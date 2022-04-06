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Захоронение погибших от рук российских оккупантов мирных жителей Чернигова. ВИДЕО

В сеть попали кадры захоронений мирных жителей Чернигова, погибших от обстрелов российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в твиттере NEXTA.

"Кладбище в Чернигове. Здесь похоронены мирные жители, убитые в результате российских обстрелов".

A cemetery in #Chernihiv. Civilians killed by #Russian shelling are buried here. pic.twitter.com/ycMlxdrtXD

— NEXTA (@nexta_tv) April 6, 2022

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кладбище (279) обстрел (27151) Чернигов (884)


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Топ комментарии
+13
Русские оккупанты, это не фашисты и нацисты -- это коммунисты.
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06.04.2022 21:17
+11
Нема прощення тій навалі парашній.
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06.04.2022 21:18
+10
Из за одного больного ублюдка столько горя. Никогда не думал что в 21 веке в Украине будут взрывать города и звучать сирены.
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06.04.2022 21:17
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06.04.2022 21:15 Ответить
мда...
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06.04.2022 21:16 Ответить
Из за одного больного ублюдка столько горя. Никогда не думал что в 21 веке в Украине будут взрывать города и звучать сирены.
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06.04.2022 21:17 Ответить
На жаль,там не один ублюдок, там така вся росія! Зверніть увагу на їхніх солдат на їх родини, що підгоняют власних дітей та чоловіків на смерть! Зверніть увагу на майже 90-відсоткову підтримку Путлера в той час, як до війни було лише 43%. Матері російських мародерів пишаються загибелью власних дітей.... Монголоїдні орки, а не люди!

Ціла країна орків та ублюдків, де якимось дивом виживають одиниці адекватних людей, що вимушені мовчати.
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06.04.2022 22:43 Ответить
Русские оккупанты, это не фашисты и нацисты -- это коммунисты.
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06.04.2022 21:17 Ответить
большевики!
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06.04.2022 22:40 Ответить
А кто вам сказал, что коммунизм и фашизм противоречат друг другу? Чтобы вы знали, сталинские коммунисты и НКВД за время Второй мировой войны истребили около 14 миллионов собственных граждан, в то время, как на фронте от бомбардировок погибло около 8 миллионов.
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06.04.2022 22:46 Ответить
Нема прощення тій навалі парашній.
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06.04.2022 21:18 Ответить
Вся рабская расея у ног комплексующего недоноска.

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06.04.2022 21:20 Ответить
ущербний карлик хоче підрости... полить його міндобривом бажано органічним і підросте ху..йло.
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06.04.2022 21:33 Ответить
https://www.segodnya.ua/ua/strana/podrobnosti/zapretit-slovo-ukraina-i-repressirovat-celoe-pokolenie-raskryty-plany-kremlevskih-nacistov-kotorye-udivili-by-gitlera-1612916.html Заборонити слово Україна та репресувати ціле покоління - розкрито плани кремлівських нацистів, які здивували б Гітлера

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06.04.2022 21:24 Ответить
Більше того. Там ще й коментарі кацапоноїдів є до статті. На повний шлунок краще не читати.
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06.04.2022 21:45 Ответить
Я надіюсь що він просто повіситься.Або випаде у вікно .Або його машину переїде КАМАЗ.😆
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06.04.2022 21:59 Ответить
Нема ні слів, ні сліз дивитись на ці жахи, а сита Європа тільки співчуває.
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06.04.2022 21:29 Ответить
Боже, прийми їхні душі!

Кобзон, готуйся до незліченного поповнення своїх "глядачів"!
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06.04.2022 21:48 Ответить
Царство Небесне...
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06.04.2022 22:01 Ответить
ЭТУ ТВАРЬ МЕРКЕЛЬ НАСИЛЬНО ПРИВЕЗТИ В УКРАИНУ И ВСЕ ЭТО ЕЙ ПОКАЗАТЬ ЭТА ГНИДА ИГРАЛАСЬ С СЕВ. ПОТОКАМИ НАКАЧИВАЯ ***** МЛРДАМИ ДОЛЛ.
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07.04.2022 06:33 Ответить
має бути побудований меморіал і водити кацапів по ньому на колінах
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07.04.2022 08:52 Ответить
 
 