Грузия не будет помогать РФ обходить санкции, - глава парламента Папуашвили

Глава Парламента Грузии Шалва Папуашвили после визита на Киевщину заверил, что его страна не будет помогать РФ обходить санкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

"Мы четко понимаем, где мы находимся, по какую сторону, и для себя четко понимаем, что по одну сторону с Украиной, с Европейским Союзом, а также со всем миром", - подчеркнул он.

Он добавил, что вопросы, касающиеся санкций, четкие и понятные.

"Будет ли помогать Грузия россии, или будет поддерживать санкции, будет ли она той страной, которая поможет россии избегать санкций, — для нас это четко понятно — Грузия не будет помогать россии никоим образом", - добавил Папуашвили.

Глава Парламента Грузии также заверил, что именно после таких личных встреч, как сегодня с Председателем Верховной Рады Украины, "все окончательно выяснилось" - "мы стоим бок о бок друг с другом и это самое важное".

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