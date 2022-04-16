Грузія не допомагатиме РФ обходити санкції, - глава парламенту Папуашвілі

Голова Парламенту Грузії Шалва Папуашвілі після візиту на Київщину запевнив, що його країна не допомагатиме РФ обходити снакції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

"Ми чітко розуміємо, де ми перебуваємо, по який бік, і для себе чітко розуміємо, що — по один бік з Україною, з Європейським Союзом, а також з усім світом", - наголосив він.

Він додав, що питання, які стосуються санкцій, чіткі та зрозумілі.

"Чи допомагатиме Грузія росії, чи підтримуватиме санкції, чи буде вона тою країною, яка допоможе росії уникати санкцій, — для нас це чітко зрозуміло — Грузія не допомагатиме росії у жодний спосіб", - додав Папуашвілі.

Очільник парламенту Грузії також запевнив, що саме після таких особистих зустрічей, як сьогодні із Головою Верховної Ради України, "усе кінцево з’ясувалося" - "ми стоїмо пліч-о-пліч одне з одним і це найважливіше".

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