Оккупанты подбили и затопили катер "Славянск" под Одессой

Российский самолет попал ракетой в патрульный катер "Славянск", он затонул.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Южного Владимир Новацкий. По его словам, это произошло 3 марта.

Катер выполнял боевое задание по разведке и охране портов Одесса, Черноморск и Южный.

"Был нанесен авиаудар вражеским самолетом Российской Федерации по патрульному катеру "Славянск". В результате попадания крылатой ракеты "воздух-земля" патрульный катер затонул. Пропали без вести люди, в том числе мужчина из Южного Махлин Дмитрий Леонидович 1983 года рождения", - сообщил Новацкий и выразил соболезнования семьям погибших.

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Это первая подтвержденная потеря корабля Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. "Славянск" P190 был одним из катеров типа "Айленд", которые Соединенные Штаты Америки передали Украине.