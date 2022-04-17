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контрабанда (1814) Нацполіція (14874) цигарки (958) гуманітарна допомога (962)

На Запоріжжі перевозили цигарки під виглядом гумдопомоги, - Нацполіція. ФОТО

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області викрили факт незаконного перевезення підакцизної продукції під виглядом гуманітарного вантажу. Автівка рухалась у складі гумконвою. Під час перевірки вантажівки були виявлені 16 тисяч пачок цигарок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.

На Запоріжжі перевозили цигарки під виглядом гумдопомоги, - Нацполіція 01

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області викрили факт незаконного перевезення підакцизної продукції під виглядом гуманітарного вантажу. Автівка рухалась у складі гумконвою. Під час перевірки вантажівки були виявлені 16 тисяч пачок цигарок. Вартість товару становить мільйон гривень.

"З перших днів війни люди об’єдналися заради допомоги один одному, тисячі тонн гуманітарного вантажу отримали та продовжують отримувати громадяни. Однак є й такі, які намагаються скористатися ситуацією на свою користь. Для недопущення таких фактів поліцейські Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції проводять комплекс відповідних заходів: супроводжують гуманітарні вантажі до пунктів розвантаження та перевіряють відповідність вантажу наданим документам", - пишуть правоохоронці.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204, незаконне транспортування з метою збуту підакцизних товарів, Кримінального кодексу України.

Також читайте: Вчора війська РФ обстріляли із важкої артилерії будинки мешканців Гуляйполя Запорізької області, - Нацполіція. ФОТО
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Топ коментарі
+11
А сигарети не гумдопомога? У біженців нема грошей купувати по 70 гривень за пачку.
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17.04.2022 10:36
+8
нічого не зрозуміло. може, це теж гуманітарна допомога була.
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17.04.2022 10:31
+6
Если на продажу везли, - тогда, да, полицаи молодцы. А, если, бесплатно, бойцам?
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17.04.2022 10:36
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а как же после обеда... надо бы перекурить...
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17.04.2022 10:22 Відповісти
Кончені 3,14дори!
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17.04.2022 10:26 Відповісти
Кому війна, а кому й мати рідна...
Прикро, що такі випадки кидають тінь на інших перевізників, що везуть гуманітарну допомогу. Це як й іміджеві втрати так і втрати часу, яки можуть виникнути у разі посиленого котролю та перевірок з боку правоохоронних органів.
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17.04.2022 10:30 Відповісти
нічого не зрозуміло. може, це теж гуманітарна допомога була.
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17.04.2022 10:31 Відповісти
не поділились
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17.04.2022 10:31 Відповісти
А сигарети не гумдопомога? У біженців нема грошей купувати по 70 гривень за пачку.
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17.04.2022 10:36 Відповісти
Если на продажу везли, - тогда, да, полицаи молодцы. А, если, бесплатно, бойцам?
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17.04.2022 10:36 Відповісти
Фронт еле держится,Мариуполь ждет деблокады,а воины-красавцы бегают в тылу за бусиками с тремя коробками сигарет.
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17.04.2022 10:41 Відповісти
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17.04.2022 10:44 Відповісти
такие фейки ещё хуже кацапских.
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17.04.2022 10:51 Відповісти
Я не пойму,чем отличается птичье молоко от сигарет? Что одно что другое далеко не предметы первой необходимости. Что одно что другое можно перепродать
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17.04.2022 10:45 Відповісти
это подакцизный товар, законы Украины еще никто не отменил на территории Украины
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17.04.2022 10:50 Відповісти
Частина фабрик не працює зараз, от в чому справа. Раніше контрафакт був але в мізерній кількості, але у березні (та й зараз переважно) доводилось купувати саме безакцизні, т.зв. "д'юті фрі".
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17.04.2022 11:08 Відповісти
Если подакцизньій товар, то я не могу его купить много и роздать кому хочу ? Там статья за уши притянута.
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17.04.2022 11:10 Відповісти
перефразовуючи Жеглова: справа не в наявності пройдиствітів, вони завжди є і це природньо, а в спроможності влади припиняти їх діяльність
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17.04.2022 10:47 Відповісти
Хлопцям на передову відвезіть!
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17.04.2022 10:52 Відповісти
Не знаю. Бачив як волонтери возили на блокпости саме цигарки. Чому це не гумдопомога?
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17.04.2022 10:53 Відповісти
Місяць назад, пригадую, люди відвозили на фронт цигарки і навіть були об'яви, мовляв, віддаю багато цигарок, заберіть хтось, тільки щоб вони попали на фронт. Щось вже змінилося.
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17.04.2022 11:03 Відповісти
Вибачте, але з цигарками реально проблема - частина фабрик в Україні не працює. Зараз ситуація трохи покращується (я про Київ), а до цього в магазинах не було ВЗАГАЛІ. От тільки ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ ДО ТИХ, ХТО НЕ ПАЛИТЬ не починати верещати: "То кидайте палити!" - такого бажання не маю.
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17.04.2022 11:06 Відповісти
Хоть не говори , под оккупацией это вообще проблема по 2 часа в очереди если завозят в киоски , а я думаю отчего вчера все киоски закрыты , чем не гумпомощь которую так же продают на рынке на второй день после захода в город, ещё ни разу не встречались те кто ее получил , даже переклички делались в городе ради интереса
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17.04.2022 11:18 Відповісти
І то правда.Так люди палять.Так шкідлива звичка.Але й такий продукт потрібен.В моїй місцевості волонтери в перші дні війни поскуплювали по всіх точках навіть самосад для військових.Дядьки в селах просто віддавали коли дізнавались для кого це.
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17.04.2022 11:41 Відповісти
Привычка вредная, но на войне курят и те, кто раньше не курил. Нервы. Так что непонятно, почему это не гуманитарка. Алкоголь нельзя, так дали б хоть покурить!
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17.04.2022 12:02 Відповісти
в блоці 10 пачок
в коробці 50 блоків = 500 пачок
16000 пачок / 500 = 32 коробки
32 коробки це взагалі ніочом. якись курець віз собі для особистого використання
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17.04.2022 12:28 Відповісти
Я сам заядлий "курильшик", але конфіскувати та розбити пики насамперед водіям, яки їх перевозили, а помім відкрити кримінальне впровадження проти власників. Сволота ненаситна!
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17.04.2022 12:39 Відповісти
Подивіться на будь яку об'яву на потреби військовим у Волонтерській гарячій лінії, чи не в кожній - цигарки. Добре, хоч алкоголю не пишуть...
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17.04.2022 12:41 Відповісти
привезли, хорошо! Раздайте ВСУ и нуждающимся гражданским, менты тут причем?
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17.04.2022 14:10 Відповісти
 
 