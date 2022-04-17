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Енергоатом (1608) ядерне паливо (335) ядерні відходи (146)

Сховище відпрацьованого ядерного палива на ЧАЕС підключено до енергомережі, - Енергоатом

отходы,ядерные

Електроживлення одного з ядерних об’єктів Енергоатома – Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження відновлено.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила прес-служба компанії.

"Розпочалося налаштування обладнання та приладів для його нормальної роботи", – йдеться в повідомленні.

Також читайте: Сховище відпрацьованого ядерного палива на ЧАЕС не постраждало, - Енергоатом

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а шо там лунная рота? еще светится или уже все?
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17.04.2022 12:11 Відповісти
Бюст "ядерного " полководця Жукова часів ДС війни відключили від постамента в Харкові і відвезли на довічне зберігання на смітник ядерних і не ядерних відходів(смітник).
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17.04.2022 12:15 Відповісти
 
 