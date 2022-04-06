Захоронение погибших от рук российских оккупантов мирных жителей Чернигова. ВИДЕО

В сеть попали кадры захоронений мирных жителей Чернигова, погибших от обстрелов российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в твиттере NEXTA.

"Кладбище в Чернигове. Здесь похоронены мирные жители, убитые в результате российских обстрелов".

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