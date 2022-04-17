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Корнієнко (665) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (488)

Перспектив скасування рішення Ради щодо призупинення діяльності ОПЗЖ немає, - Корнієнко

опзж

Верховна Рада припинила діяльність фракції, своєю чергою Мін’юст готує судові позови щодо скасування партії "Опозиційна платформа - За життя".

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Суд у нас - незалежна гілка влади і може зробити все, що завгодно. Але, судячи з реакції можливих інтересантів позову, тобто представників колишньої фракції "ОПЗЖ", вони обрали іншу стратегію. Я її можу тільки вітати. Депутати фактично вийшли з фракції, визнавши що потрібно виконувати рішення РНБО. Далі вони визначатимуться в межах регламенту про створення групи або залишатимуться позафракційними. Тому, я думаю тут перспектив щодо скасування судом рішення немає", - пояснив він.

Корнієнко зазначив, що наступного тижня Рада планує прийняти законопроект про особливості ліквідацій партій, який дозволить якісніше пропрацювати регламентні складові, які зараз не враховані. Зокрема, щодо діяльності фракції у Верховній Раді, якщо її партія заборонена судом.

"Це зараз не враховано, і ми з цим розберемось. Питання національної безпеки вимагають швидких реакцій", - додав він.

Читайте: Рада очікує рішення суду щодо партії ОПЗЖ, - Стефанчук

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Топ коментарі
+13
А їм не пох...? Вони були регіонами, комуністами, сдпуо, за жопами, соціалістами, б..ть та я навіть не знаю скільки вони раз перефарбовувались...
вони за бабки від матері відречуться, а тут якась назва...
Не смішіть мене... І не виправдовуйте тих пі...сів.
Ворон ворону... - ось правда.
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17.04.2022 01:54
+8
після війни різні Шухричі знову перефарбуються--гарантую...і будуть розказувати і створять партію про примирення з рашкою. на основі --люді расєї не прічом .єто все власть...ось будете бачити
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17.04.2022 03:12
+3
Ну розпустили вони цю гімнофракцію і що? Треба усіх саджати на довічно
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17.04.2022 06:30
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А їм не пох...? Вони були регіонами, комуністами, сдпуо, за жопами, соціалістами, б..ть та я навіть не знаю скільки вони раз перефарбовувались...
вони за бабки від матері відречуться, а тут якась назва...
Не смішіть мене... І не виправдовуйте тих пі...сів.
Ворон ворону... - ось правда.
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17.04.2022 01:54 Відповісти
після війни різні Шухричі знову перефарбуються--гарантую...і будуть розказувати і створять партію про примирення з рашкою. на основі --люді расєї не прічом .єто все власть...ось будете бачити
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17.04.2022 03:12 Відповісти
Вже деякі перефарбувалися. У Сумах, наприклад, ці виродки увійшли в новостворену групу з трохи зміненою назвою
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17.04.2022 06:32 Відповісти
Нестор Навсібокилуплений з раннього дитинства крокує з Медведчуком. Коли два фраєра ( Медвед и Рабинович) увірвалися і захопили парткассу і списки, там утворився кагал політиків. Тепер Вадік їм говорить фе, я вийшов із партії, а поскільки я один засновник то партії немає. А Нестор нікуди не втікає бо він Ще "тему" не закрив по газу, там якісь мутки з Єрмаком і з "авторитетами", було на Цензорі
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17.04.2022 05:04 Відповісти
Думаю, що "люстрацію" наших судів почнуть люди...з всіма наслідками.
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17.04.2022 05:53 Відповісти
І ні слова, про позбавлення депутатства всіх зажопників у раді. А знаєте чому? Все просто: льовочкін - бізнес партнер дєрьмака, бойки та інші тварини - дуже чудово голосують за антинародні закони зе-гнид тому вони всі дуже цінні для зелених мародерів.
До речі, королевська, волошин та ін рашистські тварюки вже 50+днів закордоном - чому вони не позбавлені депутатства? Невже прогул роботи не є підставою для звільнення згідно з трудовим законодавством України?!!!
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17.04.2022 06:28 Відповісти
Ну розпустили вони цю гімнофракцію і що? Треба усіх саджати на довічно
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17.04.2022 06:30 Відповісти
ця верховна зрада- це паноптікум розумово відсталих!!!
всі нагальні рішення приймають із запізненням на місці і більше.. просто дебіли
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17.04.2022 06:55 Відповісти
ці падли не мають права займати будь які посади
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17.04.2022 09:34 Відповісти
"Заборона" жопоблока - це тупа отмазка замість закону про виявлення кацапських колаборантів на усіх рівнях української влади, без якої, навіть після війни, Україна залишиться відсталою постсовковою недокраїною без шансів приєднання до цивілізованого світу.
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17.04.2022 12:27 Відповісти
Жопоблок распустили, а жопники остались... Хахаха.
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18.04.2022 20:10 Відповісти
 
 