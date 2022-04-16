УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9524 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
4 858 38

Грузія не допомагатиме РФ обходити санкції, - глава парламенту Папуашвілі

стефанчук,папуашвілі

Голова Парламенту Грузії Шалва Папуашвілі після візиту на Київщину запевнив, що його країна не допомагатиме РФ обходити снакції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

"Ми чітко розуміємо, де ми перебуваємо, по який бік, і для себе чітко розуміємо, що — по один бік з Україною, з Європейським Союзом, а також з усім світом", - наголосив він.

Він додав, що питання, які стосуються санкцій, чіткі та зрозумілі.

"Чи допомагатиме Грузія росії, чи підтримуватиме санкції, чи буде вона тою країною, яка допоможе росії уникати санкцій, — для нас це чітко зрозуміло — Грузія не допомагатиме росії у жодний спосіб", - додав Папуашвілі.

Очільник парламенту Грузії також запевнив, що саме після таких особистих зустрічей, як сьогодні із Головою Верховної Ради України, "усе кінцево з’ясувалося" - "ми стоїмо пліч-о-пліч одне з одним і це найважливіше".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спікер парламенту Грузії Папуашвілі прибув до Києва: Матиме змогу переконатися в тому, що дії російської армії не піддаються законам гуманності

Автор: 

Грузія (1844) росія (65146) санкції (11824)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Гордый кавказский народ === тьфу... мыльный пузырь...
показати весь коментар
16.04.2022 19:11
+4
...Але й не перешкоджатиме, на скільки я розумію їхній статус-кво...
показати весь коментар
16.04.2022 19:15
+4
Да нет дружок врешь ты вместе со своей сволочью Иванишвили.Просто дедушка из США сказал что завяжет вам яйца на черепах если будете помогать нацистской рашке обходить санкции. Ничего личного только бизнес.
показати весь коментар
16.04.2022 19:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гордый кавказский народ === тьфу... мыльный пузырь...
показати весь коментар
16.04.2022 19:11 Відповісти
тоесть боржми в раше не будет? и на этом спасибо. лицемеры, которые прошли такуюже войну.
показати весь коментар
16.04.2022 20:14 Відповісти
сегодня три грузина, добровольцы погибли в Рубежное, тьфу на тебя
показати весь коментар
16.04.2022 21:46 Відповісти
ну, тебе ніхто за язика не тягнув.
так шо не ображайся яе що не так
показати весь коментар
16.04.2022 19:12 Відповісти
...поживемо,-побачимо.
показати весь коментар
16.04.2022 19:14 Відповісти
Казахстан сейчас помогает кацапам обходить санкции - они под видом своей нефти продают на рынок очень много кацапской которую некуда девать
показати весь коментар
16.04.2022 19:33 Відповісти
Не только. Там сейчас массово перерегистрируются транспортные компании кацапов.
показати весь коментар
16.04.2022 21:39 Відповісти
трансгендер по жизни.
показати весь коментар
16.04.2022 19:14 Відповісти
Кажется мне Пи%дунашвили он
показати весь коментар
16.04.2022 19:14 Відповісти
пусть таможню грузинскую закроет для всех грузов в рашку
показати весь коментар
16.04.2022 19:34 Відповісти
ПапуаНоваяГвинеяШвили
показати весь коментар
16.04.2022 19:48 Відповісти
Сподіваюсь не збрехав.
Бо Байден по сраці надає.
показати весь коментар
16.04.2022 19:15 Відповісти
...Але й не перешкоджатиме, на скільки я розумію їхній статус-кво...
показати весь коментар
16.04.2022 19:15 Відповісти
у Грузии возможности конечно колоссальные в этом вопросе
показати весь коментар
16.04.2022 19:15 Відповісти
А де ж грузинське зарежем расею!
Зарежем!!!
показати весь коментар
16.04.2022 19:15 Відповісти
segodnya v rubejnom pogiblo tri gruzina, vsevo snachala vaini 10, razve ty ne vidish, chto gruzini zashchishchayut ukrainu?
показати весь коментар
16.04.2022 19:34 Відповісти
Героям Слава.
показати весь коментар
16.04.2022 20:18 Відповісти
слух, а мікрофона йому ранджеджового наш фотограф межі ніг запхав? чи він так і приїхав?
показати весь коментар
16.04.2022 19:16 Відповісти
Папуа-Нова-Гвінеяшвілі
показати весь коментар
16.04.2022 19:17 Відповісти
Великий білий брат стежитиме за тобою.
показати весь коментар
16.04.2022 19:21 Відповісти
модерам мінус - труть коменти!!! на цій гілці мій комент затерли...чи може, посеред вас там теж фанати навіженого карлсона є?
показати весь коментар
16.04.2022 19:25 Відповісти
ні цій гілці нема жодного затертого коммента (був би, пардон, хрестик...а його нема!)
може був збій? іноді таке бува...
показати весь коментар
16.04.2022 19:27 Відповісти
В этой ветке нет затертых коментов...
показати весь коментар
16.04.2022 19:59 Відповісти
нє вєрю!
показати весь коментар
16.04.2022 19:26 Відповісти
поживем - увидим...
совпадают ли слова с действительностью...
показати весь коментар
16.04.2022 19:26 Відповісти
Да нет дружок врешь ты вместе со своей сволочью Иванишвили.Просто дедушка из США сказал что завяжет вам яйца на черепах если будете помогать нацистской рашке обходить санкции. Ничего личного только бизнес.
показати весь коментар
16.04.2022 19:33 Відповісти
Этой власти в Грузии веры нет ...
показати весь коментар
16.04.2022 19:39 Відповісти
Грузія не допомагатиме РФ обходити санкції, але й не заважатиме
показати весь коментар
16.04.2022 19:49 Відповісти
Скiльки Шалва не кажи, Папуашвiльнiйше не станеш.
показати весь коментар
16.04.2022 19:50 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2022 20:26 Відповісти
чебурекам продажним не можна вірити.
показати весь коментар
16.04.2022 20:02 Відповісти
ТЫ СВИНЬЯ РУССКАЯ.. ЧЕБУРК ЭТО ТВОЙ ПАПА.. **** тебя в рот е@али все Грузины.
показати весь коментар
16.04.2022 20:12 Відповісти
ТЫ СВИНЬЯ РУССКАЯ.. ЧЕБУРЕК ЭТО ТВОЙ ПАПА.. **** тебя в рот е@али все Грузины.
показати весь коментар
16.04.2022 20:13 Відповісти
Щоб не казав цей представник влади грузії чи інший, а грузія буде робити те, що скаже іванішвілі. І це прекрасно знають особливо в самій грузії. Так що не варто час витрачати на такі пустопорожні візити.
показати весь коментар
16.04.2022 20:21 Відповісти
Chto rossia kontroliruet daje censor? zagalovka, kommenti, vsio eto rabotaet na rossiu. Gruzia sdelaet vsio dlia ukraini, tak chto eti boti na forume nichego ne smogut. Voiuem, gumanitarku prisilaem, bejenzev prinimaem, na mejdunarodnix forumax podderjivaem ukrainu...Kakie pretenzii? Nazionalnoe dvijenie i saakashvili schitaem kriminalami, zabudte o nix...
показати весь коментар
16.04.2022 20:32 Відповісти
Дивіться на дату реєстрації, на ті що після 24.02.2022 можете не звертати увагу.
показати весь коментар
16.04.2022 20:45 Відповісти
Головне, щоб Шалва не перетворився на Шалава
показати весь коментар
16.04.2022 20:52 Відповісти
не хотів їхати а тепер приїхав, то що сталось з грузинами. Напевне, грузинам стало невдобно президенти приїзджають поїздом. А може америкоси хвоста лаврушникам прищемили за обхід санкцій.
показати весь коментар
16.04.2022 22:59 Відповісти
 
 