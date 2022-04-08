Помічників нардепів від "ОПЗЖ" викрито на сприянні країні-агресору, - ДБР

ДБР здійснює досудове розслідування за фактом причетності до колабораційної діяльності помічників народних депутатів з партії "Опозиційної платформи – За життя" чинного скликання. За даними слідства, у роботі на окупантів їм сприяли співробітники українських правоохоронних органів та силових відомств.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідство отримало дані, що до антиукраїнської діяльності причетний помічник-консультант на громадських засадах народного депутата України дев’ятого скликання від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Він є одним з топменеджерів санкційного телеканалу "112 Україна" та співзасновником молодіжного крила політичної партії "ОПЗЖ".

За наявною інформацією чоловік регулярно координує розповсюдження російських фейків з представниками держави-агресора через підконтрольні ЗМІ. Він також передає російським кураторам інформацію щодо суспільно-політичного життя нашої держави.

За даними "Схем", йдеться про Артема Марчевського.

Крім того, ДБР отримано інформацію, що спільно з ним цю протиправну діяльність здійснює один із керівників секретаріату фракції "Опозиційна платформа - За життя", особистий юрист та довірена особа народного депутата України дев’ятого скликання Віктора Медведчука.

За даними "Схем", йдеться про О.О. Маменка.

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Працівники ДБР у Києві провели слідчі дії в офісних приміщеннях ОПЗЖ, а також за адресами проживання даних осіб та вилучили:

документацію, яка підтверджує виплати для проведення масових акцій в різних регіонах України, а також план та результати їх проведення;

чорнові записи та аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні за період проведення війни;

протоколи дільничних виборчих комісій;

моніторинг заяв українських політичних діячів та їх аналіз;

комп’ютери, телефони та інші носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності тощо.

"Наразі триває комплекс слідчих дій, зокрема, для встановлення місцеперебування фігурантів та їхніх спільників, банківських рахунків, рухомого та нерухомого майна для накладання арешту на користь державного бюджету", - йдеться у повідомленні.

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