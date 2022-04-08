Помощники нардепов от "ОПЗЖ" разоблачены в содействии стране-агрессору, - ГБР

ГБР осуществляет досудебное расследование по факту причастности к коллаборационной деятельности помощников народных депутатов из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" действующего созыва. По данным следствия, в работе на оккупантов им способствовали сотрудники украинских правоохранительных органов и силовых ведомств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу ГБР.

Следствие получило данные, что к антиукраинской деятельности причастен помощник-консультант на общественных началах народного депутата Украины девятого созыва от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Он является одним из топ-менеджеров санкционного телеканала "112 Украина" и соучредителем молодежного крыла политической партии "ОПЗЖ".

По имеющейся информации, мужчина регулярно координирует распространение российских фейков с представителями государства-агрессора через подконтрольные СМИ. Он также передает российским кураторам информацию о общественно-политической жизни нашего государства.

По данным "Схем", речь идет об Артеме Марчевском.

Кроме того, ГБР получена информация, что совместно с ним эту противоправную деятельность осуществляет один из руководителей секретариата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", личный юрист и доверенное лицо народного депутата Украины девятого созыва Виктора Медведчука.

По данным "Схем", речь идет об А.А. Маменко.

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Сотрудники ГБР в Киеве провели следственные действия в офисных помещениях ОПЗЖ, а также по адресам проживания данных лиц и изъяли:

документацию, подтверждающую выплаты для проведения массовых акций в разных регионах Украины, а также план и результаты их проведения;

черновые записи и анализ общественно-политической ситуации в Украине за период войны;

протоколы участковых избирательных комиссий;

мониторинг заявлений украинских политических деятелей и их анализ;

компьютеры, телефоны и другие носители информации с подтверждением противоправной деятельности.

"В настоящее время продолжается комплекс следственных действий, в частности, для установления местопребывания фигурантов и их подельников, банковских счетов, движимого и недвижимого имущества для наложения ареста в пользу государственного бюджета", - говорится в сообщении.

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