Понад 250 біженців з Маріуполя вирушили потягом до Львова, - "Укрзалізниця"

Група з понад 250 біженців з Маріуполя безпечно вирушила поїздом 220/219 із Запоріжжя до Львова. Точний час відправки не вказується з міркувань безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

Перевізник також інформує, що евакуація з Покровська до Чопа та з Лозової до Ужгорода та Хмельницького сьогодні теж буде за графіком.

В "Укрзалізниці" нагадують, що точний час відправки компанія не вказує в повідомленнях з міркувань безпеки. Однак його можна дізнатися на гарячій лінії 0 800 503 111 або на вокзалах.

"Місць вистачить усім, рекомендуємо не зволікати з евакуацією ваших родин з Донбасу", - додано в повідомленні.

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