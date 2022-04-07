У Німеччині Путіну шукають нове ім'я
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Дикий кабан на ім'я Путін живе в німецькому природному парку у Верхній Франконії. Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну тварині шукають нове ім'я.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на німецьке видання Die Zeit.
Керівник Еккард Міккіш назвав кабана Путіним, тому що батьки тварини - з Росії, та й сам президент РФ відомий своєю любов'ю до дикої природи. Тепер же Міккіш впевнений, що кабана потрібно терміново перейменувати.
Йому зараз чотири роки, а важить кабан 200 кілограмів і продовжує рости. Тварина хоча й більша за своїх родичів, але не агресивна.
"Коли він підходить до годівниці, всі розбігаються врізнобіч. Але він не диктатор", - розповів керівник парку.
Нове ім'я кабану вибирають на онлайн-голосуванні. Зараз є п'ять імен - Ігор, Фредерік, Мир, Еберхофер та Густль. Правда, серед фаворитів "Зеленський" та "Кличко", але Міккіш хоче нейтральне ім'я для тварини. Голосування триватиме до неділі.
Крім того, в парку вирішили зробити для українців безкоштовний вхід.
Як раніше повідомлялося, у США в зоопарку Міннесоти помер амурський тигр на прізвисько Путін. 12-річна тварина померла від серцевого нападу під час планової медичної процедури.
Будь ласка, зачекайте...
А краще: Меркель Фон Шольц!
Щоб нікого не забути!
А в оригіналі все навпаки Тварина маленька і агресивна
Для любого представителя фауны это оскорбительно, а для свиньи - тем более, поскольку её уровень интеллекта на несколько порядков выше, чем у "оригинала".
А вот его "однофамилец", хоть и мелкий, но вонюч и агрессивен, как скунс, загнанный в угол.
ми сміялися... бо багато тих імен щр вона вигадувала були в наших сусідів))))
чого я це сгадав??? ))))
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Свиня Зеленський. То, якось некошерно...
може ще хто добавить?
Ну, думаю, що тут довго гадати? Ху@ло - краще не придумаєш.