Захоронение погибших от рук российских оккупантов мирных жителей Чернигова. ВИДЕО

В сеть попали кадры захоронений мирных жителей Чернигова, погибших от обстрелов российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в твиттере NEXTA.

"Кладбище в Чернигове. Здесь похоронены мирные жители, убитые в результате российских обстрелов".

A cemetery in #Chernihiv. Civilians killed by #Russian shelling are buried here. pic.twitter.com/ycMlxdrtXD