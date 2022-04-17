На Запоріжжі перевозили цигарки під виглядом гумдопомоги, - Нацполіція. ФОТО

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області викрили факт незаконного перевезення підакцизної продукції під виглядом гуманітарного вантажу. Автівка рухалась у складі гумконвою. Під час перевірки вантажівки були виявлені 16 тисяч пачок цигарок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області викрили факт незаконного перевезення підакцизної продукції під виглядом гуманітарного вантажу. Автівка рухалась у складі гумконвою. Під час перевірки вантажівки були виявлені 16 тисяч пачок цигарок. Вартість товару становить мільйон гривень.

"З перших днів війни люди об’єдналися заради допомоги один одному, тисячі тонн гуманітарного вантажу отримали та продовжують отримувати громадяни. Однак є й такі, які намагаються скористатися ситуацією на свою користь. Для недопущення таких фактів поліцейські Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції проводять комплекс відповідних заходів: супроводжують гуманітарні вантажі до пунктів розвантаження та перевіряють відповідність вантажу наданим документам", - пишуть правоохоронці.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204, незаконне транспортування з метою збуту підакцизних товарів, Кримінального кодексу України.

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