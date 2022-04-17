Перспектив скасування рішення Ради щодо призупинення діяльності ОПЗЖ немає, - Корнієнко

Верховна Рада припинила діяльність фракції, своєю чергою Мін’юст готує судові позови щодо скасування партії "Опозиційна платформа - За життя".

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Суд у нас - незалежна гілка влади і може зробити все, що завгодно. Але, судячи з реакції можливих інтересантів позову, тобто представників колишньої фракції "ОПЗЖ", вони обрали іншу стратегію. Я її можу тільки вітати. Депутати фактично вийшли з фракції, визнавши що потрібно виконувати рішення РНБО. Далі вони визначатимуться в межах регламенту про створення групи або залишатимуться позафракційними. Тому, я думаю тут перспектив щодо скасування судом рішення немає", - пояснив він.

Корнієнко зазначив, що наступного тижня Рада планує прийняти законопроект про особливості ліквідацій партій, який дозволить якісніше пропрацювати регламентні складові, які зараз не враховані. Зокрема, щодо діяльності фракції у Верховній Раді, якщо її партія заборонена судом.

"Це зараз не враховано, і ми з цим розберемось. Питання національної безпеки вимагають швидких реакцій", - додав він.

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