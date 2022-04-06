Поховання загиблих від рук російських окупантів мирних мешканців Чернігова. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри поховань мирних мешканців Чернігова, які загинули від обстрілів російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твіттері NEXTA.

"Цвинтар у Чернігові. Тут поховані мирні жителі, вбиті в результаті російських обстрілів".

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