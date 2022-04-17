Національний дефолт Росії - питання часу, - фон дер Ляєн
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Національний дефолт Росії - це лише питання часу. Оскільки європейські санкції проти РФ з кожним тижнем все глибше проникають в економіку країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це фон дер Ляєн заявила в інтерв'ю Bild.
"Санкції з кожним тижнем все глибше проникають в російську економіку: експорт в Росію впав на 70%. 700 російських літаків втратили свої ліцензії через відсутність запчастин і оновлень програмного забезпечення", - заявила вона.
Фон дер Ляєн підкреслила, що сотні великих компаній і тисячі фахівців відвертаються від РФ.
"Згідно з поточними прогнозами, валовий внутрішній продукт Росії скоротиться на 11%. Національний дефолт Росії - лише питання часу", - заявила вона.
За словами глави Єврокомісії, президент РФ Володимир Путін також знищує війною проти України свою власну країну і майбутнє її народу.
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З'являються нові свідчення звірств окупантів стосовно мирного населення
Рашисти зізнаються, що впритул розстрілюють українських жінок. Роблять це з особливим цинізмом, випускаючи по декілька куль навіть в бездиханні тіла своїх жертв.
СБУ перехоплює подібні розмови загарбників і документує їхні злочини - щоб у подальшому жоден винний не залишився безкарним.
Ось цей «герой», який був мобілізований росіянами з так званої «ЛНР», розповідає дружині про жорстоке вбивство його колегами українки:
«…там баба лежит какая-то, …башка простреленная, лежит, дергается. В голове дырка… Позвали еще, он еще раз стрельнул, она еще лежит-дергается, он еще раз стрельнул… Все, говорю, ей пи*да».
Як з'ясувалося, єдиною провиною жінки було те, що «…у нее, типа, брат в «Азове», и она начала х*йню какую-то пороть».
Вояк нібито обурюється поведінкою своїх співслуживців, але жодним чином не завадив цьому військовому злочину. Лише порадив хоч закопати вбиту.
Ось як насправді виглядає російське «освобождение»!
https://t.me/operativnoZSU/19517
Вся большая территория Росии покрыта кровью.
Если бы еще метеорит упал к ним... Космос помоги!
Франк-Вальтер Штайнмайер не пускают в Украину - потому что он там не нужен! Беспрецедентное откровение! В условиях худшего кризиса в Европе за последние десятилетия Штайнмайера больше не воспринимают всерьез как личность. Он больше не является моральным авторитетом, его слова меркнут в вихре между войной и надеждой на мир. Глава немецкого государства теперь позволяет себя помыкать на международной арене, как школьника.
https://www.bild.de/politik/kolumnen/kolumne/kommentar-blamage-auf-offener-buehne-79758258.bild.html?cid=kooperation.article.outbrain.desktop.AR_2.bild