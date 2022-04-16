Грузия не будет помогать РФ обходить санкции, - глава парламента Папуашвили
Глава Парламента Грузии Шалва Папуашвили после визита на Киевщину заверил, что его страна не будет помогать РФ обходить санкции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.
"Мы четко понимаем, где мы находимся, по какую сторону, и для себя четко понимаем, что по одну сторону с Украиной, с Европейским Союзом, а также со всем миром", - подчеркнул он.
Он добавил, что вопросы, касающиеся санкций, четкие и понятные.
"Будет ли помогать Грузия россии, или будет поддерживать санкции, будет ли она той страной, которая поможет россии избегать санкций, — для нас это четко понятно — Грузия не будет помогать россии никоим образом", - добавил Папуашвили.
Глава Парламента Грузии также заверил, что именно после таких личных встреч, как сегодня с Председателем Верховной Рады Украины, "все окончательно выяснилось" - "мы стоим бок о бок друг с другом и это самое важное".
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так шо не ображайся яе що не так
Бо Байден по сраці надає.
Зарежем!!!
може був збій? іноді таке бува...
совпадают ли слова с действительностью...