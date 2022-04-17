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ВМС (1364) Неїжпапа Олексій (77)

Командувачу ВМС України Неїжпапі присвоєно звання віцеадмірала

неїжпапа

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України контр-адмірал Олексій Неїжпапа став віцеадміралом.

Як іноформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному указі №246/2022 президента Зеленського.

У тексті указу відзначається: "Присвоїти військове звання віцеадмірала контрадміралу Неїжпапі Олексію Леонідовичу – командувачу Військово-Морських Сил Збройних Сил України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти підбили та затопили катер "Слов'янськ" під Одесою

Автор: 
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Топ коментарі
+17
Человек-то может и хороший, но ни корабельный состав нашего флота, ни береговая инфраструктура ну никак не тянут даже на контр-адмирала, не говоря уже о целом вице-адмирале. Вечно нас тянет на какие-то высоты абсолютно не соответствующие ни силам, ни средствам. Чего то генерал армии Хорошковский вспомнился, интересно он сейчас защищает Украину или во Франции загорает и маникюры-педикюры себе делает?...
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17.04.2022 02:21
+13
Какое то двоякое впечатление.
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17.04.2022 01:46
+12
Вражеский флот успешно топит, то и нормально, достоин повьішения. Главное -результат. А что и как там -не интересно.
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17.04.2022 02:39
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Какое то двоякое впечатление.
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17.04.2022 01:46 Відповісти
Интересно за что .За потопление собственного фрегата гетьман Сагайдачный что ли
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17.04.2022 01:48 Відповісти
Помимо флота есть еще мины заградительные, береговая артиллерия и минометы и Нептуны под ним я так понимаю. Фрегат ничего бы не сделал, нужно было 25 лет назад думать лучше. Алчные идиоты продали крылатые ракеты и авианосец (вполне полезный сейчас для бпла даже в его состоянии готовности) в 1000 раз меньше их реальной цены, но зато на карман конечно получили. Но почему-то некоторые из них вполне себе ходят и хорошо живут.
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17.04.2022 02:59 Відповісти
Ради справедливости замечу, что были бы у нас в наличии большие кораблики - это были бы офигенные цели для рашистов. И уже наверняка, кто-то бы дырявил китель за успешно потопленные цели. Ибо ракет у них больше, чем запасов ракет пво на любой посудине.
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17.04.2022 03:46 Відповісти
За утрату "Москвы" российские адмиралы дырявят кительные брюки. (для швабр)
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17.04.2022 05:06 Відповісти
не тупи , на паРаше херова гора адмиралов и военных кораблей, а толку, не знаешь военной структуры - не озвучивай свои мысли .
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17.04.2022 03:05 Відповісти
Вице адмирал чего? Затопленного Сагайдачного и пару лоханок которые даже с бухты не выходили?
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17.04.2022 01:48 Відповісти
Вражеский флот успешно топит, то и нормально, достоин повьішения. Главное -результат. А что и как там -не интересно.
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17.04.2022 02:39 Відповісти
твой ник говорит именно про твои понимания происходящего, наличие кораблей еще ничего не значит ,
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17.04.2022 03:12 Відповісти
при чем тут твоя срація?
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17.04.2022 09:16 Відповісти
Це за "москву"?
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17.04.2022 01:49 Відповісти
А причем ВМС к потоплению береговой охраной Москвы?
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17.04.2022 01:51 Відповісти
Вона підпорядковується МВС, а не ВСУ. Тож ВДК"Саратов" потопили Точкою-У ВСУ, а Москву МВС.
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17.04.2022 01:56 Відповісти
Перепрошую, звісно не МВС, а ВМС
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17.04.2022 01:59 Відповісти
Это все ВМС
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17.04.2022 01:55 Відповісти
Флоту нема але кацапи в аху.
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17.04.2022 01:56 Відповісти
- Ты украинский флот видиш❓
- Нет.
- А он есть❗👍
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17.04.2022 03:49 Відповісти
И даже корабли вражеские топит успешно.
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17.04.2022 04:17 Відповісти
Ні про що. Цікаво побачити що у підпорядкуванні у цього офіцера... І які війська.
Якщо там морська піхота, це одне. Якщо там три катери, що не виходили з порту, це інше...
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17.04.2022 01:57 Відповісти
Морпехи..
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17.04.2022 02:10 Відповісти
Неїжпапа, при захисі Одеси-мами, знищив Москву.
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17.04.2022 02:12 Відповісти
захисті
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17.04.2022 02:17 Відповісти
А як це так вийшло - флоту в нас нема, а московітські корита
після атаки "Нептунів" змились до Новоросійська ?
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17.04.2022 04:37 Відповісти
Ракети самі нічого не нищать. Треба було тримати все на контролі: дистанцію до берега, позиції пускових установок, ситуацію в повітрі, знищити РЛС "Москви", а потім попасти ракетами туди, куди треба, щоб здетонував боєзапас.
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17.04.2022 04:48 Відповісти
Человек-то может и хороший, но ни корабельный состав нашего флота, ни береговая инфраструктура ну никак не тянут даже на контр-адмирала, не говоря уже о целом вице-адмирале. Вечно нас тянет на какие-то высоты абсолютно не соответствующие ни силам, ни средствам. Чего то генерал армии Хорошковский вспомнился, интересно он сейчас защищает Украину или во Франции загорает и маникюры-педикюры себе делает?...
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17.04.2022 02:21 Відповісти
а ты где ? знаток .
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17.04.2022 03:13 Відповісти
Корабельный состав флота зависит от экономики страны.
Страна 8 лет в войне - вот вам и береговая инфраструктура.
Всё это не помешало отвадить крупные корабли от нашего берега.
А самый крупный (и дорогой после модернизации) - потопить.
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17.04.2022 04:56 Відповісти
Один генерал армии Кузьмук чего стоит, генерал был (и есть, мы его, его недвижимость ещё содержим своими налогами), а армии не было, защитили добробаты ... И таких генералов-иждевенцов из прошлого у нас уйма. Слава Богу появляются генералы-воины!
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17.04.2022 16:06 Відповісти
В США ? Флот? Да какой же там флот, а вот "убийца авианосцев "от Черноморского флота может одним залпом все авианосцьі США сокрушить ! Что, уже не может ? А что такое, что случилось ?
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17.04.2022 04:15 Відповісти
Люди, вам флот надо, или отсутствие высадки десанта ?
Про "Сагайдачного" - это из кремлёвских методичек.
Мы ведём ассиметричную войну - меньшими затратами -
БОЛЬШИЙ результат.
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17.04.2022 03:40 Відповісти
Краще запитайте хто той невідомий, хто спіймав важкий океанський крейсер на відстані, достатній для успішного удару українських ракет ?
"Нептун" розраховано на знищення 5000-тонних кораблів, а
"Москва" мала водотонажність 11500 тонн.
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17.04.2022 04:41 Відповісти
А от "Москва" на дні - не фейкова.
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17.04.2022 04:44 Відповісти
Фома! Шо ж ви так погано вбиваєтесь на цій темі? Ви ж так не вб'єтеся!
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17.04.2022 09:51 Відповісти
Диванні геополітики, широко відомі в своїх під'їздах )))
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17.04.2022 05:03 Відповісти
человеку и пароходу
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17.04.2022 05:26 Відповісти
Наше вам . . .
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17.04.2022 06:53 Відповісти
А московіти часом не хочуть перейменувати "Пьотр Великий" на "Путін" ?
Такий атомний, такий мачовитий, дельтапланно-амфорний ...
Чи бояться, що буде надто символічно, коли крейсер "Путін" потоплять?
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17.04.2022 06:03 Відповісти
Лучше бы Зеленский себе присвоил звание вице-президента, или, ещё лучше, экс президента.
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17.04.2022 06:40 Відповісти
Ух ти, у нас є адмірал, а флот де? Походу чувак вояка типу арестовича.
Коли Єрмачіло отримає бойвого Генерала-пєрєговорнЯка?
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17.04.2022 07:39 Відповісти
Вам надо именно флот - кораблики в луже любили пускать ?
Или вам надо морскую оборону ???
Так вот, оборона у нас есть: после уничтожения "Москвы"
остальные крупные корабли снялись и сдрыснули нахрен.
А с ракетами "Гарпун" процесс пойдёт ещё бодрее.
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17.04.2022 10:18 Відповісти
Як казав мені один хахол-мАсквіч: «Зачєм вам, хохлам, Крим? У вас даже флота нет!»
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17.04.2022 09:46 Відповісти
Нет флота у нас - значит, и у них не будет - ни флота, ни Крыма.
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17.04.2022 10:20 Відповісти
а выше какое адмирал маршал?
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17.04.2022 11:34 Відповісти
 
 