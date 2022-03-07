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Окупанти підбили та затопили катер "Слов'янськ" під Одесою

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти підбили та затопили катер "Слов'янськ" під Одесою

Російський літак поцілив ракетою в патрульний катер "Слов’янськ", він затонув.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив міський голова Южного Володимир Новацький. За його словами, це сталося 3 березня.

Катер виконував бойове завдання з розвідки й охорони портів Одеса, Чорноморськ і Південний.

"Було нанесено авіаудар ворожим літаком Російської Федерації по патрульному катеру "Слов’янськ". У результаті попадання крилатої ракети "повітря-земля" патрульний катер затонув. Пропали безвісти люди, в тому числі чоловік з Южного Махлін Дмитро Леонідович 1983 року народження", – повідомив Новацький і висловив співчуття родинам загиблих.

Це перша підтверджена втрата корабля Військово-морських сил Збройних сил України. "Слов’янськ" P190 був одним з катерів типу "айленд", які Сполучені Штати Америки передали Україні.

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Вот вам и "катеромания" которой мы заболели недавно, "волчьи стаи" и тому подобное. Деньги на ветер без эффективной береговой ПВО
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07.03.2022 03:38 Відповісти
"Разбирать на запчасти" тех кто два месяца говорил что ничего не будет, и групировка собранная у границ не представляет угрозы будем позже, а пока, держим строй и помогаем ЗСУ.
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07.03.2022 03:43 Відповісти
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07.03.2022 04:17 Відповісти
Корабли охраны водного района (в т.ч. и катера) и ПВО (в т.ч. и береговая) это совершенно разные вещи, как БРДМ и ЗРК.
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07.03.2022 04:42 Відповісти
По ходу дела, не стоит рисковать нашими кораблями, без их прикрытия. Погибшим - царствие небесное и земная слава... А отомсть лютая за вас непременно будет.
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07.03.2022 04:20 Відповісти
Крымскому мосту осталось недолго.
Поговаривают, и ***** должно зажмуриться до конца марта.
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07.03.2022 04:31 Відповісти
А уж сколько московитских корыт затонет от ракет в Чёрном море -
ни в сказке сказать, н пером описать.
А нахера было всем собираться в этой луже ?
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07.03.2022 04:33 Відповісти
 
 