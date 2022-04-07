У Німеччині Путіну шукають нове ім'я

Дикий кабан на ім'я Путін живе в німецькому природному парку у Верхній Франконії. Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну тварині шукають нове ім'я.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на німецьке видання Die Zeit.

Керівник Еккард Міккіш назвав кабана Путіним, тому що батьки тварини - з Росії, та й сам президент РФ відомий своєю любов'ю до дикої природи. Тепер же Міккіш впевнений, що кабана потрібно терміново перейменувати.

Йому зараз чотири роки, а важить кабан 200 кілограмів і продовжує рости. Тварина хоча й більша за своїх родичів, але не агресивна.

"Коли він підходить до годівниці, всі розбігаються врізнобіч. Але він не диктатор", - розповів керівник парку.

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Нове ім'я кабану вибирають на онлайн-голосуванні. Зараз є п'ять імен - Ігор, Фредерік, Мир, Еберхофер та Густль. Правда, серед фаворитів "Зеленський" та "Кличко", але Міккіш хоче нейтральне ім'я для тварини. Голосування триватиме до неділі.

Крім того, в парку вирішили зробити для українців безкоштовний вхід.

Як раніше повідомлялося, у США в зоопарку Міннесоти помер амурський тигр на прізвисько Путін. 12-річна тварина померла від серцевого нападу під час планової медичної процедури.