхав?
показать весь комментарий
16.04.2022 19:16 Ответить
Папуа-Нова-Гвінеяшвілі
показать весь комментарий
16.04.2022 19:17 Ответить
Великий білий брат стежитиме за тобою.
показать весь комментарий
16.04.2022 19:21 Ответить
модерам мінус - труть коменти!!! на цій гілці мій комент затерли...чи може, посеред вас там теж фанати навіженого карлсона є?
показать весь комментарий
16.04.2022 19:25 Ответить
ні цій гілці нема жодного затертого коммента (був би, пардон, хрестик...а його нема!)
може був збій? іноді таке бува...
показать весь комментарий
16.04.2022 19:27 Ответить
В этой ветке нет затертых коментов...
показать весь комментарий
16.04.2022 19:59 Ответить
нє вєрю!
показать весь комментарий
16.04.2022 19:26 Ответить
поживем - увидим...
совпадают ли слова с действительностью...
показать весь комментарий
16.04.2022 19:26 Ответить
Да нет дружок врешь ты вместе со своей сволочью Иванишвили.Просто дедушка из США сказал что завяжет вам яйца на черепах если будете помогать нацистской рашке обходить санкции. Ничего личного только бизнес.
показать весь комментарий
16.04.2022 19:33 Ответить
Этой власти в Грузии веры нет ...
показать весь комментарий
16.04.2022 19:39 Ответить
Грузія не допомагатиме РФ обходити санкції, але й не заважатиме
показать весь комментарий
16.04.2022 19:49 Ответить
Скiльки Шалва не кажи, Папуашвiльнiйше не станеш.
показать весь комментарий
16.04.2022 19:50 Ответить
показать весь комментарий
16.04.2022 20:26 Ответить
чебурекам продажним не можна вірити.
показать весь комментарий
16.04.2022 20:02 Ответить
ТЫ СВИНЬЯ РУССКАЯ.. ЧЕБУРК ЭТО ТВОЙ ПАПА.. **** тебя в рот е@али все Грузины.
показать весь комментарий
16.04.2022 20:12 Ответить
ТЫ СВИНЬЯ РУССКАЯ.. ЧЕБУРЕК ЭТО ТВОЙ ПАПА.. **** тебя в рот е@али все Грузины.
показать весь комментарий
16.04.2022 20:13 Ответить
Щоб не казав цей представник влади грузії чи інший, а грузія буде робити те, що скаже іванішвілі. І це прекрасно знають особливо в самій грузії. Так що не варто час витрачати на такі пустопорожні візити.
показать весь комментарий
16.04.2022 20:21 Ответить
Chto rossia kontroliruet daje censor? zagalovka, kommenti, vsio eto rabotaet na rossiu. Gruzia sdelaet vsio dlia ukraini, tak chto eti boti na forume nichego ne smogut. Voiuem, gumanitarku prisilaem, bejenzev prinimaem, na mejdunarodnix forumax podderjivaem ukrainu...Kakie pretenzii? Nazionalnoe dvijenie i saakashvili schitaem kriminalami, zabudte o nix...
показать весь комментарий
16.04.2022 20:32 Ответить
Дивіться на дату реєстрації, на ті що після 24.02.2022 можете не звертати увагу.
показать весь комментарий
16.04.2022 20:45 Ответить
Головне, щоб Шалва не перетворився на Шалава
показать весь комментарий
16.04.2022 20:52 Ответить
не хотів їхати а тепер приїхав, то що сталось з грузинами. Напевне, грузинам стало невдобно президенти приїзджають поїздом. А може америкоси хвоста лаврушникам прищемили за обхід санкцій.
показать весь комментарий
16.04.2022 22:59 Ответить
 
 