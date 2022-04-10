В деяких німецьких містах відбулися проросійські автопробіги. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У неділю в низці німецьких міст відбулися проросійські "автопробіги".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Один з найбільших автопробігів відбувся у Ганновері, де вулицями проїхали понад близько 350 автомобілів, обвішаних російськими та радянськими прапорами. Заявлений девіз демонстрації - "Проти мови ворожнечі, проти знущань та дискримінації російського населення".
Їхати "ображеним" росіянам довелося повз контрдемонстрацію, яка зібрала, за даними поліції, щонайменше вдесятеро більше учасників з українськими прапорами.
Напередодні міністр внутрішніх справ землі Нижня Саксонія Борис Пісторіус попередив, що поліція не буде толерувати російську військову пропаганду на німецьких вулицях, і нагадав, що використання символів, які прославляють російську війну в Україні, літер Z і V або інших знаків, може вести до штрафів і адміністративних покарань.
У Штутгарті, в Південній Швабії, низці інших регіонів також відбулися подібні "автопробіги проти дискримінації російськомовних". А ось влада Франкфурта заборонила проведення подібної акції, в якій планували взяти участь майже 700 машин, запропонувавши росіянам не ховатися в автомобілях, а вийти на вулиці.
Перша подібна демонстрація на близько 400 автомобілях пройшла минулої неділі в Берліні і викликала велике обурення багатьох людей у Німеччині.
Повністю відмовити в проведенні демонстрацій у Німеччині не можуть, пояснюючи, що свобода зібрань є великим надбанням демократії. Утім, подібні акції росіян викликають дедалі більше роздратування серед місцевих жителів.
Між тим, у Німеччині не припиняються вже півтора місяця демонстрації на підтримку України.
Будь ласка, зачекайте...
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Ну й для негромадян є закони щодо депортації - треба дуууже постаратися!
Чего стоит только одна мразь Татьяна Жданока, которая депутат Европарламента, получает ТВАРЬ зарплату из наших налогов и https://youtu.be/DzXkGQOCs6k выступает на паРАШЕ на роSSийско-фашистскизх сборищах "Суть времени"!
https://www.youtube.com/watch?v=kqTSkwkwLFM
Історія любить повторятись. Тільки зараз не в Бресті, а в Німеччині.
а взагалі,
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
а взагалі,
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Тут потрібно подавати заявку, описувати захід (на окремі ще страховка потрібна) і отримати дозвіл.
До речі, ніби москальня збирається знову проводити свій =бєссмєртний полк=.
які НІКОЛИ в житті НЕ поїдуть на раSSію жити.... а срати в Європі...це їхня суть...
Німеччини неіснує. Денацифікація
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011189255477
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011189255477
І нє, шоб їхати на свою улюблену паРашу, сидять ***** в гейропі і страждають за ******.
Но это не точно. Может через два.
Так Вперёд На Родину!!!!
Просто вне понимания....
Люди приходять.
Klooch -- україномовний канадський гурт: https://www.youtube.com/watch?v=Rx5EXE91ALo Моторролла & Klooch - Жар-птиця
Гоните эту " патологию" в Мухосранск иначе будет у вас Буча-2 и Буча-22
чи волга з ссср?
Не треба подяк за пораду!
Хтось скаже - це не цивілізовано, світ не дозволить. Але СРСР ніколи не питав дозволу у світу, коли планував і знищував українських лідерів, бо просто так хотілося. Ізраїль теж мав багато негативного фідбеку, коли вишуковував нацистів в бігах, бо зло не має бути безвідплатним. Та й для Голди Меїр було не просто зважитися на рішення - виконати задачу мали кращі із кращих синів і дочок Ізраїлю, безцінні фахівці.
«Ґолда вагалася. Їй було нелегко прийняти рішення, яке відправить молодих людей на ризиковані ліквідаційні операції. Досі Ізраїль ніколи такого не робив.
- Посилайте хлопців, - проказала вона.»
(с) Міхаель Бар-Зохар, Ніссім Мішаль «Моссад»
Не знаю, яке буде його ім'я, але одного разу хтось в Києві має сказати «посилайте хлопців». Гнів Божий має відгукнутися на крик замордованих."
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