В деяких німецьких містах відбулися проросійські автопробіги. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У неділю в низці німецьких міст відбулися проросійські "автопробіги".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Один з найбільших автопробігів відбувся у Ганновері, де вулицями проїхали понад близько 350 автомобілів, обвішаних російськими та радянськими прапорами. Заявлений девіз демонстрації - "Проти мови ворожнечі, проти знущань та дискримінації російського населення".

Їхати "ображеним" росіянам довелося повз контрдемонстрацію, яка зібрала, за даними поліції, щонайменше вдесятеро більше учасників з українськими прапорами.

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Напередодні міністр внутрішніх справ землі Нижня Саксонія Борис Пісторіус попередив, що поліція не буде толерувати російську військову пропаганду на німецьких вулицях, і нагадав, що використання символів, які прославляють російську війну в Україні, літер Z і V або інших знаків, може вести до штрафів і адміністративних покарань.

У Штутгарті, в Південній Швабії, низці інших регіонів також відбулися подібні "автопробіги проти дискримінації російськомовних". А ось влада Франкфурта заборонила проведення подібної акції, в якій планували взяти участь майже 700 машин, запропонувавши росіянам не ховатися в автомобілях, а вийти на вулиці.

Перша подібна демонстрація на близько 400 автомобілях пройшла минулої неділі в Берліні і викликала велике обурення багатьох людей у Німеччині.

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Повністю відмовити в проведенні демонстрацій у Німеччині не можуть, пояснюючи, що свобода зібрань є великим надбанням демократії. Утім, подібні акції росіян викликають дедалі більше роздратування серед місцевих жителів.

Між тим, у Німеччині не припиняються вже півтора місяця демонстрації на підтримку України.