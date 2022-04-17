Понад 250 біженців з Маріуполя вирушили потягом до Львова, - "Укрзалізниця"
Група з понад 250 біженців з Маріуполя безпечно вирушила поїздом 220/219 із Запоріжжя до Львова. Точний час відправки не вказується з міркувань безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".
Перевізник також інформує, що евакуація з Покровська до Чопа та з Лозової до Ужгорода та Хмельницького сьогодні теж буде за графіком.
В "Укрзалізниці" нагадують, що точний час відправки компанія не вказує в повідомленнях з міркувань безпеки. Однак його можна дізнатися на гарячій лінії 0 800 503 111 або на вокзалах.
"Місць вистачить усім, рекомендуємо не зволікати з евакуацією ваших родин з Донбасу", - додано в повідомленні.
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