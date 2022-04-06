Поховання загиблих від рук російських окупантів мирних мешканців Чернігова. ВIДЕО
У мережу потрапили кадри поховань мирних мешканців Чернігова, які загинули від обстрілів російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твіттері NEXTA.
"Цвинтар у Чернігові. Тут поховані мирні жителі, вбиті в результаті російських обстрілів".
A cemetery in #Chernihiv. Civilians killed by #Russian shelling are buried here. pic.twitter.com/ycMlxdrtXD— NEXTA (@nexta_tv) April 6, 2022
Топ коментарі
+13 Ratibor Swet
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+11 Ksenia VB
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+10 Саша Пончик
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Ціла країна орків та ублюдків, де якимось дивом виживають одиниці адекватних людей, що вимушені мовчати.
Кобзон, готуйся до незліченного поповнення своїх "глядачів"!