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Львів (3022) Маріуполь (3205) Укрзалізниця (6680) евакуація (2242)

Понад 250 біженців з Маріуполя вирушили потягом до Львова, - "Укрзалізниця"

укрзалізниця,евакуація

Група з понад 250 біженців з Маріуполя безпечно вирушила поїздом 220/219 із Запоріжжя до Львова. Точний час відправки не вказується з міркувань безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

Перевізник також інформує, що евакуація з Покровська до Чопа та з Лозової до Ужгорода та Хмельницького сьогодні теж буде за графіком.

В "Укрзалізниці" нагадують, що точний час відправки компанія не вказує в повідомленнях з міркувань безпеки. Однак його можна дізнатися на гарячій лінії 0 800 503 111 або на вокзалах.

"Місць вистачить усім, рекомендуємо не зволікати з евакуацією ваших родин з Донбасу", - додано в повідомленні.

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ок.
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17.04.2022 13:07 Відповісти
Навіщо ви це афішуєте. Забули про Краматорськ?
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17.04.2022 13:08 Відповісти
они уже тут. не волнуйтесь.
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17.04.2022 13:11 Відповісти
а хто тут у нас рвав попу за янукевича, партію ригів, опзж в верховну раду на виборах набрало біля 50 процентів. я дивлюсь на маріуполь, совпаденіє, не думаю. карма.
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17.04.2022 13:08 Відповісти
маєте рацію.. але й зловтішатись.. не треба
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17.04.2022 13:23 Відповісти
у моєї бабусі тиждень тому вдалося з Маріка дістатись, але тільки окупованого Бердянська, а звідти не випускають в Україну, прийдеться їй їхати звідти до Криму, а потім через парашку до тітки в бульборусі...
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17.04.2022 13:11 Відповісти
к биндэровцам...какой ужас..там их запитают..на органи...Пропагада
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17.04.2022 14:50 Відповісти
 
 