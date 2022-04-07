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В Германии Путину ищут новое имя

кабан,путін

Дикий кабан по имени Путин живет в немецком природном парке в Верхней Франконии. Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину животному ищут новое имя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на немецкое издание Die Zeit.

Руководитель Эккард Миккиш назвал кабана Путиным, потому что родители животного – из России, да и сам президент РФ известен своей любовью к дикой природе. Теперь же Миккиш уверен, что кабана нужно срочно переименовать.

Ему сейчас четыре года, а весит кабан 200 килограммов и продолжает расти. Животное хотя и больше своих родственников, но не агрессивное.

"Когда он подходит к кормушке, все разбегаются в разные стороны. Но он не диктатор", - рассказал руководитель парка.

Также читайте: В США умер Путин

Новое имя кабана выбирают на онлайн-голосовании. Сейчас есть пять имен – Игорь, Фредерик, Мир, Эберхофер и Густль. Правда, среди фаворитов "Зеленский" и "Кличко", но Миккиш хочет нейтральное имя для животного. Голосование будет продолжаться до воскресенья.

Кроме того, в парке решили сделать для украинцев бесплатный вход.

Как ранее сообщалось, в США в зоопарке Миннесоты скончался амурский тигр по прозвищу Путин. 12-летнее животное умерло от сердечного приступа во время плановой медицинской процедуры.

Германия (6939) животные (930) переименования (739) путин владимир (31225)


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Топ комментарии
+32
А чем их "Х@ЙЛО" не устраивает?
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07.04.2022 17:38
+25
Бідна тваринка , за шо знаю так
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07.04.2022 17:37
+16
Нехай тварині дадуть німецьке ім'я, наприклад Меркель або Шольц.
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07.04.2022 17:42
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Бідна тваринка , за шо знаю так
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07.04.2022 17:37 Ответить
>>З нею
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07.04.2022 17:38 Ответить
прямо напрошуються аналогії, як у Роуллінг, кріжстражи її книжкового куйла - до яких він переміщав частину своєї темної душі, щоб якщо його будуть намагатися вбити, він потім міг відродитися використовуючи ці частини душі! )))
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07.04.2022 17:53 Ответить
Прокинувся! Знаєш скільки у нас таких путінів за вісім років під ніж пішло...
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07.04.2022 17:42 Ответить
знаеш не во всех странах "так как у нас"
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07.04.2022 17:46 Ответить
татишо! а в яких не так?
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07.04.2022 17:57 Ответить
Природные парки и животные в них охраняются, а ты не знал?
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07.04.2022 18:04 Ответить
Символічно буде якщо його з'їдять в якомусь Українському ресторані
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07.04.2022 17:37 Ответить
что это изменит?
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07.04.2022 17:44 Ответить
А чем их "Х@ЙЛО" не устраивает?
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07.04.2022 17:38 Ответить
Може він не шкодить,то нащо обіжати?)
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07.04.2022 18:06 Ответить
Хай показово заріжуть і на ковбасу пустять. І досить.
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07.04.2022 17:39 Ответить
І сюди гуманітаркою відправлять!
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07.04.2022 18:00 Ответить
Оце випалює той Мікіш: є вже новестаре ім'я йому - *****...
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07.04.2022 17:40 Ответить
Нехай тварині дадуть німецьке ім'я, наприклад Меркель або Шольц.
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07.04.2022 17:42 Ответить
Ибо шо один шо другая свиньи внатуре.
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07.04.2022 17:45 Ответить
Оце гарна ідея.
А краще: Меркель Фон Шольц!
Щоб нікого не забути!
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07.04.2022 17:50 Ответить
Меркель+Шольц = Меркельшольц
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07.04.2022 23:48 Ответить
Пусть обращаются к Харьковским ультрас. Они специализируются на подборе имен для старых свинособак.
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07.04.2022 17:44 Ответить
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07.04.2022 20:05 Ответить
Назовите его Руский корабль.
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07.04.2022 17:45 Ответить
Рамзан.
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07.04.2022 18:08 Ответить
Назовите Йолопомшольцем
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07.04.2022 17:45 Ответить
Вот это новость! Больше добавить нечего.
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07.04.2022 17:46 Ответить
Тварина хоча й більша за своїх родичів, але не агресивна. Джерело:

А в оригіналі все навпаки Тварина маленька і агресивна
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07.04.2022 17:46 Ответить
мда, это оскорбление свиньи называть его путиным
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07.04.2022 17:49 Ответить
100% !
Для любого представителя фауны это оскорбительно, а для свиньи - тем более, поскольку её уровень интеллекта на несколько порядков выше, чем у "оригинала".
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07.04.2022 17:54 Ответить
"Животное хотя и больше своих родственников, но не агрессивное".

А вот его "однофамилец", хоть и мелкий, но вонюч и агрессивен, как скунс, загнанный в угол.
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07.04.2022 17:51 Ответить
Щодо скунсів, в "Руйнівників міфів" була серія, де вони перевіряли ефективність засобів усунення скунсового сморіду. Привезли собі скунса і почали його всіляко дратувати - тваринка дивилася на них, як на ідіотів. Врешті решт їм довелося штучну смердючу речовину використовувати. Це я до того, що на відміну від кацапів, скунси є доволі розумними та порядними тваринами
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07.04.2022 18:25 Ответить
Степан Бандера. Та крапка. Ото жаби на болотах квакати почнуть.
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07.04.2022 17:54 Ответить
колись давно-давно... моя мала (меньша) на дачі всім їжакам, ящіркам тощо давала людські ім"я )))
ми сміялися... бо багато тих імен щр вона вигадувала були в наших сусідів))))
чого я це сгадав??? ))))
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07.04.2022 17:57 Ответить
Ангела.... Меркель.
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07.04.2022 17:59 Ответить
хай так і залишається - така його свиняча доля
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07.04.2022 17:59 Ответить
Кабана пустить на сало. И проблема с кличкой отпадет...
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07.04.2022 18:04 Ответить
А он не кастрированный, всё будет плохо пахнуть.
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07.04.2022 18:16 Ответить
Нормальне ім'я для свині. Мій сусід кожен раз перед тим, як заколоти кабанчика, пише йому на борту ПУТІН. Каже, щоб не так шкода було різати.
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07.04.2022 18:05 Ответить
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07.04.2022 18:10 Ответить
Шредером назовите - свинья, свиньей останется
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07.04.2022 18:07 Ответить
Швайнмаер, как вариант)
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07.04.2022 20:04 Ответить
Нове ім'я кабану вибирають на онлайн-голосуванні. ...серед фаворитів "Зеленський"
**************
Свиня Зеленський. То, якось некошерно...
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07.04.2022 18:07 Ответить
Жалко свинку .
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07.04.2022 18:10 Ответить
кабаєв, окурок, путлєр, пыня- ***** корочє!
може ще хто добавить?
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07.04.2022 18:15 Ответить
Назвіть його -Юзік.
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07.04.2022 18:21 Ответить
Солдат пише з армії додому: Мама, купи порося і назви його путін, приїду додому - заріжу
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07.04.2022 18:32 Ответить
Подох тигр по кличке Путин, теперь кабана депутинизируют. Даже в зверьках Пуйлу реинкарнаци не видать.
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07.04.2022 18:38 Ответить
Это издевательство над животным носить фамилию изверга.
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07.04.2022 19:02 Ответить
Тільки не Зеленський! Дурійте, але майте краплю розум!
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07.04.2022 19:04 Ответить
А я вже втішився, що то для путлєра німці кличку шукають. Спеціально для МЗС Німеччини ))

Ну, думаю, що тут довго гадати? Ху@ло - краще не придумаєш.
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07.04.2022 19:13 Ответить
В перекладі на німецьку мову. путін буде "******* фюрер". Треба оставити ім'я в перекладі.
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07.04.2022 19:52 Ответить
*****!
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07.04.2022 22:02 Ответить
Та назвіть його Шрьодер, трясся вашу Меркель!
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08.04.2022 02:59 Ответить
Ну если для украинцев бесплатный вход, то действительно лучше переименовать кабана, то замочат Путина
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08.04.2022 07:46 Ответить
Нещодавно подох тигр « Путін»… Бідолашні тварини, коли проклинають Путіна , подихають тварини « Путін» а не він(((
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09.04.2022 22:15 Ответить
 
 