Командувачу ВМС України Неїжпапі присвоєно звання віцеадмірала

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України контр-адмірал Олексій Неїжпапа став віцеадміралом.

Як іноформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному указі №246/2022 президента Зеленського.

У тексті указу відзначається: "Присвоїти військове звання віцеадмірала контрадміралу Неїжпапі Олексію Леонідовичу – командувачу Військово-Морських Сил Збройних Сил України".

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