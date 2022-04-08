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За час війни у Чернігові загинуло близько 700 людей, - мер Атрошенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чернігів

Унаслідок російської агресії в Чернігові загинули близько 700 людей.

Про це повідомив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За час війни у Чернігові загинули приблизно 700 чоловік, це сукупно і військових, і цивільних", - сказав Атрошенко.

Він зазначив, що серед убитих 70 тіл іще невпізнані, ідентифікувати їх не змогли. Імена решти відомі.

Також міський голова зазначив, що де-юре близько 40 осіб вважаються зниклими безвісти. Але швидше за усе їх можна вважати загиблими, позаяк багатьох із них востаннє бачили біля будівель і автівок, знищених ворогом.

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Артошенко вважає, що орієнтовно у місті наразі залишились від 80 до 95 тисяч людей. До початку воєнних дій 24 лютого у Чернігові налічувалось від 285 до 290 тисяч людей.

Автор: Володимир Янченко
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Царство небесне всім невинно замученим росіянами землякам... маємо помститися за кожного...
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08.04.2022 17:35 Відповісти
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08.04.2022 17:55 Відповісти
будьте прокляты рашистские ублюдкипутинские прихвостни,рабы-деграданты,вся раша нынешняя будущая.Слава в1дьн1й Укра1н1!
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10.04.2022 10:25 Відповісти
 
 