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Участникам пророссийских автопробегов в Германии сожгли автомобили. ВИДЕО

В немецком Ганновере неизвестные подожгли авто участников пророссийских автопробегов.

Видео обнародовано в сети, информирует Цензор.НЕТ.

Также читайте:В некоторых немецких городах состоялись пророссийские автопробеги. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

авто (4205) Германия (6959) поджог (1072)


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Топ комментарии
+112
згарєлі ат стида...
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16.04.2022 18:39
+111
русские повадились курить возле техники, нефтебаз и складов боеприпасов. нервничают, наверное
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16.04.2022 18:38
+85
красивоэ
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16.04.2022 18:36
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Фейк і постановка, то просто така фарба, а ніби-то пошкодження - то оптична омана.
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16.04.2022 20:46 Ответить
Чомусь мені здається... Nein!! Я переконаний, що це саміж і фсб-ешники спалили.

Машини точно реєструвалися у якось "орХЄРнізатора" так само як і адрессе /телефони.
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16.04.2022 20:54 Ответить
Тепер німці будуть або переїзжати з районів де поселились москалі, або попруть русскоязичних сусідів.
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16.04.2022 21:35 Ответить
Ні вєрю .Єто правакація. Ані самі сєбя спалілі! Хатят получить страховку!
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16.04.2022 21:39 Ответить
Агонь!
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16.04.2022 21:44 Ответить
Как бы немцы снова пошли на восток.
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16.04.2022 21:51 Ответить
Там вроде чувак, который автопробеги подобные устраивал был автомехаником. Наглядный пример агрессивного маркетинга в действии
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16.04.2022 22:26 Ответить
Ми вас попереджали, мерзота москальська: будете боятися навіть дихнути.
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16.04.2022 22:41 Ответить
Цікаво, а як би повелися москалі, якщо б німці їздили б на машинах з написами "НА МАСКВУ", " НА СТАЛІНГРАД/ЛЕНІНГРАД", "ЄДЕМ ТРАХАТЬ РУСЯНОК", " ПОЖЕМ ПАВТАРІТЬ" і т.д. Всякі мото-вело пробіги влаштовували з прапорами і іконами гітлера...
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16.04.2022 23:00 Ответить
Шальной коктейль Молотова, прилетевший неизвестно откуда - и все. Ударим коктейлем Молотова по автопробегам и разгильдяйству, товарищи.
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16.04.2022 23:02 Ответить
то ли еще будет с кацапней в Германии... это только начало лета... дальше будет еще интересней - начнут вылавливать участников прокацапских акций и сначала просто лупашить, а потом и вешать...
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17.04.2022 05:08 Ответить
КУРИТЬ ВРЕДНО
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17.04.2022 11:12 Ответить
выслать эту сволочь в рашку!
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17.04.2022 11:54 Ответить
Сейчас получать страховки, как за новые. Рашисты везде так делают за границей, дурят местные власти и страх.компании.
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17.04.2022 20:08 Ответить
Почему сгоревшие авто на украинских номерах?
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29.04.2022 09:56 Ответить
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