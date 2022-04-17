Сховище відпрацьованого ядерного палива на ЧАЕС підключено до енергомережі, - Енергоатом
Електроживлення одного з ядерних об’єктів Енергоатома – Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження відновлено.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила прес-служба компанії.
"Розпочалося налаштування обладнання та приладів для його нормальної роботи", – йдеться в повідомленні.
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оззи
показати весь коментар17.04.2022 12:11 Відповісти Мені подобається 2
Хавронников Степан
показати весь коментар17.04.2022 12:15 Відповісти Мені подобається 1
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