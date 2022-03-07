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Оккупанты подбили и затопили катер "Славянск" под Одессой

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты подбили и затопили катер

Российский самолет попал ракетой в патрульный катер "Славянск", он затонул.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Южного Владимир Новацкий. По его словам, это произошло 3 марта.

Катер выполнял боевое задание по разведке и охране портов Одесса, Черноморск и Южный.

"Был нанесен авиаудар вражеским самолетом Российской Федерации по патрульному катеру "Славянск". В результате попадания крылатой ракеты "воздух-земля" патрульный катер затонул. Пропали без вести люди, в том числе мужчина из Южного Махлин Дмитрий Леонидович 1983 года рождения", - сообщил Новацкий и выразил соболезнования семьям погибших.

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Это первая подтвержденная потеря корабля Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. "Славянск" P190 был одним из катеров типа "Айленд", которые Соединенные Штаты Америки передали Украине.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+27
"Разбирать на запчасти" тех кто два месяца говорил что ничего не будет, и групировка собранная у границ не представляет угрозы будем позже, а пока, держим строй и помогаем ЗСУ.
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07.03.2022 03:43
+12
Вот вам и "катеромания" которой мы заболели недавно, "волчьи стаи" и тому подобное. Деньги на ветер без эффективной береговой ПВО
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07.03.2022 03:38
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Вот вам и "катеромания" которой мы заболели недавно, "волчьи стаи" и тому подобное. Деньги на ветер без эффективной береговой ПВО
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07.03.2022 03:38 Ответить
"Разбирать на запчасти" тех кто два месяца говорил что ничего не будет, и групировка собранная у границ не представляет угрозы будем позже, а пока, держим строй и помогаем ЗСУ.
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07.03.2022 03:43 Ответить
Ага, они теперь орут что это все в прошлом и нужно сплотиться вокруг президента. Ничего, никто им этого не забудет
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07.03.2022 08:44 Ответить
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07.03.2022 04:17 Ответить
Корабли охраны водного района (в т.ч. и катера) и ПВО (в т.ч. и береговая) это совершенно разные вещи, как БРДМ и ЗРК.
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07.03.2022 04:42 Ответить
По ходу дела, не стоит рисковать нашими кораблями, без их прикрытия. Погибшим - царствие небесное и земная слава... А отомсть лютая за вас непременно будет.
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07.03.2022 04:20 Ответить
Крымскому мосту осталось недолго.
Поговаривают, и ***** должно зажмуриться до конца марта.
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07.03.2022 04:31 Ответить
А уж сколько московитских корыт затонет от ракет в Чёрном море -
ни в сказке сказать, н пером описать.
А нахера было всем собираться в этой луже ?
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07.03.2022 04:33 Ответить
Та усіляких ракет. На "Нептуні" світ клином не зійшовся.
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07.03.2022 06:04 Ответить
Звонил родственник из Южного, там мэр не создаёт терроборону, мужики не знают что делать. Новацкий говорит что есть терроборона в Одессе, но до города Одесса 40 км.
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07.03.2022 05:13 Ответить
Мэру требуется заменитель, идентичный натуральному.
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07.03.2022 06:07 Ответить
Новацький - то "соратник" Гриневецького. Риг і (поки що) скритий сєпар. Спротиву окупантам чинити не буде.
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07.03.2022 08:23 Ответить
Шо делать не знаете? То сдаст он ваш город как было с Купянском и Бердянском. И будете потом на мирные митинги ходить умолять москалей уйти
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07.03.2022 08:46 Ответить
Предатель мэр российский колабрационист
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07.03.2022 08:47 Ответить
Я думаю, що новий очільник обласної військової адміністрації, колишній комбриг 28-ї бригади, який перед тим був в Айдарі, вставить йому пістонів, і заставить зробити все, що треба!
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07.03.2022 11:10 Ответить
Пусть звонят и пишут в область новому губернатору. Тероборона сейчас должна быть в каждом населенном пункте.
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07.03.2022 12:42 Ответить
"нептуни" будемо з під асфальту відкопувати?
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07.03.2022 07:01 Ответить
Я не пойму.У нас есть один дивизион с Ракетами Нептун.Почему не наносится удар по российским военным кораблям.???? Чего ждем???
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07.03.2022 08:46 Ответить
Один дивізіон - це ніщо!

Навіть якщо у нього є самі ракети!

Бо коли його передавали у військо, то передали з масо-габаритними макетами ракет.
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07.03.2022 11:12 Ответить
Экономим.
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07.03.2022 12:43 Ответить
Скорее всего их уже нет...
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07.03.2022 15:06 Ответить
... и не удивительно. Хотя все спецы кричали криком закупайте немедленно ракетные катера, наши же строили корветы! Ну что как корветы???- хочем вас спросить, отчитайтесь перед народом.
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07.03.2022 15:05 Ответить
 
 