Рада очікує рішення суду щодо партії ОПЗЖ, - Стефанчук

Верховна Рада очікує рішення суду щодо заборони партії "Опозиційна платформа - За життя".

Про це в ефірі українського телемарафону розповів Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Що стосується фракції ОПЗЖ, то починаючи з вчорашнього дня, відповідно до указу РНБО, ця фракція і її діяльність у Верховній Раді була призупинена, більше такої фракції немає. Ми очікуємо рішення суду щодо партії "Опозиційна платформа - За життя". Крім цього, на наступне засідання Ради ми виносимо відповідний законодавчий акт щодо усіх партій, які пропрацювали чи працюють у режимі співпраці з агресором, і щодо відповідного розпуску і покарання таких партій", - сказав Стефанчук.

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За його словами, наразі потрібно відмежовувати заборону партії та розпуск фракції. "Станом на зараз, відповідно до рішення РНБО відбулося призупинення діяльності партії, і Міністерство юстиції подає позов до суду з тим, щоб заборонити цю партію. Після того, як вона буде заборонена, безперечно, буде вирішувати і питання щодо присутності її у всіх органах виборних, включаючи і Верховну Раду. Тому давайте дочекаємося, на наступному тижні ми можливо теж будемо збирати ВРУ з тим, щоб проголосувати цей законодавчий акт, і опісля буде відповідь на питання, яким чином будуть функціонувати відповідні органи", - розповів Стефанчук.

Також, за його словами, половина ексфракції ОПЗЖ бере постійну участь у засіданнях парламенту.

"Що стосується народних депутатів з ОПЗЖ, то у нас уже сьоме засідання Ради, і добра половина депутатів цієї колишньої фракції були на місцях і голосували. Єдине, що в період воєнного часу ми голосуємо із закритим табло. Таке рішення було ухвалене погоджувальною Радою ВРУ, і тому у нас не відмічається, хто і як голосує. Але по залу десь половина цієї фракції бере постійну участь у засіданнях ВРУ. Інших немає, тому що багато з них за кордоном і вони не повернулися донині", - сказав Голова ВР.

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Крім того, Стефанчук висловив думку, що у Раді змінилося саме ставлення до голосувань тих депутатів, які до 14 квітня були у складі ОПЗЖ. За його словами, від 24 лютого вони "абсолютно компромісно йшли на будь-яку співпрацю і голосували за всі рішення, які необхідні для України". Водночас, зауважив Голова ВР, у парламенті є різні думки щодо співпраці депутатів із колегами від ОПЗЖ. Стефанчук відзначив, що депутати погодилися, що "будуть діяти у межах і спосіб, передбачений законом".