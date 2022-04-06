Захоронение погибших от рук российских оккупантов мирных жителей Чернигова. ВИДЕО
В сеть попали кадры захоронений мирных жителей Чернигова, погибших от обстрелов российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в твиттере NEXTA.
"Кладбище в Чернигове. Здесь похоронены мирные жители, убитые в результате российских обстрелов".
A cemetery in #Chernihiv. Civilians killed by #Russian shelling are buried here. pic.twitter.com/ycMlxdrtXD— NEXTA (@nexta_tv) April 6, 2022
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Ціла країна орків та ублюдків, де якимось дивом виживають одиниці адекватних людей, що вимушені мовчати.
Кобзон, готуйся до незліченного поповнення своїх "глядачів"!