Помощники нардепов от "ОПЗЖ" разоблачены в содействии стране-агрессору, - ГБР
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
ГБР осуществляет досудебное расследование по факту причастности к коллаборационной деятельности помощников народных депутатов из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" действующего созыва. По данным следствия, в работе на оккупантов им способствовали сотрудники украинских правоохранительных органов и силовых ведомств.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу ГБР.
Следствие получило данные, что к антиукраинской деятельности причастен помощник-консультант на общественных началах народного депутата Украины девятого созыва от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Он является одним из топ-менеджеров санкционного телеканала "112 Украина" и соучредителем молодежного крыла политической партии "ОПЗЖ".
По имеющейся информации, мужчина регулярно координирует распространение российских фейков с представителями государства-агрессора через подконтрольные СМИ. Он также передает российским кураторам информацию о общественно-политической жизни нашего государства.
По данным "Схем", речь идет об Артеме Марчевском.
Кроме того, ГБР получена информация, что совместно с ним эту противоправную деятельность осуществляет один из руководителей секретариата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", личный юрист и доверенное лицо народного депутата Украины девятого созыва Виктора Медведчука.
По данным "Схем", речь идет об А.А. Маменко.
Сотрудники ГБР в Киеве провели следственные действия в офисных помещениях ОПЗЖ, а также по адресам проживания данных лиц и изъяли:
- документацию, подтверждающую выплаты для проведения массовых акций в разных регионах Украины, а также план и результаты их проведения;
- черновые записи и анализ общественно-политической ситуации в Украине за период войны;
- протоколы участковых избирательных комиссий;
- мониторинг заявлений украинских политических деятелей и их анализ;
- компьютеры, телефоны и другие носители информации с подтверждением противоправной деятельности.
"В настоящее время продолжается комплекс следственных действий, в частности, для установления местопребывания фигурантов и их подельников, банковских счетов, движимого и недвижимого имущества для наложения ареста в пользу государственного бюджета", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
▪️Олександра Ржавського застрелили у його ж власному будинку.
Ну що, допомогли тобі твої кацапи?
49 хв ·
Виникло враження, що вони нічого не забули та нічому не навчились. Я не хотів це починати, але коли влада бреше проти людей, які казали правду та захищали та захищають державу, то мовчати не можна.
Із здивуванням побачив у новинах заяву радника офісу президента що єкс-начальник ГУР МО Василь Бурба ніби знаходиться у Дубаї за кордоном під час війни.
Адже Бурба, який звинуватив перед війною керівництво ОП у наявності російської агентури та зливі спецоперацій ГУР МО, з 24-го лютого в Україні вступив до ТРО Києва, і у складі зведеного загону, приданого одній з військових частин, діяв на напрямку Ірпіня та Лютежа. У складі його підрозділу - двоє загиблих та четверо поранених. Тобто ОП свідомо ******** людину, яка на відміну від усіх співробітників ОП брала участь у бойових діях. Перевірити, що Бурба в Україні і не тікав не складно.
Я не хотів це писати зараз, але все в чому звинувачував Бурба владу перед війною повністю підтвердилось. Керівництво країни внаслідок отримання хибної розвідувальної інформації не готувало країну до війни, не провело ні збори ТРО, як це було у квітні 2021-го, ні збори оперативного резерву, який мають збирати раз на рік, і навіть вводило громадян в оману роповідаючи, ніби війну вигадують на Заході і у травні ми усі будемо спокійно їсти шашлики. Деж ваш начальник комітету по розвідці Руслан Демченко, чому його не помітно, як там його друзі у Москві, чому він ввів в оману країну про російський напад? Чому керівництво не надало наказ про підрив мостів через Чонгар, які були підготовлені до підриву у будь-який момент? Чому не розгорнули значну частину військ на напрямках ударів противника, що призвело до захоплення ворогом без бою Мелітополя та Бердянська та швидкого оточення Маріуполя? Де ваш член політради Слюсарєв, який втік в Росію 18 лютого, хто коли розкаже, які на нього будуть санкції, чи він занадто цінний? Де вами призначені генерали Наумов та Криворучко, чому того, хто кришував три останніх рок контрабанду, ви позбавили лише звання, тому що він втік з краіїни, але не видали ордер на арешт? Хто допоміг втекти з центру Києва куму Путіна Медведчуку, та скільки полонених змогла б виміняти Україна на Медведчука?
Тому сидіть там в офісі та думайте, що кажете, вішайте собі звання та медалі за сидіння у кабінеті, але не ганьбіть країну принизливою брехнею. Люди воюють, підтримують владу та б'ються за державу, а не за ваші балакучі язики, які так часто змінюють напрямок руху, і від "всеосяжного перемир'я" та муркотіння з Путіним та Козаком раптом перефарбовуються на патріотів.
Якщо совість є, то зараз Офіс президента має провести перевірку та повідомити де був Бурба та що робив з 24 лютого, і дати оцінку заявам свого співробітника. Якщо совісті нема, значить нічого ви не зрозуміли, і залишаєтесь флюгерами.
Жалко, что все хорошие снайперы сейчас на фронте защищают народ
ВСЯ АДЕКВАТНА ЧАСТИНА СУСПІЛЬСТВА ЗНАЛА, ЩО ВСІ ДЕПУТАТИ ОПЗЖ ТА ЇХ ОБСЛУГА - АГЕНТИ РАШКИ.
І ТУТ ДБР ЧЕРЕЗ 44 ДНЯ РОЗЧЕХЛЯЄТЬСЯ...
Вот, *****...
Как-то неожиданно. И кто бы только мог подумать?
Намекаю.