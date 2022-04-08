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війна (56913) помічник депутата (39) ДБР (2566) Опозиційна платформа - За життя (466)

Помічників нардепів від "ОПЗЖ" викрито на сприянні країні-агресору, - ДБР

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

дбр

ДБР здійснює досудове розслідування за фактом причетності до колабораційної діяльності помічників народних депутатів з партії "Опозиційної платформи – За життя" чинного скликання. За даними слідства, у роботі на окупантів їм сприяли співробітники українських правоохоронних органів та силових відомств.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідство отримало дані, що до антиукраїнської діяльності причетний помічник-консультант на громадських засадах народного депутата України дев’ятого скликання від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Він є одним з топменеджерів санкційного телеканалу "112 Україна" та співзасновником молодіжного крила політичної партії "ОПЗЖ".

За наявною інформацією чоловік регулярно координує розповсюдження російських фейків з представниками держави-агресора через підконтрольні ЗМІ. Він також передає російським кураторам інформацію щодо суспільно-політичного життя нашої держави.

За даними "Схем", йдеться про Артема Марчевського.

Крім того, ДБР отримано інформацію, що спільно з ним цю протиправну діяльність здійснює один із керівників секретаріату фракції "Опозиційна платформа - За життя", особистий юрист та довірена особа народного депутата України дев’ятого скликання Віктора Медведчука.

За даними "Схем", йдеться про О.О. Маменка.

Також читайте: Саме зрадники-депутати з ОПЗЖ були інформаторами, допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу, - Маріупольська міськрада

Працівники ДБР у Києві провели слідчі дії в офісних приміщеннях ОПЗЖ, а також за адресами проживання даних осіб та вилучили:

  • документацію, яка підтверджує виплати для проведення масових акцій в різних регіонах України, а також план та результати їх проведення;
  • чорнові записи та аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні за період проведення війни;
  • протоколи дільничних виборчих комісій;
  • моніторинг заяв українських політичних діячів та їх аналіз;
  • комп’ютери, телефони та інші носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності тощо.

"Наразі триває комплекс слідчих дій, зокрема, для встановлення місцеперебування фігурантів та їхніх спільників, банківських рахунків, рухомого та нерухомого майна для накладання арешту на користь державного бюджету", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Відповідно до рішення РНБО в країні призупиняється діяльність низки політичних партій, серед яких ОПЗЖ, "Опоблок", "Партія Шарія", "Соцпартія" та ПСПУ, - Зеленський

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+39
Ви ще Слуг народу перевірте! там таке знайдете!
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08.04.2022 16:36
+30
а може вже пора забрати в спецназу ДБР броніки, каски та усе їх термінаторське спорядження, та передати хлопцям на фронт, де вони реально необхідні?
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08.04.2022 16:38
+28
Це тільки сьогодні встановили, раніш, ніхто, ніде ні з ким?
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08.04.2022 16:36
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Ви ще Слуг народу перевірте! там таке знайдете!
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08.04.2022 16:36 Відповісти
Точніше: там і не таке знайдете. Проте вони недоторкані. Поки що...
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08.04.2022 16:38 Відповісти
После 2014г необходимо было запретить РЫГОВ и их КЛОНОВ ,как КОММУНЯК , все они пособники нацистской империи‼️
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08.04.2022 17:04 Відповісти
головне про утворювача ригів не забути,так так порохоботи здогадалися🤣🤣🤣
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08.04.2022 17:35 Відповісти
Це тільки сьогодні встановили, раніш, ніхто, ніде ні з ким?
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08.04.2022 16:36 Відповісти
а може вже пора забрати в спецназу ДБР броніки, каски та усе їх термінаторське спорядження, та передати хлопцям на фронт, де вони реально необхідні?
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08.04.2022 16:38 Відповісти
Я б і шкарпетки за дві з половиною тисяч гривень забрав у них.
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08.04.2022 16:42 Відповісти
Все ДБР НА ПЕРЕДОВУЮ , узнают ,как клистиры и планшетники конфисковывать
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08.04.2022 17:06 Відповісти
Зібрати ОПЗЖ треба в таборі окремому, нехай друг друга жеруть.
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08.04.2022 16:39 Відповісти
Чому всі ті диверсанти не арештовані? Є обгрунтована підозра - арештувати всіх, чорнобель від їх коханої орди відчищати.
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08.04.2022 16:41 Відповісти
Коли українське суспільство криком кричало -ОПЗЖ це відкриті вороги-Чому не реагували, чому вони не в тюрьмі і на шибениці ще вчора? Зараз просто знаю відпустять як і всіх раніше, під особисте зобов'язаня та згодом побачимо їх у Відні та Будапешті.
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08.04.2022 16:41 Відповісти
Выгодно было и сывочолому и зе с ними сотрудничать и за определённые преференции получать их голоса за нужные законопроекты .Это риал политик к сожалению
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08.04.2022 16:58 Відповісти
може б їх випадково пристрелили при спробі спротиву і втечі
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08.04.2022 16:44 Відповісти
А то типа Д Б Р раньше не соображало.
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08.04.2022 16:45 Відповісти
Боло зайняте планетами від волонтерів на одній із західних митниць.
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08.04.2022 16:50 Відповісти
роками було видно,що це кремлядська колона! зараз по законах вiйськового часу з ними немаэ бути нiякого лiбералiзму!
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08.04.2022 16:46 Відповісти
Попів церкви московського сатанату - за грати! Церкву московських антихрестів - під заборону!
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08.04.2022 16:46 Відповісти
У Бучі окупанти вбили екснардепа, який не приховував проросійських поглядів та говорив про гуманність росіян.

▪️Олександра Ржавського застрелили у його ж власному будинку.

Ну що, допомогли тобі твої кацапи?
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08.04.2022 16:48 Відповісти
Допомогли. Провалився прямо у пекло, вибачте, "русскій мір".
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08.04.2022 16:53 Відповісти
Это какое-то фуфло. Так можно про любого написать. СБУ Бакланова как всегда что-то темнит. Ни одной фамилии, ни депутата, ни его помощника. В общем как в той песне - "Если кто-то кое-где у нас порой..."
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08.04.2022 16:48 Відповісти
Юрій Бутусов

49 хв ·



Виникло враження, що вони нічого не забули та нічому не навчились. Я не хотів це починати, але коли влада бреше проти людей, які казали правду та захищали та захищають державу, то мовчати не можна.

Із здивуванням побачив у новинах заяву радника офісу президента що єкс-начальник ГУР МО Василь Бурба ніби знаходиться у Дубаї за кордоном під час війни.

Адже Бурба, який звинуватив перед війною керівництво ОП у наявності російської агентури та зливі спецоперацій ГУР МО, з 24-го лютого в Україні вступив до ТРО Києва, і у складі зведеного загону, приданого одній з військових частин, діяв на напрямку Ірпіня та Лютежа. У складі його підрозділу - двоє загиблих та четверо поранених. Тобто ОП свідомо ******** людину, яка на відміну від усіх співробітників ОП брала участь у бойових діях. Перевірити, що Бурба в Україні і не тікав не складно.

Я не хотів це писати зараз, але все в чому звинувачував Бурба владу перед війною повністю підтвердилось. Керівництво країни внаслідок отримання хибної розвідувальної інформації не готувало країну до війни, не провело ні збори ТРО, як це було у квітні 2021-го, ні збори оперативного резерву, який мають збирати раз на рік, і навіть вводило громадян в оману роповідаючи, ніби війну вигадують на Заході і у травні ми усі будемо спокійно їсти шашлики. Деж ваш начальник комітету по розвідці Руслан Демченко, чому його не помітно, як там його друзі у Москві, чому він ввів в оману країну про російський напад? Чому керівництво не надало наказ про підрив мостів через Чонгар, які були підготовлені до підриву у будь-який момент? Чому не розгорнули значну частину військ на напрямках ударів противника, що призвело до захоплення ворогом без бою Мелітополя та Бердянська та швидкого оточення Маріуполя? Де ваш член політради Слюсарєв, який втік в Росію 18 лютого, хто коли розкаже, які на нього будуть санкції, чи він занадто цінний? Де вами призначені генерали Наумов та Криворучко, чому того, хто кришував три останніх рок контрабанду, ви позбавили лише звання, тому що він втік з краіїни, але не видали ордер на арешт? Хто допоміг втекти з центру Києва куму Путіна Медведчуку, та скільки полонених змогла б виміняти Україна на Медведчука?

Тому сидіть там в офісі та думайте, що кажете, вішайте собі звання та медалі за сидіння у кабінеті, але не ганьбіть країну принизливою брехнею. Люди воюють, підтримують владу та б'ються за державу, а не за ваші балакучі язики, які так часто змінюють напрямок руху, і від "всеосяжного перемир'я" та муркотіння з Путіним та Козаком раптом перефарбовуються на патріотів.

Якщо совість є, то зараз Офіс президента має провести перевірку та повідомити де був Бурба та що робив з 24 лютого, і дати оцінку заявам свого співробітника. Якщо совісті нема, значить нічого ви не зрозуміли, і залишаєтесь флюгерами.
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08.04.2022 16:48 Відповісти
А где Демченко? Наверное, уже в россии получает орден за удачную работу против военной разведки Украины?
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08.04.2022 17:03 Відповісти
хто дав наказ розмінувати кримський перешийок? Чому не вгатили градами по дорогам, по яким рухались орки на Херсон??
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08.04.2022 18:51 Відповісти
Виходить, що фігурантів вже немає в країні. Тоді зрозуміло, чому Дбр може розпочинати розслідування
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08.04.2022 16:51 Відповісти
Какая неожиданность .Татаров уже успел предупредить всех и этих помощников уже и след простыл
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08.04.2022 16:53 Відповісти
Як справи у татарова?
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08.04.2022 17:02 Відповісти
Продолжает быть замом Ермака и помагает слинять российской агентуре и сохранить деньги российским олигархам в Украине
Жалко, что все хорошие снайперы сейчас на фронте защищают народ
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08.04.2022 17:07 Відповісти
ЯКА БЛИСКУЧА ОПЕРАЦІЯ ДБР!
ВСЯ АДЕКВАТНА ЧАСТИНА СУСПІЛЬСТВА ЗНАЛА, ЩО ВСІ ДЕПУТАТИ ОПЗЖ ТА ЇХ ОБСЛУГА - АГЕНТИ РАШКИ.
І ТУТ ДБР ЧЕРЕЗ 44 ДНЯ РОЗЧЕХЛЯЄТЬСЯ...
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08.04.2022 17:15 Відповісти
Регіонали мають висіти на смереках.
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08.04.2022 17:17 Відповісти
"Помощники нардепов от "ОПЗЖ" разоблачены в содействии стране-агрессору".

Вот, *****...
Как-то неожиданно. И кто бы только мог подумать?
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08.04.2022 17:22 Відповісти
у татарова все по старому -хапужить по чорному, кому війна а кому заробіток. Вони там вся в одній упряжці-******* татаров цуцкерідзе білетери Єрмака. А шеф розвідслужб зараз зайнятий з чалим в Стамбулі, інтригують. Вони ж корешки ще з часів кучми.
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08.04.2022 17:41 Відповісти
Ну це затримали. А на суді ДБР і всі будут перед ним вибачатися. Ну як зажди.
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08.04.2022 17:43 Відповісти
ого, ДБР хоч якихось зрадників ловить......дріб'язок-шестірок, але імітація роботи є
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08.04.2022 17:58 Відповісти
Как-то читал такую статью. После вступления США в войну против Японии в прошлом веке, т.е. после Перл-Харбора, в Америке вот так вот взяли и арестовали ВСЕХ японцев. Чтобы полностью исключить ВОЗМОЖНЫЙ шпионаж в пользу агрессора. Их держали до конца войны. Потом отпустили. Перед ними страшно извинялись за ошибку. Ну просто жутко извинялись.

Намекаю.
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08.04.2022 18:09 Відповісти
Им еще и компенсации платили.
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08.04.2022 19:27 Відповісти
 
 