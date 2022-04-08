За время войны в Чернигове погибли около 700 человек, - мэр Атрошенко

В результате российской агрессии в Чернигове погибли около 700 человек.

Об этом сообщил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За время войны в Чернигове погибли около 700 человек, это совокупно и военных, и гражданских", - сказал Атрошенко.

Он отметил, что среди убитых 70 тел еще не опознаны, идентифицировать их не смогли. Имена остальных известны.

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Также городской голова отметил, что де-юре около 40 человек считаются пропавшими без вести. Но скорее всего их можно считать погибшими, так как многих из них в последний раз видели возле построек и автомобилей, уничтоженных врагом.

Артошенко считает, что ориентировочно в городе остались от 80 до 95 тысяч человек. До начала военных действий 24 февраля в Чернигове насчитывалось от 285 до 290 тысяч человек.