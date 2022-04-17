УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6476 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 303 19
дефолт (203) Єврокомісія (2096) путін (23323) росія (63574) фон дер Ляєн Урсула (709)

Національний дефолт Росії - питання часу, - фон дер Ляєн

дефолт,рубль

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Національний дефолт Росії - це лише питання часу. Оскільки європейські санкції проти РФ з кожним тижнем все глибше проникають в економіку країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це фон дер Ляєн заявила в інтерв'ю Bild.

"Санкції з кожним тижнем все глибше проникають в російську економіку: експорт в Росію впав на 70%. 700 російських літаків втратили свої ліцензії через відсутність запчастин і оновлень програмного забезпечення", - заявила вона.

Фон дер Ляєн підкреслила, що сотні великих компаній і тисячі фахівців відвертаються від РФ.

"Згідно з поточними прогнозами, валовий внутрішній продукт Росії скоротиться на 11%. Національний дефолт Росії - лише питання часу", - заявила вона.

За словами глави Єврокомісії, президент РФ Володимир Путін також знищує війною проти України свою власну країну і майбутнє її народу.

Читайте також: Moody's попередило Росію про дефолт, якщо вона не здійснить виплату у доларах за держоблігаціями до 4 травня

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Тільки не національний дефолт, а державний, бо нації на московії нема - є деградований багатоетнічний набрід, своєрідна азійська солянка зі соціопатичним нахилом.
показати весь коментар
17.04.2022 15:40
+5
у Харкові звалили погруддя "Катафалка" https://t.me/Archivartifacts/1699
показати весь коментар
17.04.2022 15:20
+4
Дефолт не Росії, а Москви. ...бо всі, навкруги неї, і так живуть дефолтнуті по всьому життю... -- звикли вже.
показати весь коментар
17.04.2022 15:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.unian.net/war/predatel-kiva-prizval-rf-nanesti-yadernyy-udar-po-ukraine-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11790042.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=unian_channel 🤡
показати весь коментар
17.04.2022 15:20 Відповісти
у Харкові звалили погруддя "Катафалка" https://t.me/Archivartifacts/1699
показати весь коментар
17.04.2022 15:20 Відповісти
а це його правнучата... оті, що їх дідів бабинарожалі недо...биті

З'являються нові свідчення звірств окупантів стосовно мирного населення

Рашисти зізнаються, що впритул розстрілюють українських жінок. Роблять це з особливим цинізмом, випускаючи по декілька куль навіть в бездиханні тіла своїх жертв.

СБУ перехоплює подібні розмови загарбників і документує їхні злочини - щоб у подальшому жоден винний не залишився безкарним.

Ось цей «герой», який був мобілізований росіянами з так званої «ЛНР», розповідає дружині про жорстоке вбивство його колегами українки:

«…там баба лежит какая-то, …башка простреленная, лежит, дергается. В голове дырка… Позвали еще, он еще раз стрельнул, она еще лежит-дергается, он еще раз стрельнул… Все, говорю, ей пи*да».

Як з'ясувалося, єдиною провиною жінки було те, що «…у нее, типа, брат в «Азове», и она начала х*йню какую-то пороть».

Вояк нібито обурюється поведінкою своїх співслуживців, але жодним чином не завадив цьому військовому злочину. Лише порадив хоч закопати вбиту.

Ось як насправді виглядає російське «освобождение»!
https://t.me/operativnoZSU/19517
показати весь коментар
17.04.2022 15:25 Відповісти
це лише питання часу.?..так ви ж ..падлюки пророкували шо Україна здасться..питання часу
показати весь коментар
17.04.2022 15:21 Відповісти
А кто им дал повод так думать?
показати весь коментар
17.04.2022 15:25 Відповісти
шашлычник
показати весь коментар
17.04.2022 15:44 Відповісти
И не только... 73% зебилы, уставшие от войны...
показати весь коментар
17.04.2022 15:50 Відповісти
Не питання часу, а до 9 травня подарунок якраз!
показати весь коментар
17.04.2022 16:07 Відповісти
Браво!
Вся большая территория Росии покрыта кровью.
Если бы еще метеорит упал к ним... Космос помоги!
показати весь коментар
17.04.2022 15:22 Відповісти
Кацапи ж кричали що їм ті санкції тільки на користь та вангували що всю Європу з Америкою на коліна поставлять. А тут таке, бяда бядовая
показати весь коментар
17.04.2022 15:28 Відповісти
Дефолт не Росії, а Москви. ...бо всі, навкруги неї, і так живуть дефолтнуті по всьому життю... -- звикли вже.
показати весь коментар
17.04.2022 15:32 Відповісти
Країни ЄС що імпортують газ і нафту з РФ платять щодня РФ 800 млн. $, решта країн світу з них найбільші Китай Індія Японія інші 600 млн. $, тобто РФ отримує щодня 1.4 млрд. $... Дякуючи їм національний дефолт РФ питання дуже тривалого часу...
показати весь коментар
17.04.2022 15:32 Відповісти
Санкции действенны, совок тому подтверждение. Но да, вводить их надо было восемь лет назад.
показати весь коментар
17.04.2022 15:36 Відповісти
показати весь коментар
17.04.2022 15:39 Відповісти
Тільки не національний дефолт, а державний, бо нації на московії нема - є деградований багатоетнічний набрід, своєрідна азійська солянка зі соціопатичним нахилом.
показати весь коментар
17.04.2022 15:40 Відповісти
Редко глава государства стоял в таком опале:
Франк-Вальтер Штайнмайер не пускают в Украину - потому что он там не нужен! Беспрецедентное откровение! В условиях худшего кризиса в Европе за последние десятилетия Штайнмайера больше не воспринимают всерьез как личность. Он больше не является моральным авторитетом, его слова меркнут в вихре между войной и надеждой на мир. Глава немецкого государства теперь позволяет себя помыкать на международной арене, как школьника.

https://www.bild.de/politik/kolumnen/kolumne/kommentar-blamage-auf-offener-buehne-79758258.bild.html?cid=kooperation.article.outbrain.desktop.AR_2.bild
показати весь коментар
17.04.2022 15:42 Відповісти
...дефолт в России следует ожидать уже 5 мая. Об этом сообщил глава комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
показати весь коментар
17.04.2022 16:01 Відповісти
https://t.me/berezoview/14607 Дмитрий Медведев угрожает Европе дефолтом и украинскими беженцами
показати весь коментар
17.04.2022 20:33 Відповісти
 
 