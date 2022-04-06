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Поховання загиблих від рук російських окупантів мирних мешканців Чернігова. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри поховань мирних мешканців Чернігова, які загинули від обстрілів російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твіттері NEXTA.

"Цвинтар у Чернігові. Тут поховані мирні жителі, вбиті в результаті російських обстрілів".

A cemetery in #Chernihiv. Civilians killed by #Russian shelling are buried here. pic.twitter.com/ycMlxdrtXD

— NEXTA (@nexta_tv) April 6, 2022

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повертатися до Чернігова ще зарано, - голова ОВА Чаус

Автор: 

цвинтар (193) обстріл (28472) Чернігів (787)


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Топ коментарі
+13
Русские оккупанты, это не фашисты и нацисты -- это коммунисты.
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06.04.2022 21:17
+11
Нема прощення тій навалі парашній.
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06.04.2022 21:18
+10
Из за одного больного ублюдка столько горя. Никогда не думал что в 21 веке в Украине будут взрывать города и звучать сирены.
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06.04.2022 21:17
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06.04.2022 21:15 Відповісти
мда...
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06.04.2022 21:16 Відповісти
Из за одного больного ублюдка столько горя. Никогда не думал что в 21 веке в Украине будут взрывать города и звучать сирены.
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06.04.2022 21:17 Відповісти
На жаль,там не один ублюдок, там така вся росія! Зверніть увагу на їхніх солдат на їх родини, що підгоняют власних дітей та чоловіків на смерть! Зверніть увагу на майже 90-відсоткову підтримку Путлера в той час, як до війни було лише 43%. Матері російських мародерів пишаються загибелью власних дітей.... Монголоїдні орки, а не люди!

Ціла країна орків та ублюдків, де якимось дивом виживають одиниці адекватних людей, що вимушені мовчати.
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06.04.2022 22:43 Відповісти
Русские оккупанты, это не фашисты и нацисты -- это коммунисты.
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06.04.2022 21:17 Відповісти
большевики!
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06.04.2022 22:40 Відповісти
А кто вам сказал, что коммунизм и фашизм противоречат друг другу? Чтобы вы знали, сталинские коммунисты и НКВД за время Второй мировой войны истребили около 14 миллионов собственных граждан, в то время, как на фронте от бомбардировок погибло около 8 миллионов.
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06.04.2022 22:46 Відповісти
Нема прощення тій навалі парашній.
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06.04.2022 21:18 Відповісти
Вся рабская расея у ног комплексующего недоноска.

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06.04.2022 21:20 Відповісти
ущербний карлик хоче підрости... полить його міндобривом бажано органічним і підросте ху..йло.
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06.04.2022 21:33 Відповісти
https://www.segodnya.ua/ua/strana/podrobnosti/zapretit-slovo-ukraina-i-repressirovat-celoe-pokolenie-raskryty-plany-kremlevskih-nacistov-kotorye-udivili-by-gitlera-1612916.html Заборонити слово Україна та репресувати ціле покоління - розкрито плани кремлівських нацистів, які здивували б Гітлера

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06.04.2022 21:24 Відповісти
Більше того. Там ще й коментарі кацапоноїдів є до статті. На повний шлунок краще не читати.
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06.04.2022 21:45 Відповісти
Я надіюсь що він просто повіситься.Або випаде у вікно .Або його машину переїде КАМАЗ.😆
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06.04.2022 21:59 Відповісти
Нема ні слів, ні сліз дивитись на ці жахи, а сита Європа тільки співчуває.
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06.04.2022 21:29 Відповісти
Боже, прийми їхні душі!

Кобзон, готуйся до незліченного поповнення своїх "глядачів"!
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06.04.2022 21:48 Відповісти
Царство Небесне...
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06.04.2022 22:01 Відповісти
ЭТУ ТВАРЬ МЕРКЕЛЬ НАСИЛЬНО ПРИВЕЗТИ В УКРАИНУ И ВСЕ ЭТО ЕЙ ПОКАЗАТЬ ЭТА ГНИДА ИГРАЛАСЬ С СЕВ. ПОТОКАМИ НАКАЧИВАЯ ***** МЛРДАМИ ДОЛЛ.
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07.04.2022 06:33 Відповісти
має бути побудований меморіал і водити кацапів по ньому на колінах
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07.04.2022 08:52 Відповісти
 
 