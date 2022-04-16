Учасникам проросійських автопробігів у Німеччині спалили автомобілі. ВIДЕО
У німецькому Ганновері невідомі підпалили авто учасників проросійських автопробігів.
Відео оприлюднили в мережі інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+112 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар16.04.2022 18:39
+111 акаб акабіч
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+85 Eight Wonder #490997
показати весь коментар16.04.2022 18:36
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Машини точно реєструвалися у якось "орХЄРнізатора" так само як і адрессе /телефони.