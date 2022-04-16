Участникам пророссийских автопробегов в Германии сожгли автомобили. ВИДЕО
В немецком Ганновере неизвестные подожгли авто участников пророссийских автопробегов.
Видео обнародовано в сети, информирует Цензор.НЕТ.
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+112 Александр Чуднивец #474549
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+111 акаб акабіч
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+85 Eight Wonder #490997
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Машини точно реєструвалися у якось "орХЄРнізатора" так само як і адрессе /телефони.