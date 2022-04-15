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Рада очікує рішення суду щодо партії ОПЗЖ, - Стефанчук

стефанчук

Верховна Рада очікує рішення суду щодо заборони партії "Опозиційна платформа - За життя".

Про це в ефірі українського телемарафону розповів Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Що стосується фракції ОПЗЖ, то починаючи з вчорашнього дня, відповідно до указу РНБО, ця фракція і її діяльність у Верховній Раді була призупинена, більше такої фракції немає. Ми очікуємо рішення суду щодо партії "Опозиційна платформа - За життя". Крім цього, на наступне засідання Ради ми виносимо відповідний законодавчий акт щодо усіх партій, які пропрацювали чи працюють у режимі співпраці з агресором, і щодо відповідного розпуску і покарання таких партій", - сказав Стефанчук.

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За його словами, наразі потрібно відмежовувати заборону партії та розпуск фракції. "Станом на зараз, відповідно до рішення РНБО відбулося призупинення діяльності партії, і Міністерство юстиції подає позов до суду з тим, щоб заборонити цю партію. Після того, як вона буде заборонена, безперечно, буде вирішувати і питання щодо присутності її у всіх органах виборних, включаючи і Верховну Раду. Тому давайте дочекаємося, на наступному тижні ми можливо теж будемо збирати ВРУ з тим, щоб проголосувати цей законодавчий акт, і опісля буде відповідь на питання, яким чином будуть функціонувати відповідні органи", - розповів Стефанчук.

Також, за його словами, половина ексфракції ОПЗЖ бере постійну участь у засіданнях парламенту.

"Що стосується народних депутатів з ОПЗЖ, то у нас уже сьоме засідання Ради, і добра половина депутатів цієї колишньої фракції були на місцях і голосували. Єдине, що в період воєнного часу ми голосуємо із закритим табло. Таке рішення було ухвалене погоджувальною Радою ВРУ, і тому у нас не відмічається, хто і як голосує. Але по залу десь половина цієї фракції бере постійну участь у засіданнях ВРУ. Інших немає, тому що багато з них за кордоном і вони не повернулися донині", - сказав Голова ВР.

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Крім того, Стефанчук висловив думку, що у Раді змінилося саме ставлення до голосувань тих депутатів, які до 14 квітня були у складі ОПЗЖ. За його словами, від 24 лютого вони "абсолютно компромісно йшли на будь-яку співпрацю і голосували за всі рішення, які необхідні для України". Водночас, зауважив Голова ВР, у парламенті є різні думки щодо співпраці депутатів із колегами від ОПЗЖ. Стефанчук відзначив, що депутати погодилися, що "будуть діяти у межах і спосіб, передбачений законом".

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Топ коментарі
+6
А де « цука православная» агент Новинский ?!это же надо - приехать в Украину С ГОЛЫМ ЗАДОМ и стать миллиардером .
Стефанчук - приведите законодательство в соответствии с законами ЕС.
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15.04.2022 14:11
+4
плять, все резко стали такими милитаризованіми фиделями во флисках, шо уже тошнит прямо ...

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15.04.2022 14:11
+3
У нас вопрос на только с зажопинцами кстати, а и с половиной Парламента в целом. Обратите внимание, куда подевались почти все медийные персонажи? Работы этих клоунов не видно, особенно во время войны и это абсурд. Что говорит Стефанчук : если мы соберёмся на следующей неделе... А почему ВРУ не работает ЕЖЕДНЕВНО во время войны?... Почему не изменён регламент? Может ещё себе майский отпуск устроят, после январско-февральского? Кароче всего 200 депутатов и под полным контролем их деятельности нас после войны устроят, но из нынешних это процентов 5 максимум
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15.04.2022 14:15
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А габіновіч буде казати шо Ані тіпа самі распустились... До речі, а де ця гнида переховується і коли підора киву за жабри в Іспанії вже візьмуть?
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15.04.2022 14:05 Відповісти
Ківа в раші.
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15.04.2022 14:48 Відповісти
носяться з цим опзж. толерасти. оставить би тебе було в бучі, щоб ти з себе зара святого не корчив.
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15.04.2022 14:06 Відповісти
У нас вопрос на только с зажопинцами кстати, а и с половиной Парламента в целом. Обратите внимание, куда подевались почти все медийные персонажи? Работы этих клоунов не видно, особенно во время войны и это абсурд. Что говорит Стефанчук : если мы соберёмся на следующей неделе... А почему ВРУ не работает ЕЖЕДНЕВНО во время войны?... Почему не изменён регламент? Может ещё себе майский отпуск устроят, после январско-февральского? Кароче всего 200 депутатов и под полным контролем их деятельности нас после войны устроят, но из нынешних это процентов 5 максимум
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15.04.2022 14:15 Відповісти
Ви не знаєте що на період війни всі домовились діяти разом до перемоги.Не думайте що всі потікали і не панікуйте.
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15.04.2022 15:05 Відповісти
плять, все резко стали такими милитаризованіми фиделями во флисках, шо уже тошнит прямо ...

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15.04.2022 14:11 Відповісти
шо в нього там за хрінь на пузі намальована7)))
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15.04.2022 14:34 Відповісти
А де « цука православная» агент Новинский ?!это же надо - приехать в Украину С ГОЛЫМ ЗАДОМ и стать миллиардером .
Стефанчук - приведите законодательство в соответствии с законами ЕС.
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15.04.2022 14:11 Відповісти
При этом кокнуть судостроительный завод в Николаеве. Зато на поповниках крыши золотые.
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15.04.2022 15:48 Відповісти
Кстати, Стефанчук похудел - хоть на политика стал похож
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15.04.2022 14:13 Відповісти
Еще надо 20 кг сбросить
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15.04.2022 14:13 Відповісти
Вот как должны выглядеть политики
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15.04.2022 14:15 Відповісти
Не ОПЗЖ. Правильніше ЗаЖОП - за життя опозиційна платформа
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15.04.2022 14:16 Відповісти
Там ласту тягнуть ЗаЖОП так звані переговорники, вони ж проти України "какали" в унісон, один без одного не могли і ще вихвалялись новою кААліцією. Малюська подає до суду, ох налякав ! Він вже подав чи тільки "вивчає" документи. Шас вони провалять закон про репатріантів, заллють зеленим слизом і заборону, будуть ходити хорохоритись, за нас,зелеих, весь світ. Був відосик як Коля Котлеткін уносил свій товстий зад з ресторану, де не розплатився за обід. Той, що пивасік тирив в магазині, під кайфом чіпляється до Тероборони, ********** посвідченням зеленого депутата. А Трухін де ошивається? Прохіндеї голосують?
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15.04.2022 14:30 Відповісти
це все *****! треба конкретних осіб притягати, саджати а краще розстрілювати! І хай той політичнмий проект собі буде без в реєєстрі мінюста
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15.04.2022 14:36 Відповісти
закон о коллаборантах уже подписан?
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15.04.2022 15:01 Відповісти
Навіщо клоуни влаштовують цей цирк? Всім давно відомо, що дєрьмак і зажопник льовочкін - бізнес партнери. Тому ми не побачимо, як бойко, королевську, льовочкіна та ін позбавлять депутатського мандата. До речі, а куди подівся той прикольний чувачок бужанський із зе-команди, що прославляв рашистський мір і обсирав українську мову? Невже зе-виродки і його забули позбавити депутатського мандата?
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15.04.2022 15:14 Відповісти
А где Коля котлета делся?Рекетирствовать то оно безопаснее было.На передовой порамсить с кацапами не хочешь?А оно понятно-в "Велюре" не стреляют.А то паказал бы кацапам из за бруствера попукакуким.
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15.04.2022 15:26 Відповісти
Ой,я ж забыл-это друг говнокомандуещего.
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15.04.2022 15:27 Відповісти
 
 