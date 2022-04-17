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нафта (5318) росія (63568) санкції (11290) Сбербанк Росії (261) Євросоюз (12769)

Нові санкції ЄС проти РФ стосуватимуться також нафти і "Сбербанку"

санкции

Нові санкції стосовно Російської Федерації будуть спрямовані проти нафти, а також банків, зокрема "Сбербанку".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це розповіла глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Євросоюз працює над "розумними механізмами", щоб нафта могла бути включена в майбутній пакет обмежувальних заходів.

За її словами, "Сбербанк" поки не потрапив під санкції, оскільки є одним з основних каналів розрахунків за російські нафту і газ, які країни ЄС купують у РФ.

"Ми дивимося далі на банківський сектор, особливо на "Сбербанк", на частку якого припадає 37% російського банківського сектора. І, звичайно, є питання енергетики", - розповіла чиновниця про майбутні санкції проти Росії.

Також читайте: Накладені на РФ санкції є заслабкими, Європа не робить усього, що повинна, - прем’єр Польщі Моравецький

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Гарна зранку новина! Слава Богу! Слава Україні! Бережіть себе для святкування перемоги над нечистою силою-московією!
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17.04.2022 06:42 Відповісти
Швець подав інфу, що на " кораблю Москва " був шматочок хреста на якому був розіп'ятий Іісус .
Натяк ***** та Мордору !?
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17.04.2022 06:56 Відповісти
От тому ці санкції до одного місця. Українців вбивають, існуючі санкції обходять, 💰 роблять свою справу. Соплєжуйство, і вашим і нашим, а так дійсні друзі не роблять. Тому дякувати Богові, є такі товариші, які зброю дають або продають, і Україна сам на сам бореться з тими рашистським підарами, під назвою орда північно-східних районів Азії. Але Україна переможе, бо у нас є і сила, і слава, і воля, і елементарне почуття любові до життя і до оточуючих, чого немає у тих кацапських нелюдських потвор.
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17.04.2022 07:10 Відповісти
Ми за транзит газу гроші отримуємо?

Чи то інше? То можна...
Ніхто з європейців ні мені, ні вам, ні Україні, нічого не винен. Дякуйте за те, що допомагають чим можуть... І про бізнес на крові в Україні не згадують.
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17.04.2022 07:33 Відповісти
Я за зброю подякував. Які питання?
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17.04.2022 13:09 Відповісти
Санкции работают не мгновенно. Для начала у России полные склады, которые кончатся только в следующем месяце-в начале лета. Тоже самое со многими другими вещами. Это накопительный эффект. Я напоминаю, что война идет всего 53 день. Санкции не могли сработать активно чисто физически. Но когда они заработают на полную, то все это почувствуют.
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17.04.2022 07:42 Відповісти
Є санкції, які парашу завалять за три дні. Але їх ніхто не вводить. Бо 💰.
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17.04.2022 13:12 Відповісти
Обмежать їх продаж населенню без стрічки:

"Споживання російської нафти може бути шкідливе для європейських цінностей."
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17.04.2022 07:52 Відповісти
Сьогодні половина кацапів у Європі стидаються називати себе росіянами. Знають радлюки, що роблять зло і горе, але не каються.
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17.04.2022 10:50 Відповісти
 
 