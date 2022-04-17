Командувачу ВМС України Неїжпапі присвоєно звання віцеадмірала
Командувач Військово-морських сил Збройних сил України контр-адмірал Олексій Неїжпапа став віцеадміралом.
Як іноформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному указі №246/2022 президента Зеленського.
У тексті указу відзначається: "Присвоїти військове звання віцеадмірала контрадміралу Неїжпапі Олексію Леонідовичу – командувачу Військово-Морських Сил Збройних Сил України".
Топ коментарі
+17 Дмитрий Иванов 933bda32
показати весь коментар17.04.2022 02:21
+13 Михаил Сомов e93c7ea8
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+12 Хавронников Степан
показати весь коментар17.04.2022 02:39
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Будь ласка, зачекайте...
- Нет.
- А он есть❗👍
Якщо там морська піхота, це одне. Якщо там три катери, що не виходили з порту, це інше...
після атаки "Нептунів" змились до Новоросійська ?
Страна 8 лет в войне - вот вам и береговая инфраструктура.
Всё это не помешало отвадить крупные корабли от нашего берега.
А самый крупный (и дорогой после модернизации) - потопить.
Про "Сагайдачного" - это из кремлёвских методичек.
Мы ведём ассиметричную войну - меньшими затратами -
БОЛЬШИЙ результат.
"Нептун" розраховано на знищення 5000-тонних кораблів, а
"Москва" мала водотонажність 11500 тонн.
Такий атомний, такий мачовитий, дельтапланно-амфорний ...
Чи бояться, що буде надто символічно, коли крейсер "Путін" потоплять?
Коли Єрмачіло отримає бойвого Генерала-пєрєговорнЯка?
Или вам надо морскую оборону ???
Так вот, оборона у нас есть: после уничтожения "Москвы"
остальные крупные корабли снялись и сдрыснули нахрен.
А с ракетами "Гарпун" процесс пойдёт ещё бодрее.