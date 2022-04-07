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Німеччина (2662) тварини (286) перейменування (378) Путін (18897)

У Німеччині Путіну шукають нове ім'я

Новини Цензор.НЕТ Курйози

кабан,путін

Дикий кабан на ім'я Путін живе в німецькому природному парку у Верхній Франконії. Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну тварині шукають нове ім'я.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на німецьке видання Die Zeit.

Керівник Еккард Міккіш назвав кабана Путіним, тому що батьки тварини - з Росії, та й сам президент РФ відомий своєю любов'ю до дикої природи. Тепер же Міккіш впевнений, що кабана потрібно терміново перейменувати.

Йому зараз чотири роки, а важить кабан 200 кілограмів і продовжує рости. Тварина хоча й більша за своїх родичів, але не агресивна.

"Коли він підходить до годівниці, всі розбігаються врізнобіч. Але він не диктатор", - розповів керівник парку.

Читайте також: В США помер Путін

Нове ім'я кабану вибирають на онлайн-голосуванні. Зараз є п'ять імен - Ігор, Фредерік, Мир, Еберхофер та Густль. Правда, серед фаворитів "Зеленський" та "Кличко", але Міккіш хоче нейтральне ім'я для тварини. Голосування триватиме до неділі.

Крім того, в парку вирішили зробити для українців безкоштовний вхід.

Як раніше повідомлялося, у США в зоопарку Міннесоти помер амурський тигр на прізвисько Путін. 12-річна тварина померла від серцевого нападу під час планової медичної процедури.

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Топ коментарі
+32
А чем их "Х@ЙЛО" не устраивает?
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07.04.2022 17:38
+25
Бідна тваринка , за шо знаю так
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07.04.2022 17:37
+16
Нехай тварині дадуть німецьке ім'я, наприклад Меркель або Шольц.
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07.04.2022 17:42
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Бідна тваринка , за шо знаю так
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07.04.2022 17:37 Відповісти
>>З нею
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07.04.2022 17:38 Відповісти
прямо напрошуються аналогії, як у Роуллінг, кріжстражи її книжкового куйла - до яких він переміщав частину своєї темної душі, щоб якщо його будуть намагатися вбити, він потім міг відродитися використовуючи ці частини душі! )))
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07.04.2022 17:53 Відповісти
Прокинувся! Знаєш скільки у нас таких путінів за вісім років під ніж пішло...
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07.04.2022 17:42 Відповісти
знаеш не во всех странах "так как у нас"
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07.04.2022 17:46 Відповісти
татишо! а в яких не так?
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07.04.2022 17:57 Відповісти
Природные парки и животные в них охраняются, а ты не знал?
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07.04.2022 18:04 Відповісти
Символічно буде якщо його з'їдять в якомусь Українському ресторані
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07.04.2022 17:37 Відповісти
что это изменит?
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07.04.2022 17:44 Відповісти
А чем их "Х@ЙЛО" не устраивает?
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07.04.2022 17:38 Відповісти
Може він не шкодить,то нащо обіжати?)
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07.04.2022 18:06 Відповісти
Хай показово заріжуть і на ковбасу пустять. І досить.
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07.04.2022 17:39 Відповісти
І сюди гуманітаркою відправлять!
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07.04.2022 18:00 Відповісти
Оце випалює той Мікіш: є вже новестаре ім'я йому - *****...
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07.04.2022 17:40 Відповісти
Нехай тварині дадуть німецьке ім'я, наприклад Меркель або Шольц.
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07.04.2022 17:42 Відповісти
Ибо шо один шо другая свиньи внатуре.
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07.04.2022 17:45 Відповісти
Оце гарна ідея.
А краще: Меркель Фон Шольц!
Щоб нікого не забути!
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07.04.2022 17:50 Відповісти
Меркель+Шольц = Меркельшольц
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07.04.2022 23:48 Відповісти
Пусть обращаются к Харьковским ультрас. Они специализируются на подборе имен для старых свинособак.
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07.04.2022 17:44 Відповісти
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07.04.2022 20:05 Відповісти
Назовите его Руский корабль.
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07.04.2022 17:45 Відповісти
Рамзан.
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07.04.2022 18:08 Відповісти
Назовите Йолопомшольцем
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07.04.2022 17:45 Відповісти
Вот это новость! Больше добавить нечего.
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07.04.2022 17:46 Відповісти
Тварина хоча й більша за своїх родичів, але не агресивна. Джерело: https://censor.net/ua/n3332180

А в оригіналі все навпаки Тварина маленька і агресивна
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07.04.2022 17:46 Відповісти
мда, это оскорбление свиньи называть его путиным
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07.04.2022 17:49 Відповісти
100% !
Для любого представителя фауны это оскорбительно, а для свиньи - тем более, поскольку её уровень интеллекта на несколько порядков выше, чем у "оригинала".
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07.04.2022 17:54 Відповісти
"Животное хотя и больше своих родственников, но не агрессивное".

А вот его "однофамилец", хоть и мелкий, но вонюч и агрессивен, как скунс, загнанный в угол.
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07.04.2022 17:51 Відповісти
Щодо скунсів, в "Руйнівників міфів" була серія, де вони перевіряли ефективність засобів усунення скунсового сморіду. Привезли собі скунса і почали його всіляко дратувати - тваринка дивилася на них, як на ідіотів. Врешті решт їм довелося штучну смердючу речовину використовувати. Це я до того, що на відміну від кацапів, скунси є доволі розумними та порядними тваринами
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07.04.2022 18:25 Відповісти
Степан Бандера. Та крапка. Ото жаби на болотах квакати почнуть.
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07.04.2022 17:54 Відповісти
колись давно-давно... моя мала (меньша) на дачі всім їжакам, ящіркам тощо давала людські ім"я )))
ми сміялися... бо багато тих імен щр вона вигадувала були в наших сусідів))))
чого я це сгадав??? ))))
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07.04.2022 17:57 Відповісти
Ангела.... Меркель.
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07.04.2022 17:59 Відповісти
хай так і залишається - така його свиняча доля
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07.04.2022 17:59 Відповісти
Кабана пустить на сало. И проблема с кличкой отпадет...
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07.04.2022 18:04 Відповісти
А он не кастрированный, всё будет плохо пахнуть.
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07.04.2022 18:16 Відповісти
Нормальне ім'я для свині. Мій сусід кожен раз перед тим, як заколоти кабанчика, пише йому на борту ПУТІН. Каже, щоб не так шкода було різати.
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07.04.2022 18:05 Відповісти
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07.04.2022 18:10 Відповісти
Шредером назовите - свинья, свиньей останется
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07.04.2022 18:07 Відповісти
Швайнмаер, как вариант)
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07.04.2022 20:04 Відповісти
Нове ім'я кабану вибирають на онлайн-голосуванні. ...серед фаворитів "Зеленський"
**************
Свиня Зеленський. То, якось некошерно...
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07.04.2022 18:07 Відповісти
Жалко свинку .
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07.04.2022 18:10 Відповісти
кабаєв, окурок, путлєр, пыня- ***** корочє!
може ще хто добавить?
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07.04.2022 18:15 Відповісти
Назвіть його -Юзік.
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07.04.2022 18:21 Відповісти
Солдат пише з армії додому: Мама, купи порося і назви його путін, приїду додому - заріжу
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07.04.2022 18:32 Відповісти
Подох тигр по кличке Путин, теперь кабана депутинизируют. Даже в зверьках Пуйлу реинкарнаци не видать.
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07.04.2022 18:38 Відповісти
Это издевательство над животным носить фамилию изверга.
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07.04.2022 19:02 Відповісти
Тільки не Зеленський! Дурійте, але майте краплю розум!
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07.04.2022 19:04 Відповісти
А я вже втішився, що то для путлєра німці кличку шукають. Спеціально для МЗС Німеччини ))

Ну, думаю, що тут довго гадати? Ху@ло - краще не придумаєш.
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07.04.2022 19:13 Відповісти
В перекладі на німецьку мову. путін буде "******* фюрер". Треба оставити ім'я в перекладі.
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07.04.2022 19:52 Відповісти
*****!
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07.04.2022 22:02 Відповісти
Та назвіть його Шрьодер, трясся вашу Меркель!
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08.04.2022 02:59 Відповісти
Ну если для украинцев бесплатный вход, то действительно лучше переименовать кабана, то замочат Путина
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08.04.2022 07:46 Відповісти
 
 