Сховище відпрацьованого ядерного палива на ЧАЕС підключено до енергомережі, - Енергоатом

Електроживлення одного з ядерних об’єктів Енергоатома – Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження відновлено.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила прес-служба компанії.

"Розпочалося налаштування обладнання та приладів для його нормальної роботи", – йдеться в повідомленні.

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