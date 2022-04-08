Помічників нардепів від "ОПЗЖ" викрито на сприянні країні-агресору, - ДБР
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ДБР здійснює досудове розслідування за фактом причетності до колабораційної діяльності помічників народних депутатів з партії "Опозиційної платформи – За життя" чинного скликання. За даними слідства, у роботі на окупантів їм сприяли співробітники українських правоохоронних органів та силових відомств.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Слідство отримало дані, що до антиукраїнської діяльності причетний помічник-консультант на громадських засадах народного депутата України дев’ятого скликання від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Він є одним з топменеджерів санкційного телеканалу "112 Україна" та співзасновником молодіжного крила політичної партії "ОПЗЖ".
За наявною інформацією чоловік регулярно координує розповсюдження російських фейків з представниками держави-агресора через підконтрольні ЗМІ. Він також передає російським кураторам інформацію щодо суспільно-політичного життя нашої держави.
За даними "Схем", йдеться про Артема Марчевського.
Крім того, ДБР отримано інформацію, що спільно з ним цю протиправну діяльність здійснює один із керівників секретаріату фракції "Опозиційна платформа - За життя", особистий юрист та довірена особа народного депутата України дев’ятого скликання Віктора Медведчука.
За даними "Схем", йдеться про О.О. Маменка.
Працівники ДБР у Києві провели слідчі дії в офісних приміщеннях ОПЗЖ, а також за адресами проживання даних осіб та вилучили:
- документацію, яка підтверджує виплати для проведення масових акцій в різних регіонах України, а також план та результати їх проведення;
- чорнові записи та аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні за період проведення війни;
- протоколи дільничних виборчих комісій;
- моніторинг заяв українських політичних діячів та їх аналіз;
- комп’ютери, телефони та інші носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності тощо.
"Наразі триває комплекс слідчих дій, зокрема, для встановлення місцеперебування фігурантів та їхніх спільників, банківських рахунків, рухомого та нерухомого майна для накладання арешту на користь державного бюджету", - йдеться у повідомленні.
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▪️Олександра Ржавського застрелили у його ж власному будинку.
Ну що, допомогли тобі твої кацапи?
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Виникло враження, що вони нічого не забули та нічому не навчились. Я не хотів це починати, але коли влада бреше проти людей, які казали правду та захищали та захищають державу, то мовчати не можна.
Із здивуванням побачив у новинах заяву радника офісу президента що єкс-начальник ГУР МО Василь Бурба ніби знаходиться у Дубаї за кордоном під час війни.
Адже Бурба, який звинуватив перед війною керівництво ОП у наявності російської агентури та зливі спецоперацій ГУР МО, з 24-го лютого в Україні вступив до ТРО Києва, і у складі зведеного загону, приданого одній з військових частин, діяв на напрямку Ірпіня та Лютежа. У складі його підрозділу - двоє загиблих та четверо поранених. Тобто ОП свідомо ******** людину, яка на відміну від усіх співробітників ОП брала участь у бойових діях. Перевірити, що Бурба в Україні і не тікав не складно.
Я не хотів це писати зараз, але все в чому звинувачував Бурба владу перед війною повністю підтвердилось. Керівництво країни внаслідок отримання хибної розвідувальної інформації не готувало країну до війни, не провело ні збори ТРО, як це було у квітні 2021-го, ні збори оперативного резерву, який мають збирати раз на рік, і навіть вводило громадян в оману роповідаючи, ніби війну вигадують на Заході і у травні ми усі будемо спокійно їсти шашлики. Деж ваш начальник комітету по розвідці Руслан Демченко, чому його не помітно, як там його друзі у Москві, чому він ввів в оману країну про російський напад? Чому керівництво не надало наказ про підрив мостів через Чонгар, які були підготовлені до підриву у будь-який момент? Чому не розгорнули значну частину військ на напрямках ударів противника, що призвело до захоплення ворогом без бою Мелітополя та Бердянська та швидкого оточення Маріуполя? Де ваш член політради Слюсарєв, який втік в Росію 18 лютого, хто коли розкаже, які на нього будуть санкції, чи він занадто цінний? Де вами призначені генерали Наумов та Криворучко, чому того, хто кришував три останніх рок контрабанду, ви позбавили лише звання, тому що він втік з краіїни, але не видали ордер на арешт? Хто допоміг втекти з центру Києва куму Путіна Медведчуку, та скільки полонених змогла б виміняти Україна на Медведчука?
Тому сидіть там в офісі та думайте, що кажете, вішайте собі звання та медалі за сидіння у кабінеті, але не ганьбіть країну принизливою брехнею. Люди воюють, підтримують владу та б'ються за державу, а не за ваші балакучі язики, які так часто змінюють напрямок руху, і від "всеосяжного перемир'я" та муркотіння з Путіним та Козаком раптом перефарбовуються на патріотів.
Якщо совість є, то зараз Офіс президента має провести перевірку та повідомити де був Бурба та що робив з 24 лютого, і дати оцінку заявам свого співробітника. Якщо совісті нема, значить нічого ви не зрозуміли, і залишаєтесь флюгерами.
Жалко, что все хорошие снайперы сейчас на фронте защищают народ
ВСЯ АДЕКВАТНА ЧАСТИНА СУСПІЛЬСТВА ЗНАЛА, ЩО ВСІ ДЕПУТАТИ ОПЗЖ ТА ЇХ ОБСЛУГА - АГЕНТИ РАШКИ.
І ТУТ ДБР ЧЕРЕЗ 44 ДНЯ РОЗЧЕХЛЯЄТЬСЯ...
Вот, *****...
Как-то неожиданно. И кто бы только мог подумать?
Намекаю.