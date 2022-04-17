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Укрпошта (1053) Чернігівщина (1580)

"Укрпошта" відновлює роботу у всій Чернігівській області

укрпочта

"Укрпошта" відновлює роботу відділень у Чернігівській області. Частина з них почне функціонувати з 18 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Укрпошта з 18.04.2022 відновлює роботу з відправки та видачі поштових відправлень по всій Чернігівській області! Можливі проблеми з інтернетом в окремих відділеннях поштового зв'язку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Чернігові вже працюють такі відділення: 14000, 14001, 14003, 14005, 14006, 14013, 14017, 14021, 14033, 14035. Голова Чернігівської дирекції "Укрпошти" Олена Дорошенко додала, що до кінця місяця в обласному центрі повноцінно запрацюють усі інші відділення.

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До войны отправлял посылку человеку, он ее не забрал, уехала на сохранение, написал заявку на перенаправление (сейчас в другом городе), заплатил 60 грн за заявку (я такого в жизни не видел, в НП все делается нажатием кнопки в приложении), уже 3 нелели прошло, а посылка никуда и не собирается ехать даже. А там samsung note 20 за 15000 грн, на телефон уже очередь из 10 покупателей, а я его никак получить не могу, чтобы продать и получить нужные в такое время деньги.
Это все, что нужно знать об Укрпочте. Нафига я только согласился такую вещь этой доставкой отправлять.
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17.04.2022 13:42 Відповісти
Укрпошта і до війни не працювала. Як можна відновити те, що вже давно деградувало?
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17.04.2022 14:32 Відповісти
 
 