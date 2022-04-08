РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16512 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Война
13 516 35
война (47275) помощник депутата (38) ГБР (2556) Оппозиционная платформа - За жизнь (441)

Помощники нардепов от "ОПЗЖ" разоблачены в содействии стране-агрессору, - ГБР

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

дбр

ГБР осуществляет досудебное расследование по факту причастности к коллаборационной деятельности помощников народных депутатов из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" действующего созыва. По данным следствия, в работе на оккупантов им способствовали сотрудники украинских правоохранительных органов и силовых ведомств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу ГБР.

Следствие получило данные, что к антиукраинской деятельности причастен помощник-консультант на общественных началах народного депутата Украины девятого созыва от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Он является одним из топ-менеджеров санкционного телеканала "112 Украина" и соучредителем молодежного крыла политической партии "ОПЗЖ".

По имеющейся информации, мужчина регулярно координирует распространение российских фейков с представителями государства-агрессора через подконтрольные СМИ. Он также передает российским кураторам информацию о общественно-политической жизни нашего государства.

По данным "Схем", речь идет об Артеме Марчевском.

Кроме того, ГБР получена информация, что совместно с ним эту противоправную деятельность осуществляет один из руководителей секретариата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", личный юрист и доверенное лицо народного депутата Украины девятого созыва Виктора Медведчука.

По данным "Схем", речь идет об А.А. Маменко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За время войны в Чернигове погибли около 700 человек, - мэр Атрошенко

Сотрудники ГБР в Киеве провели следственные действия в офисных помещениях ОПЗЖ, а также по адресам проживания данных лиц и изъяли:

  • документацию, подтверждающую выплаты для проведения массовых акций в разных регионах Украины, а также план и результаты их проведения;
  • черновые записи и анализ общественно-политической ситуации в Украине за период войны;
  • протоколы участковых избирательных комиссий;
  • мониторинг заявлений украинских политических деятелей и их анализ;
  • компьютеры, телефоны и другие носители информации с подтверждением противоправной деятельности.

"В настоящее время продолжается комплекс следственных действий, в частности, для установления местопребывания фигурантов и их подельников, банковских счетов, движимого и недвижимого имущества для наложения ареста в пользу государственного бюджета", - говорится в сообщении.

Также смотрите: "Смелость - наш национальный ресурс": Зеленский принял участие во флешмобе #BRAVEUKRAINE. ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+39
Ви ще Слуг народу перевірте! там таке знайдете!
показать весь комментарий
08.04.2022 16:36
+30
а може вже пора забрати в спецназу ДБР броніки, каски та усе їх термінаторське спорядження, та передати хлопцям на фронт, де вони реально необхідні?
показать весь комментарий
08.04.2022 16:38
+28
Це тільки сьогодні встановили, раніш, ніхто, ніде ні з ким?
показать весь комментарий
08.04.2022 16:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ви ще Слуг народу перевірте! там таке знайдете!
показать весь комментарий
08.04.2022 16:36 Ответить
Точніше: там і не таке знайдете. Проте вони недоторкані. Поки що...
показать весь комментарий
08.04.2022 16:38 Ответить
После 2014г необходимо было запретить РЫГОВ и их КЛОНОВ ,как КОММУНЯК , все они пособники нацистской империи‼️
показать весь комментарий
08.04.2022 17:04 Ответить
головне про утворювача ригів не забути,так так порохоботи здогадалися🤣🤣🤣
показать весь комментарий
08.04.2022 17:35 Ответить
Це тільки сьогодні встановили, раніш, ніхто, ніде ні з ким?
показать весь комментарий
08.04.2022 16:36 Ответить
а може вже пора забрати в спецназу ДБР броніки, каски та усе їх термінаторське спорядження, та передати хлопцям на фронт, де вони реально необхідні?
показать весь комментарий
08.04.2022 16:38 Ответить
Я б і шкарпетки за дві з половиною тисяч гривень забрав у них.
показать весь комментарий
08.04.2022 16:42 Ответить
Все ДБР НА ПЕРЕДОВУЮ , узнают ,как клистиры и планшетники конфисковывать
показать весь комментарий
08.04.2022 17:06 Ответить
Зібрати ОПЗЖ треба в таборі окремому, нехай друг друга жеруть.
показать весь комментарий
08.04.2022 16:39 Ответить
Чому всі ті диверсанти не арештовані? Є обгрунтована підозра - арештувати всіх, чорнобель від їх коханої орди відчищати.
показать весь комментарий
08.04.2022 16:41 Ответить
Коли українське суспільство криком кричало -ОПЗЖ це відкриті вороги-Чому не реагували, чому вони не в тюрьмі і на шибениці ще вчора? Зараз просто знаю відпустять як і всіх раніше, під особисте зобов'язаня та згодом побачимо їх у Відні та Будапешті.
показать весь комментарий
08.04.2022 16:41 Ответить
Выгодно было и сывочолому и зе с ними сотрудничать и за определённые преференции получать их голоса за нужные законопроекты .Это риал политик к сожалению
показать весь комментарий
08.04.2022 16:58 Ответить
може б їх випадково пристрелили при спробі спротиву і втечі
показать весь комментарий
08.04.2022 16:44 Ответить
А то типа Д Б Р раньше не соображало.
показать весь комментарий
08.04.2022 16:45 Ответить
Боло зайняте планетами від волонтерів на одній із західних митниць.
показать весь комментарий
08.04.2022 16:50 Ответить
роками було видно,що це кремлядська колона! зараз по законах вiйськового часу з ними немаэ бути нiякого лiбералiзму!
показать весь комментарий
08.04.2022 16:46 Ответить
Попів церкви московського сатанату - за грати! Церкву московських антихрестів - під заборону!
показать весь комментарий
08.04.2022 16:46 Ответить
У Бучі окупанти вбили екснардепа, який не приховував проросійських поглядів та говорив про гуманність росіян.

▪️Олександра Ржавського застрелили у його ж власному будинку.

Ну що, допомогли тобі твої кацапи?
показать весь комментарий
08.04.2022 16:48 Ответить
Допомогли. Провалився прямо у пекло, вибачте, "русскій мір".
показать весь комментарий
08.04.2022 16:53 Ответить
Это какое-то фуфло. Так можно про любого написать. СБУ Бакланова как всегда что-то темнит. Ни одной фамилии, ни депутата, ни его помощника. В общем как в той песне - "Если кто-то кое-где у нас порой..."
показать весь комментарий
08.04.2022 16:48 Ответить
Юрій Бутусов

49 хв ·



Виникло враження, що вони нічого не забули та нічому не навчились. Я не хотів це починати, але коли влада бреше проти людей, які казали правду та захищали та захищають державу, то мовчати не можна.

Із здивуванням побачив у новинах заяву радника офісу президента що єкс-начальник ГУР МО Василь Бурба ніби знаходиться у Дубаї за кордоном під час війни.

Адже Бурба, який звинуватив перед війною керівництво ОП у наявності російської агентури та зливі спецоперацій ГУР МО, з 24-го лютого в Україні вступив до ТРО Києва, і у складі зведеного загону, приданого одній з військових частин, діяв на напрямку Ірпіня та Лютежа. У складі його підрозділу - двоє загиблих та четверо поранених. Тобто ОП свідомо ******** людину, яка на відміну від усіх співробітників ОП брала участь у бойових діях. Перевірити, що Бурба в Україні і не тікав не складно.

Я не хотів це писати зараз, але все в чому звинувачував Бурба владу перед війною повністю підтвердилось. Керівництво країни внаслідок отримання хибної розвідувальної інформації не готувало країну до війни, не провело ні збори ТРО, як це було у квітні 2021-го, ні збори оперативного резерву, який мають збирати раз на рік, і навіть вводило громадян в оману роповідаючи, ніби війну вигадують на Заході і у травні ми усі будемо спокійно їсти шашлики. Деж ваш начальник комітету по розвідці Руслан Демченко, чому його не помітно, як там його друзі у Москві, чому він ввів в оману країну про російський напад? Чому керівництво не надало наказ про підрив мостів через Чонгар, які були підготовлені до підриву у будь-який момент? Чому не розгорнули значну частину військ на напрямках ударів противника, що призвело до захоплення ворогом без бою Мелітополя та Бердянська та швидкого оточення Маріуполя? Де ваш член політради Слюсарєв, який втік в Росію 18 лютого, хто коли розкаже, які на нього будуть санкції, чи він занадто цінний? Де вами призначені генерали Наумов та Криворучко, чому того, хто кришував три останніх рок контрабанду, ви позбавили лише звання, тому що він втік з краіїни, але не видали ордер на арешт? Хто допоміг втекти з центру Києва куму Путіна Медведчуку, та скільки полонених змогла б виміняти Україна на Медведчука?

Тому сидіть там в офісі та думайте, що кажете, вішайте собі звання та медалі за сидіння у кабінеті, але не ганьбіть країну принизливою брехнею. Люди воюють, підтримують владу та б'ються за державу, а не за ваші балакучі язики, які так часто змінюють напрямок руху, і від "всеосяжного перемир'я" та муркотіння з Путіним та Козаком раптом перефарбовуються на патріотів.

Якщо совість є, то зараз Офіс президента має провести перевірку та повідомити де був Бурба та що робив з 24 лютого, і дати оцінку заявам свого співробітника. Якщо совісті нема, значить нічого ви не зрозуміли, і залишаєтесь флюгерами.
показать весь комментарий
08.04.2022 16:48 Ответить
А где Демченко? Наверное, уже в россии получает орден за удачную работу против военной разведки Украины?
показать весь комментарий
08.04.2022 17:03 Ответить
хто дав наказ розмінувати кримський перешийок? Чому не вгатили градами по дорогам, по яким рухались орки на Херсон??
показать весь комментарий
08.04.2022 18:51 Ответить
Виходить, що фігурантів вже немає в країні. Тоді зрозуміло, чому Дбр може розпочинати розслідування
показать весь комментарий
08.04.2022 16:51 Ответить
Какая неожиданность .Татаров уже успел предупредить всех и этих помощников уже и след простыл
показать весь комментарий
08.04.2022 16:53 Ответить
Як справи у татарова?
показать весь комментарий
08.04.2022 17:02 Ответить
Продолжает быть замом Ермака и помагает слинять российской агентуре и сохранить деньги российским олигархам в Украине
Жалко, что все хорошие снайперы сейчас на фронте защищают народ
показать весь комментарий
08.04.2022 17:07 Ответить
ЯКА БЛИСКУЧА ОПЕРАЦІЯ ДБР!
ВСЯ АДЕКВАТНА ЧАСТИНА СУСПІЛЬСТВА ЗНАЛА, ЩО ВСІ ДЕПУТАТИ ОПЗЖ ТА ЇХ ОБСЛУГА - АГЕНТИ РАШКИ.
І ТУТ ДБР ЧЕРЕЗ 44 ДНЯ РОЗЧЕХЛЯЄТЬСЯ...
показать весь комментарий
08.04.2022 17:15 Ответить
Регіонали мають висіти на смереках.
показать весь комментарий
08.04.2022 17:17 Ответить
"Помощники нардепов от "ОПЗЖ" разоблачены в содействии стране-агрессору".

Вот, *****...
Как-то неожиданно. И кто бы только мог подумать?
показать весь комментарий
08.04.2022 17:22 Ответить
у татарова все по старому -хапужить по чорному, кому війна а кому заробіток. Вони там вся в одній упряжці-******* татаров цуцкерідзе білетери Єрмака. А шеф розвідслужб зараз зайнятий з чалим в Стамбулі, інтригують. Вони ж корешки ще з часів кучми.
показать весь комментарий
08.04.2022 17:41 Ответить
Ну це затримали. А на суді ДБР і всі будут перед ним вибачатися. Ну як зажди.
показать весь комментарий
08.04.2022 17:43 Ответить
ого, ДБР хоч якихось зрадників ловить......дріб'язок-шестірок, але імітація роботи є
показать весь комментарий
08.04.2022 17:58 Ответить
Как-то читал такую статью. После вступления США в войну против Японии в прошлом веке, т.е. после Перл-Харбора, в Америке вот так вот взяли и арестовали ВСЕХ японцев. Чтобы полностью исключить ВОЗМОЖНЫЙ шпионаж в пользу агрессора. Их держали до конца войны. Потом отпустили. Перед ними страшно извинялись за ошибку. Ну просто жутко извинялись.

Намекаю.
показать весь комментарий
08.04.2022 18:09 Ответить
Им еще и компенсации платили.
показать весь комментарий
08.04.2022 19:27 Ответить
 
 